Newell's presentó a Frank Kudelka como nuevo DT y debutará en el clásico ante Central

Tras la derrota frente a Estudiantes, la dirigencia leprosa confirmó oficialmente al exentrenador de Huracán, que tendrá su segundo ciclo en el Parque

Newell's anunció de manera oficial la contratación de Frank Kudelka como nuevo entrenador leproso , quien se hará cargo del primer equipo a partir de este jueves y hará su debut el próximo domingo en el Coloso ante Rosario Central , en el inicio de su segundo ciclo en el Parque Independencia.

El DT oriundo de Freyre, Córdoba, viene de dirigir a Huracán entre las temporadas 2024 y 2025 , poniendo fin a su etapa más reciente con el Globo luego de quedar fuera de los playoffs del torneo Clausura.

La dirigencia rojinegra buscó en Kudelka un entrenador con larga experiencia en el fútbol argentino y que conoce el club , ya que tuvo una etapa aprobada entre 2019 y 2021, donde logró sacar a Newell's del fondo de los promedios y lo clasificó a la Copa Sudamericana .

Al respecto, detallaron que firmó un contrato que lo vinculará a la institución del Parque hasta diciembre de este año . "En esta nueva etapa, el entrenador estará acompañado por los ayudantes de campo Federico Hernández y Tomás González, el preparador físico Mariano Lisanti y el entrenador de arqueros Leonardo Cortizo", agregaron.

Frank Darío Kudelka es el nuevo director técnico de nuestro primer equipo. Le damos la bienvenida y le deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva etapa al frente de nuestra institución. ¡Vamos con todo! https://t.co/sHffAxEhJM pic.twitter.com/UlLXG4b8Zm

>> Leer más: Sobre llovido, mojado: Newell's se quedó sin Gabriel Arias y tiene a varios tocados

Kudelka y su cuerpo técnico deberán acomodar las piezas rápidamente y conducirán el entrenamiento este jueves por la mañana en Bella Vista, con la mirada puesta de lleno en la preparación para el clásico del domingo ante Central.

El primer ciclo de Kudelka en el Parque

Kudelka ya dirigió a Newell's entre 2019 y 2021. En aquella oportunidad llegó al Parque y pudo sacar al equipo adelante, al punto que lo llevó a clasificarse a la Copa Sudamericana. Fue entrenador leproso en 41 partidos, con 16 victorias, 10 empates y 15 derrotas.

Frank dejó un buen recuerdo en los hinchas leprosos y su equipo tuvo un funcionamiento de alto vuelo en varios pasajes de su gestión en Newell’s.