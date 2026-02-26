La Capital | Política | Glaciares

Ley de Glaciares: detienen a ambientalistas que saltaron las rejas del Congreso para protestar

Doce ambientalistas de Greenpeace fueron detenidos por la Policía Federal. También fue detenido un camarógrafo de A24 que trabajaba en el lugar. La normativa se tratará este jueves en el Senado

26 de febrero 2026 · 09:49hs
En la puerta del Congreso

En la puerta del Congreso, manifestantes de Greenpeace realizaron una intervención contra la reforma de la Ley de Glaciares
En el marco del tratamiento de la Ley de Glaciares, que se realizará este jueves 26 de febrero en el Senado, se vivieron una serie de protestas en las puertas del Congreso. En particular, un grupo de ambientalistas de Greenpeace traspasaron las rejas perimetrales del Palacio Legislativo para realizar una intervención y 12 de ellos terminaron detenidos por la Policía Federal Argentina (PFA). De manera inesperada, la PFA también detuvo a un camarógrafo de A24 que trabajaba en el lugar.

La intervención de Greenpeace duro pocos minutos y tomó lugar en las escalitas del Congreso, detrás de la reja de seguridad. “Senadores, no se caguen en el agua”, decía la pancarta de la ONG ambientalista. Además, los activistas se vistieron con traje y corbata -simulando ser legisladores- y se sentaron sobre un inodoro de papel con la leyenda “Ley de Glaciares”.

“Estamos en la puerta del Congreso junto a activistas exigiendo a los senadores que no entreguen el agua de la Argentina y que voten a favor de los glaciares. La ley de glaciares no se toca. Junto a 200.000 personas de todo el país vamos a estar resistiendo hasta que salvemos la ley de glaciares", expresó Greenpeace en un video en redes sociales sobre la Ley 26.639.

greenpeace pfa

Tras la performance de la agrupación ambientalista en la puerta del Congreso, la Policía Federal arrojó gas pimienta para disipar la protesta y se llevó detenidos a 12 ambientalistas de la agrupación. Además, la PFA también agredió y detuvo a un camarógrafo de A24, llamado Facundo Tedeschini, que estaba en el lugar trabajando. La cronista que lo acompañaba y otros periodistas también fueron afectados por los efectos del aerosol irritante.

Los efectos de la Ley de Glaciares

En cuanto a los efectos de la Ley de Glaciares, el proyecto que se trata este jueves en el Senado modifica la Ley 26.639, sancionada en 2010 y que rige hasta el momento. La normativa actual prohíbe las actividades extractivas en los glaciares y ambiente periglacial y las considera como reservas estratégicas de agua dulce.

En particular, el proyecto modifica la norma sancionada en 2010 para redefinir el concepto de zona periglacial, facilitar actividades extractivas en esa área y otorgarles a las provincias mayor autonomía sobre el control de los recursos naturales. Esto abrirá la posibilidad de explotar recursos naturales en glaciares, siempre y cuando no se consideren hídricamente relevantes o que cumplen una función hídrica.

Mientras el gobierno apuesta a priorizar la actividad minera en provincias como Mendoza, San Juan, Catamarca, Jujuy y Salta, los grupos ambientalistas se oponen fuertemente a la normativa.

No obstante, el oficialismo espera darle luz verde a la reforma de la Ley de Glaciares este jueves 26 de febrero en el Senado.

