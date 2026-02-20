La Capital | Zoom | En el barro

Netflix confirmó la tercera temporada de "En el barro"

Tras el éxito de su segunda entrega y su ingreso al Top 10 global, la plataforma anunció que la serie tendrá nuevos capítulos

20 de febrero 2026 · 14:31hs
Netflix confirmó la tercera temporada de En el Barro

Netflix confirmó la tercera temporada de "En el Barro"

Netflix estrenó la segunda temporada de la serie "En el barro" el viernes 13 de febrero y, en pocos días, la producción argentina se ubicó en el Top 1 de la plataforma. En medio del fenómeno por las reclusas de La Quebrada, llegó una noticia que entusiasmó a los fanáticos: la plataforma confirmó tercera temporada de la ficción creada por Sebastián Ortega como spin off de "El marginal".

La segunda temporada, que es furor en la N roja, no solo recupera a algunos de sus personajes originales sino que redobla la apuesta en la interna de La Quebrada. Las alianzas se rompen y se reconstruyen, aparecen nuevos liderazgos y el equilibrio de poder dentro del penal cambia por completo con la llegada de figuras que alteran la estructura que dominaba el encierro.

En medio del furor en redes sociales, Netflix compartió un curioso video con la protagonista de la serie, dando a entender que la historia continuará con una tercera entrega.

El anuncio de "En el barro 3"

Fue la cuenta oficial de Netflix en Argentina la que compartió un video protagonizado por Gladys confirmando la tercera temporada de la serie. En el clip, Ana Garibaldi aparece en personaje y responde a la gran pregunta sobre el futuro de la historia: ante la opción de elegir, se inclina por el “sí”.

“Confirmado por la capanga de En el barro: la serie, que esta semana entró al Top 10 global de Netflix, va a tener tercera temporada”, escribieron desde la plataforma.

