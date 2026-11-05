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Tres películas nuevas para conocer en Netflix

La plataforma renovó su catálogo con producciones de comedia, drama y suspenso que tienen a los usuarios más que comprometidos. De qué se tratan las nuevas incorporaciones

5 de noviembre 2026 · 17:34hs
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Colisión

"Colisión", el nuevo thriller policial español, ya está disponible en Netflix

Con los últimos estrenos e incorporaciones de Netflix, los usuarios estuvieron reeligiendo sus nuevas producciones favoritas. Entre comedia, drama y suspenso, algunas películas estuvieron destacando por encima de todas las novedades, llevándose todas las reproducciones. Y de cara al fin de semana, vale la pena saber de qué se tratan las favoritas del momento.

Porque elegir qué ver en Netflix se puede convertir en una tarea complicada. Y seguirle el hilo a los estrenos es otro gran desafío. Por eso, vale hacer un repaso de las películas que llegaron hace poco y ya engancharon a una buena cantidad de usuarios.

>>Leer más: Netflix: cinco estrenos destacados que llegan en noviembre

Tres películas nuevas para conocer en Netflix

“Colisión”

Si se habla de producciones que no pueden faltar en Netflix, sin dudas hay que mencionar a los policiales españoles. Recientemente, la plataforma sumó una nueva historia a esta sección que promete tensión, revelaciones y suspenso. “Colisión”está creada por Ramón Campos, conocido por estar detrás de “Las chicas del cable”, entre otras producciones; así como por Daniel Sánchez Arévalo, quien también dirige, y es el ojo detrás de “Las de la última fila”. En el reparto, destacan ganadores del premio Goya y destacados actores de la televisión y cine español como Laia Costa, Karra Elejalde, Luis Zahera, Tamar Novas, Álvaro Cervantes y Lluís Homar.

La historia transcurre en Madrid, en 2013, en plena crisis económica. En este contexto, un grupo asalta un banco con un plan extremadamente detallista, pero todo se complica en la huída. Al sufrir un accidente en el auto en el que escapan, los ladrones no solo sufrirán lesiones físicas, sino que deberán enfrentar las traiciones y secretos que quedan revelados y ponen en peligro sus planes de salirse con la suya.

“Nosotros, pero mejor”

Directo desde Italia, llegó a la plataforma una película cómica y dramática de menos de dos horas, ideal para relajarse y reírse un rato. Dirigida por Daniele Luchetti, la producción se mete de lleno en el proceso de convertirse en padres combinando lo íntimo y emotivo con las risas. Está protagonizada por Elio Germano y Maria Chiara Giannetta.

La trama sigue a la pareja de Simone y Lucia. Él es un bombero apegado a la idea de formar una familia, mientras que ella es una enfermera de espíritu libre que no desea tener hijos. Pese a sus diferencias, deciden adoptar un niño juntos y esto desata toda una serie de conflictos. La decisión pondrá a prueba su relación cuando sus personalidades opuestas contrasten como nunca. Los miedos de la pareja y los juicios del entorno los harán replantearse todo lo que creían tener claro.

>>Leer más: Noviembre en plataformas: los estrenos que llegan a Netflix, Amazon, HBO Max, Mubi, Apple TV y Disney+

“La razón de estar contigo: una navidad perfecta”

¿Es muy temprano para pensar en Navidad? Con la última incorporación de Netflix, es imposible no ilusionarse con la llegada de las fiestas. Y no hay mejor forma de entusiasmarse que disfrutando de esta nueva película dramática, emotiva y navideña, imperdible para los amantes de los animales. Porque la mejor parte es que su protagonista es un perro, y no podía ser de otra forma porque el guion fue coescrito por W. Bruce Cameron, creador de la historia del famoso film “La razón de estar contigo”.

Reconfortante, emotiva y entrañable, “La razón de estar contigo: una navidad perfecta” es ideal para compartir en familia. La historia transcurre cerca de las fiestas de fin de año, cuando la familia Goss enfrenta conflictos cotidianos que complican las celebraciones. Todo se agrava cuando una delicada emergencia médica empieza a fracturar la estructura familiar. Ante esta situación, Winstead, el perro de la familia, se decide a hacer todo lo posible para reunir a sus seres queridos.

A todo esto se suma la aparición de un cachorro perdido que en un comienzo parece traer solo caos pero de a poco irá despertando nuevas emociones y sanando algunos dolores familiares.

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