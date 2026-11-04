Una comedia dramática italiana llegó a Netflix con una trama emotiva

El film sigue a un hombre listo para ser padre, que durante el proceso de adopción empieza a replantearse todo lo que creía saber de la vida

Entre los estrenos de Netflix , llegó desde Italia una película cómica y dramática de menos de dos horas . Se trata de “Nosotros, pero un poco mejor” , una producción que se mete de lleno en el proceso de convertirse en padres combinando lo íntimo y emotivo con las risas.

Dirigida por Daniele Luchetti , la película sigue a un hombre que sueña con ser padre y cree que ya está listo para serlo. Sin embargo, al atravesar el proceso de adopción, comienza a replantearse todo lo que creía sobre sí mismo y su pareja.

“Nosotros, pero un poco mejor” está protagonizada por Elio Germano y Maria Chiara Giannetta , junto a Anna Bonaiuto, Ilaria Spada, Caterina Guzzanti, Dajana Roncione, Jacopo Olmo Antinori, Francesca De Martini y Filippo Nigro.

De qué se trata “Nosotros, pero un poco mejor”

La trama sigue a la pareja de Simone y Lucia. Él es un bombero apegado a la idea de formar una familia, mientras que ella es una enfermera de espíritu libre que no desea tener hijos. Pese a sus diferencias, deciden adoptar un niño juntos y esto desata toda una serie de conflictos.

La decisión pondrá a prueba su relación cuando sus personalidades opuestas contrasten como nunca. Los miedos de la pareja y los juicios del entorno los harán replantearse todo lo que creían tener claro.

Trailer de “Nosotros, pero un poco mejor”