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Una comedia dramática italiana llegó a Netflix con una trama emotiva

El film sigue a un hombre listo para ser padre, que durante el proceso de adopción empieza a replantearse todo lo que creía saber de la vida

4 de noviembre 2026 · 15:20hs
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“Nosotros

“Nosotros, pero un poco mejor” se puede disfrutar en Netflix

Entre los estrenos de Netflix, llegó desde Italia una película cómica y dramática de menos de dos horas. Se trata de “Nosotros, pero un poco mejor”, una producción que se mete de lleno en el proceso de convertirse en padres combinando lo íntimo y emotivo con las risas.

Dirigida por Daniele Luchetti, la película sigue a un hombre que sueña con ser padre y cree que ya está listo para serlo. Sin embargo, al atravesar el proceso de adopción, comienza a replantearse todo lo que creía sobre sí mismo y su pareja.

“Nosotros, pero un poco mejor” está protagonizada por Elio Germano y Maria Chiara Giannetta, junto a Anna Bonaiuto, Ilaria Spada, Caterina Guzzanti, Dajana Roncione, Jacopo Olmo Antinori, Francesca De Martini y Filippo Nigro.

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De qué se trata “Nosotros, pero un poco mejor”

La trama sigue a la pareja de Simone y Lucia. Él es un bombero apegado a la idea de formar una familia, mientras que ella es una enfermera de espíritu libre que no desea tener hijos. Pese a sus diferencias, deciden adoptar un niño juntos y esto desata toda una serie de conflictos.

La decisión pondrá a prueba su relación cuando sus personalidades opuestas contrasten como nunca. Los miedos de la pareja y los juicios del entorno los harán replantearse todo lo que creían tener claro.

Trailer de “Nosotros, pero un poco mejor”

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