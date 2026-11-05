Netflix: del escritor de "La razón de estar contigo", desembarcó un drama emotivo con un perro protagonista

Un perro debe mantener a su familia unida en plena crisis en este film nostálgico, emotivo y cómico, imperdible para los amantes de los animales

Winstead, el simpático basset hound de la familia, será el encargado de salvar la navidad en la nueva película de Netflix

¿Es muy temprano para empezar a pensar en Navidad? De cara a una de las etapas más esperadas del año, Netflix ya les regaló a sus usuarios un pequeño adelanto de las fiestas con una película dramática, emotiva y navideña. Pero la mejor parte es que su protagonista es un perro , y no podía ser de otra forma porque el guion fue coescrito por W. Bruce Cameron, creador de la historia del famoso film “La razón de estar contigo”.

En este caso, llegó a Netflix “La razón de estar contigo: una navidad perfecta” , la cual cuenta una cómica historia de crisis y dramas en épocas festivas. Bajo la dirección de Cathryn Michon, Dennis Quaid vuelve a su papel de Ethan en el nuevo film.

Reconfortante, emotiva y entrañable , la película es ideal para compartir en familia disfrutando de un relato que sabe hacer reír y sensibilizar a todos los espectadores.

De qué se trata “La razón de estar contigo: una navidad perfecta”

La historia transcurre cerca de las fiestas de fin de año, cuando la familia Goss enfrenta conflictos cotidianos que complican las celebraciones. Todo se agrava cuando una delicada emergencia médica empieza a fracturar la estructura familiar. Ante esta situación, Winstead, el perro de la familia, se decide a hacer todo lo posible para reunir a sus seres queridos.

A todo esto se suma la aparición de un cachorro perdido que en un comienzo parece traer solo caos pero de a poco irá despertando nuevas emociones y sanando algunos dolores familiares.

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Trailer de “La razón de estar contigo: una navidad perfecta”