Netflix confirmó la segunda temporada de Love is Blind Argentina

Love is Blind Argentina anunció a través de Netflix que tendrá una segunda vuelta y que en breve comienzan los castings para esta nueva temporada

La plataforma anunció a través de sus redes que Love is Blind Argentina tendrá una segunda temporada.

Love is Blind Argentina es la novedad de Netflix que rápidamente se volvió viral. El reality tiene como objetivo mostrar como los participantes que conectan emocionalmente pueden terminar en el altar en apenas pocas semanas de conocerse. Gracias a su fuerte repercusión, la plataforma anunció a través de sus redes que el programa tendrá una segunda temporada.

"¿Me crees si te digo que soñé que se viene la segunda temporada de Love Is Blind: Argentina y se cumplió?" comenzaba el posteo de Instagram de la cuenta de Che Netflix. Por otro lado, anticiparon que en breve comenzaran los castings para esta nueva edición: "Atentis que el casting arranca en las próximas semanas. Cuando tenga más data les cuento por acá" sumó la plataforma en la publicación.

La dinámica de "Love is Blind" es vertiginosa, a veces inverosímil, y por eso mismo atractiva. Dieciséis hombres y dieciséis mujeres tienen encuentros sin verse, interactuando sólo a través de cabinas que no permiten ver al interlocutor. Quienes tienen química y coincidencia, pueden elegir repetir las citas. En caso de que surja el amor en la pareja, deben pedirse matrimonio para conocerse en persona. Si hay compromiso, sigue un viaje romántico a Tulum, semanas de convivencia en Buenos Aires y, finalmente, una ceremonia en vivo (con invitados y todo) en la que los participantes deciden si quieren sellar la unión legalmente o seguir por caminos separados. Esta vez, cuatro parejas llegaron al altar.

Las duplas que se comprometen, se embarcan en un viaje romántico a las islas paradisíacas de Tulum, donde ponen a prueba la conexión física. Después de esta experiencia, quienes todavía lo desean, pasan a la siguiente etapa: convivir, conocer los entornos afectivos de cada uno, y planear la boda. Al final del programa, en una ceremonia en vivo, deben decidir si efectivamente quieren casarse o tomar caminos separados.

La serie fue creada por el estadounidense Chris Coelen, quien después del éxito de “Love is Blind”, lanzó otros realities con premisas similares: “The Ultimatum” (2022), “Perfect Match” (2023), y “Married at First Sight” (“Casado a primera vista”, basada en un formato original danés). En todos los casos, el objetivo es encontrar la pareja ideal y sellar la unión a través del matrimonio. La instancia de la propuesta de casamiento siempre es definitoria.

Para muchas personas, la idea de asumir un compromiso tan significativo (legal y simbólicamente, porque los casamientos son vinculantes) con una persona prácticamente desconocida es absurda. Pero también fascinante. Ante el arrojo de los participantes, que se predisponen de antemano a casarse con tal de encontrar el amor (o tener algunos minutos de fama), se genera en la audiencia un efecto cuasi hipnótico, entre el morbo (cualidad intrínseca de los realities), la vergüenza ajena o la admiración.