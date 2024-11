"Love Is Blind Argentina": el participante rosarino cuenta todo sobre el reality del momento

Entre los 32 participantes de esta primera temporada, que terminó el miércoles 27 de noviembre con la emisión del episodio de Reencuentro (en el que un año después del rodaje se conoció qué parejas siguen juntas), hubo un rosarino: Fernando Marangoni tiene 34 años y se anotó en el reality en búsqueda de una experiencia nueva. Aunque no tuvo mucho protagonismo en la edición final, vivió en primera persona el "experimento social" del reality y fue testigo de todo lo que no muestran las cámaras. En diálogo con La Capital, contó todos los detalles sobre el detrás de escena: las peleas, las dificultades emocionales del proceso, y su propia historia de amor que no se vio en pantalla.

El rosarino de "Love is Blind" cuenta todo

¿Por qué te anotaste? ¿Qué estabas buscando?

Me anoté porque sinceramente yo no creo mucho en el amor. Dejé de creer en el amor hace bastante y me mantuve soltero por diez años. Entonces el casting lo hice, en un principio, sin expectativa. Ahí me dijeron que vea el formato de EE.UU. Lo miré y dije: “¿Che, será real?”. Entonces noté que la gente se enganchaba. Lo que yo mantuve siempre en mi entrevista es que todo pasa por lo visual, y uno nunca llega a expresar sus sentimientos si no te gusta de entrada la persona. Hoy por hoy en lo que es la joda, y para el que está soltero, es difícil conocer a alguien que te enganche. Entonces yo vi en esto como la chance de decir “Bueno, no sólo soy una persona que le gusta salir, que disfruta de amigos y la soltería, sino que tengo emociones y me gustaría poder decírselas a otra persona”. Arrancar por el final de alguna forma. Yo soy de Cáncer. Los cancerianos necesitamos expresar nuestros sentimientos. Hasta el día de hoy siempre me tomaron como la persona que no tiene emociones, y que reprime todo porque le gusta la joda. Y lo cierto es que los sentimientos que no puedo expresarle a una mujer, se los termino diciendo a mis amigos. Más pasa el tiempo y más quiero a mis amigos, porque cada vez les demuestro más a ellos. Creo que se generó esa falacia de que el bolichero no tiene sentimientos y es lo contrario en mi caso. Yo quería que conozcan ese lado de mí: el sentimental, no el de joda.

¿Cómo fue el proceso de selección?

Fueron varias entrevistas, instancias muy largas. Todo por videollamada y al principio con mucha gente. Ahí conté mi experiencia de vida: las cosas que yo hacía, lo que me gustaba, mi soltería, mis relaciones pasadas. Fueron entrevistas como de dos horas. Yo siempre tenía esa intriga sobre el programa y la verdad es que no tenía expectativas de quedar. Iba haciendo y probaba. Me ayudaba a hablar de mis cosas, y de golpe veía gente interesada. Todo arrancó como un juego, o lo tomaba como una sesión de psicoanálisis. A la tercera entrevista, me di cuenta que era en serio la cosa y recién ahí me empecé a preparar. Cuando miré las temporadas de los otros países terminé de entender bien todo.

¿Cómo es la dinámica de las citas en las cabinas? ¿Cuánto duran las primeras y cuánto las últimas?

Son como diez u once días de cabinas. La primera cabina son 10 minutos, con 16 personas una atrás de otra. Es para tener un pantallazo. Después, cuando termina el día hacés un ranking. Y ese ranking pones del 1 al 16 quienes más te interesaron. Al otro día, te cruzas con la mitad según tu ranking. Si por ejemplo, yo te matcheo entre los primeros 8, y vos también, hay match. Y así se avanza. O por lo menos yo tuve esa suerte. De mis primeras 8 me tocaron 7. Ya el segundo día, cada cabina dura 20 minutos. Ahí ya vas definiendo, y en base a eso, vas anotando todo. Seguís haciendo ranking. El tercer día tenés 6 y ahí las citas son de 40, 50 minutos, y así hasta terminar con una sola persona donde las citas duran de 3 o 4 horas, hasta quizás más.

¿Vos conectaste con alguien en el reality?

A mí me paso algo al cuarto día. Yo enseguida empecé a ilusionarme con mi número 1 y ella me decía lo mismo, entonces medio que me apresuré a descartar a las otras opciones. El tema es que uno se empieza a abrir tanto emocionalmente que te trabaja el miedo al rechazo. Y la verdad es que psicológicamente tenés que estar fuerte para que no te afecte, porque en el lobby cada uno cuenta todo sobre sus cabinas. Viene otra persona, cuenta su experiencia y ahí te das cuenta hasta dónde te afecta todo. Venía matcheando muy bien con algunas personas, pero a la cuarta cita me definí por mi número uno que era Malena, y estaba a full con ella. Pero entonces entra uno de los participantes al lobby diciendo “Ya está, me caso” y, cuando le preguntamos con quién, era ella. Yo ahí entré en un pozo porque fue un golpe durísimo. Todo esto sumado a lo que me iban contando mis compañeros, y a que en base a mi decisión de definirme por mi Malena, las demás chicas me terminaron descartando. Eso me afectó psicológicamente. A la noche dormía muy poco, y al quinto día no quise seguir porque estaba muy mal anímicamente. Prioricé mi salud mental porque veníamos escalando una montaña emocional muy fuerte y me di cuenta que si seguía escalando y llegaba a la cima era un golazo, pero si me caía, el golpe iba a ser mucho mayor.

¿Cómo se siente que te sigan cámaras en todo momento?

De las cámaras en un momento te olvidás porque están siempre en un mismo lugar. Después tenés las testimoniales que salís a hablar y estás en un confesionario. Las cámaras cuando estás en la cabina ni las ves, y vos estás en una, hablando de cosas serias. No es que la tenés en frente. Aparte ahí, cuando ya te relajas, te tirás en el sillón, te ponés a hablar con el resto, y se te pasa todo porque sentís que es como ir al psicólogo.

a338c1f2-8a4e-4630-b4c2-3cdddb709f38.jpg

¿Cuántos días pasan más o menos desde que arranca hasta las bodas?

Pasa un montón de tiempo, cuánto exactamente no lo tengo en claro. Pero sé que cuando terminaron las cabinas, hubieron como diez, once días hasta el viaje. En ese momento, y si te comprometiste, estás hasta las manos. Hasta ese entonces hablaste horas y horas. Eso está recontra mil resumido pero capaz llegaste a hablar con la otra persona durante tres o cuatro horas de cosas re profundas. Con la propuesta es todo ilusión, y después creo que viene el choque de realidad. Ahí viene la convivencia en la luna de miel, en Tulum. En ese momento todavía no tenés el celular. Después viene la convivencia, prendés el celu y te enterás de todo lo otro. Medio que empezás a ponerle cara a las otras personas. Porque si te gustaban dos personas vos solo ves a la que elegiste. Entonces, con el tema de las redes sociales hay un choque.

¿Cómo se arranca una cita a ciegas, con una pared de por medio?

Al principio tenés mucho nerviosismo. Ellos te dan un cuaderno con birome. En mi primer o segunda cita entré, empezamos a hablar, y yo estaba recontra nervioso. Ella en un momento me consultó si estaba ansioso y le dije que no pero se escuchaba el ruido de la birome que la golpeaba contra el cuaderno. Me re botoneó (risas). También se vive con mucha emoción. En la primer cita uno entra en la cabina y observa todo, como que ve el panorama del terreno. Pero después ya entrás, te tirás en el sillón, tomás algo ahí, te relajás. Todo lo que tenés anotado te sirve mucho porque es un paneo general y las siguientes citas la encarás con otra base. Sabes quién es, cómo se llama, a qué se dedica, si vive sola, de qué trabaja, si tiene hijos. Y en la vida real esa intensidad no existe.

A mí me pasó por ejemplo en una cita con María Emilia que ella me dijo la edad (42), y para mí el tema edad es determinante. Yo conecto más con alguien más chico, a mí me gustaría que mi esposa sea más chica por una cuestión de que por experiencia tengo mas feeling con alguien más joven. Así que le dije que no la elegiría, y ella me agradeció la sinceridad. Pasa eso, metés el filtro de entrada. En mi caso era la edad y si tenía hijos. Como yo no soy padre, siempre pregunté si tenían hijos. Si me decían que sí, las descartaba. A mí me gustaría ser padre primerizo al igual que mi esposa, que podamos vivir lo mismo.

006a4dc5-7e70-44cd-9ae5-6adf42849162.jpg

Mas allá de que el experimento se basa en la premisa de que “el amor es ciego”, ¿a vos y a tus compañeros les daba miedo hacer match con alguien y que no les guste físicamente?

Sí, obvio, te daba miedo. Si vos me decís "el amor es ciego", yo te contesto con porcentajes. 70% sí es ciego, y 30% no. Ese 30% que representa el no, lo divido en tres puntos: el primer 10% sería la atracción física, que no es belleza sino la impresión. El segundo punto, y otro 10% más, es la atracción sexual, porque la otra persona puede ser hermosa, pero si no hay eso, la atracción general se viene abajo. Después el último punto, y otro 10%, sería la toxicidad. Ponele que decís "OK, físicamente está, sexualmente también, emocionalmente también, pero es una persona violenta, o tiene mal trato, o es demasiado celosa o insegura". Ya está. Porque eso lo podes aguantar hasta cierto punto, si no hay cambios en ese último punto, también te tira abajo todo. Esos además son detalles que se notan muchas veces en el tiempo y la convivencia. A veces son cosas pequeñas, hasta que se suman y destruyen todo.

¿Es real todo lo que se ve? ¿Hay algo armado?

Es todo 100% real. Nosotros nunca conocemos a las chicas hasta el final. Es realmente a ciegas. En eso la producción es muy cuidadosa. No hay posibilidad de que veas a las otras personas. No hay actores, no hay nada. El que llora, llora de verdad. En mi caso, cuando volví mis conocidos me decían: “Che, bueno, ¿qué te paso?”. Y lo cierto es que no te puedo explicar lo que me pasó porque lo tenés que vivir para poder entenderlo. Dicen que había personas que decían muy pronto "te amo". Yo entiendo que por una cuestión de edición no pueden mostrar todo, pero creo que quienes dijeron "te amo" no lo inventan, porque no ves el tiempo real que pasó. Entonces como espectador te choca, pero te da cringe porque no lo viviste. Pero si lo vivieras también dirías "te amo".

¿Hay algo “picante” que no se haya mostrado?

Sí, obvio. Se formaron otras parejas que no salieron ahí en pantalla. Después por fuera también pasaron cosas. Obviamente que hubo peleas. Yo me peleé con Marino por ejemplo. Cuando salí del reality, quise buscar a Malena, que había sido mi número uno, pero estaba acompañada de Tomás Cohen, otro participante. Ellos estaban juntos, y por respeto a él no la busqué. Pero pasó un tiempo, y ella por decisión propia se pelea con él. Ahí le digo a Tomás lo que me pasaba, y la busqué a ella. Fue real para los dos, salimos un tiempo. Para el reencuentro yo estaba con ella. Hasta conocí a la familia, estuve un tiempo viajando allá donde vive ella, me le instalaba en el depto. Hicimos esa convivencia que no pudimos hacer en el programa. Ahora no estamos más juntos.

56bcecd4-4b33-44da-a46b-199172c1568a.jpg

¿Por qué hay personas que esperan hasta la boda para decir que no?

Por contrato no te obligan a nada. De hecho Tom y Florfi, que para mí son la mejor pareja, se dieron cuenta que era apresurado y decidieron suspender la boda en ese momento. Lo siguieron por fuera porque entendieron que gracias al experimento se conocieron y tenían algo hermoso. El tema es que para casarse era demasiado rápido y querían probar como novios. Después lo que pasa es que cuando estás tan metido en el experimento, te metés en la convivencia, te metés en cosas lindas, tuviste el viaje, te enamorás de la otra persona, es como que ya está y te casas. No hay mucho más para decidir. Pensás que con esa persona es todo color de rosas, hace todo bien y si llegas hasta ahí estas para casarte. Te lo planteas y si llegaste hasta ese punto, avanzás. Yo creo, desde lo personal, que cuando te anotaste decís “voy a vivir una experiencia, me entrego al experimento y en una de esas conozco el amor y me caso”. Lo cierto es que ninguno va 100% seguro de casarse. El propósito real es vivir la experiencia, y el premio es casarte. Si te enamorás y lográs casarte es algo 100% auténtico.

image - 2024-11-22T154857.176.jpg Darío Barassi y Wanda Nara conducen la versión argentina del reality de Netflix "Love is Blind", que se convirtió en lo más visto en el país

¿Qué te llevás del experimento?

La verdad es que lo mejor que me llevo es haber conocido a las personas que lo vivieron. Es un grupo de amigos y amigas muy lindo. Una experiencia hermosa, porque la verdad es que se lo vive con mucha intensidad porque es algo único e irrepetible. Personalmente me queda esa deuda de que me fui muy rápido. Me hubiese gustado estar más preparado y avanzar un poco más e indagar mas sobre el experimento. Capaz llegar hasta la boda y ver qué pasaba. Me quedo con esa espina.

La rivalidad entre Eva y Agus, que se notó en en el reencuentro, ¿qué tan real es?

Es totalmente cierta esa rivalidad. Sí, se odian literalmente. Todo lo que se vio es tal cual.

¿Y lo de Mauricio? ¿Sentís que su personalidad se vio bien reflejada?

Mauri fue uno de mis amigos adentro del programa. Y siendo sincero, creo que la edición no lo favoreció.

¿Lo volverías a hacer?

Si. Pero ahora, con el diario del lunes, iría de lleno por Juli. Y sin dudas me hubiese elegido a mí (risas).