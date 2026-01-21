Netflix confirmó la octava temporada de "Drive to Survive": cuándo se estrena

La exitosa serie documental, producida de manera conjunto entre la Fórmula 1 y la plataforma de streaming, tendrá una nueva entrega en 2026

La serie documental “F1: Drive to Survive” acompaña hace años un renovado furor por la Fórmula 1. Producida de manera conjunta por Netflix y la competencia automovilística, permite mirar la intimidad de los pilotos y las historias detrás de las dinámicas entre las escuderías. Recientemente, se confirmó el estreno de la temporada 8 para los próximos meses de 2026.

Si bien todavía no hay fecha confirmada para el lanzamiento, los fanáticos especulan que podría ocurrir a finales de febrero, antes de que empiece la temporada 2026 con las prácticas del Gran Premio de Australia el 6 de marzo.

Una de las características más interesantes de “Drive to Survive” es que permite a los seguidores de la Fórmula 1 mirar de cerca eventos de la temporada anterior de la competencia. Es decir, la octava entrega de la serie será una oportunidad de ver el detrás de escena de algunos de los eventos más resonantes de la F1 en 2025. A continuación, un repaso de algunos de esos sucesos, que se espera que sean abordados en la temporada 8 de la serie.

Las tramas esperadas de la temporada ocho

- Red Bull despide a Christian Horner. Uno de los eventos más resonantes de la temporada 2025 fue la destitución del director del equipo Red Bull, Christian Horner, tras 20 años de trayectoria al mando de la escudería de Milton Keynes.

- Lewis Hamilton y un primer año desastroso en Ferrari. La unión entre Hamilton y Ferrari generó mucho entusiasmo, pero no estuvo a la altura de las expectativas. El piloto no supo adaptarse al auto y tuvo varias dificultades en su debut en Maranello. Finalizó la temporada en sexto puesto con 156 puntos, quedando 267 atrás del nuevo campeón mundial, Norris.

- McLaren vs. McLaren. Ya a mitad de año, todo indicaba que el equipo candidato a quedarse con el campeonato era sin dudas McLaren, con la única incógnita de si se impondría Oscar Piastri o Lando Norris. Sin embargo, la increíble remontada de Max Verstappen hizo que la competencia se mantuviera cierta tensión hasta el final.

- El arco del antihéroe Max Verstappen. El piloto neerlandés no era particularmente querido por los fanáticos ni reconocido por su simpatía (de hecho, se ha manifestado en contra de “Drive to Survive”), pero su remontada en la segunda mitad del año, junto con el nacimiento de su primera hija en mayo, le permitieron mostrar otra faceta que le valió la simpatía de varios seguidores.