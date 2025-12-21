La Capital | Zoom | murió

Murió James Ransone, actor de "It: capítulo dos", y confirmaron que fue un suicidio

También era conocido por interpretar a Ziggy Sobotka en "The Wire" y por su participación en las dos partes de "The Black Phone"

21 de diciembre 2025 · 19:49hs
Murió James Ransone, actor de It: capítulo dos, y confirmaron que fue un suicidio

El actor estadounidense James Ransone, conocido por interpretar a Eddie Kaspbrak en "It: capítulo dos" y a Ziggy Sobotka en la serie "The Wire", fue encontrado sin vida este viernes a los 46 años y la Policía finalmente confirmó que se trató de un suicidio.

Los registros oficiales emitidos por la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles indican que Ransone, padre de dos hijos, murió por ahorcamiento.

Conocido por sus papeles en la segunda parte de "It" y la serie "The Wire", Ransone también había actuado en la miniserie "Generation Kill" (2008), y las películas "Sinister" (2012) y "Sinister 2" (2015), "Tangerine" (2015) y "en The Black Phone" (2021) y su continuación estrenada en 2025.

James Finley Ransone III nació el 2 de junio de 1979 en Baltimore, Maryland. En mayo de 2021 escribió en su cuenta de Instagram que había sufrido abuso sexual por parte de su tutor de matemáticas, Timothy Rualo, cuando tenía 13 años.

Tras conocerse el fallecimiento del actor, su esposa, Jamie McPhee, compartió en sus redes sociales un enlace a una recaudación de fondos a favor de la National Alliance on Mental Illness (Nami), organización dedicada a la atención y prevención de enfermedades de salud mental.

