Migue Granados habló con Lali tras el escándalo en Olga: "Está re caliente con los que fueron"

¿Qué dijo Migue Granados?

Tras los escandalosos hechos, el dueño de Olga, Migue Granados, se enfrentó a la prensa y dio su palabra sobre el escándalo.

El movilero de "Intrusos" lo interceptó a la salida del canal y le preguntó acerca de las polémicas declaraciones de su compañero y amigo Moldavsky. Granados confesó haber hablado directamente con el protagonista: “Hablamos. Se quería matar Eial, y a mi me dio mucha vergüenza también”, comenzó Granados.

Luego agregó que tuvo una charla con la cantante de "Disciplina": "Hablé con Lali. Por el solo hecho de ser de acá, le pedi perdón. Aparte, Lali para mí es la uno. La hemos llamado para conducir formatos que compramos acá. La amo. Me quería morir”.

En ese instante el periodista le preguntó si Lali entendió aquel pedido de disculpas. Migue respondió: “Sí, a mí sí me entiende, pero ella está re caliente con los que fueron, pero es entendible”. Tajante, Granados agregó: “Tiene razón y punto. Es una vergüenza”

En ese momento, el rosarino opinó acerca de las repercusiones en redes sociales y en los medios de comunicación sorbe el escándalo: “Ahí es donde se gesta toda la sarasa de la que ustedes después se alimentan y nosotros también. Cualquiera puede opinar”.

Embed

>>Leer más: Olga confirmó su programación para 2025 con nuevos nombres y ciclos

El pedido de disculpas de Eial Moldavsky

A pesar de que Moldavsky intentó dejar en claro de que no se refería a Lali, sostuvo que se disculpó con la cantante porque “es una víctima injustificada de este video” debido a que “se dio así la especulación”, por lo que “las disculpas hay que darlas igual”.

“Lo único que existe en el mundo son los efectos y el efecto de mis palabras es este, no importa la causa, no importa que yo no quería hacer esto. Lo que hay es lo que hay. Entonces mis disculpas muy sinceras a ella, en primer lugar”, señaló, y se refirió al video viralizado: “Es bastante para mí verlo, no me siento representando”.

Al respecto, volvió sobre sus acciones y dijo: “Uno a veces se deja llevar por hablar dos horas y corrés un riesgo muy concreto de decir boludeces, y este es un caso muy específico de alguien diciendo boludeces. Es horrible verme a mí hablar así de la intimidad, no me gusta para nada, me causa rechazo verme a mí mismo. Es muy feo lo que se dio, el video cómo quedó y lo que digo, entonces mis disculpas para todos”.

>> Leer más: El vínculo especial entre Flor Jazmín Peña y su hermana Rocío

“Me parece pésimo lo que dije, cómo lo dije, cómo salió. Estoy profundamente arrepentido y creo que no queda mucho más que hacerse cargo, saber que uno pifió por mucho y que hay que pedir perdón”, concluyó.

Horas mas tarde, en el programa en vivo que conduce junto a Nati Jota, Moldavsky agregó "Me parece que mas allá de que dije que la historia no era verdadera, el video es muy feo de ver". "Pido mis disculpas publicas. Creo que es una pésima manera de hablar de la intimidad de una persona", cerró en vivo.

El descargo de Nati Jota

La conductora de “Sería increíble”, Nati Jota, también hizo su propio descargo en redes sociales luego de la polémica y expresó: “Por mi parte: el viernes se dio un momento muy choto al aire que no decodifiqué en el momento como para frenarlo”.

>> Leer más: Premios Oscar: por qué ver "Aún estoy aquí", el film que le dio a Brasil su primer Oscar

“No quisiera nunca que comentarios de esta índole sobre un encuentro íntimo con una mujer, sea quien sea, vuelvan a pasar ni en mi programa ni delante de mis narices sin intervenir”, indicó la conductora en su cuenta personal de X, aunque no pudo escaparle a las críticas de los usuarios.

Luego en vio, en el programa de "Seria Increíble", agregó: "Fue un momento bastante choto. Yo no decodifique en el momento como para poder frenarlo como quería y como correspondia".