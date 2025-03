Polémica en Olga: los dichos de Eial Moldavsky y el pedido de disculpas a Lali Espósito

En tanto, explicó que contó la anécdota “en el marco de alimentar el aire de un programa, de una consigna y donde uno corre el riesgo de decir muchas boludeces”. Tras las críticas, remarcó: “Pido perdón, fue pésimo lo que dije y cómo lo dije”.

“Es una historia que inventé, jamás traería mi intimidad así. Jamás lo hice. Espero no hacerlo. No contaría una historia así al aire, nunca. Y creo que está bien aclarar que no me refería a ella”, repitió.

El pedido de disculpas para Lali

A pesar de que Moldavsky intentó dejar en claro de que no se refería a Lali, sostuvo que se disculpó con la cantante porque “es una víctima injustificada de este video” debido a que “se dio así la especulación”, por lo que “las disculpas hay que darlas igual”.

“Lo único que existe en el mundo son los efectos y el efecto de mis palabras es este, no importa la causa, no importa que yo no quería hacer esto. Lo que hay es lo que hay. Entonces mis disculpas muy sinceras a ella, en primer lugar”, señaló, y se refirió al video viralizado: “Es bastante para mí verlo, no me siento representando”.

Al respecto, volvió sobre sus acciones y dijo: “Uno a veces se deja llevar por hablar dos horas y corrés un riesgo muy concreto de decir boludeces, y este es un caso muy específico de alguien diciendo boludeces. Es horrible verme a mí hablar así de la intimidad, no me gusta para nada, me causa rechazo verme a mí mismo. Es muy feo lo que se dio, el video cómo quedó y lo que digo, entonces mis disculpas para todos”.

>> Leer más: El vínculo especial entre Flor Jazmín Peña y su hermana Rocío

“Me parece pésimo lo que dije, cómo lo dije, cómo salió. Estoy profundamente arrepentido y creo que no queda mucho más que hacerse cargo, saber que uno pifió por mucho y que hay que pedir perdón”, concluyó.

El descargo de Nati Jota

La conductora de “Sería increíble”, Nati Jota, hizo su propio descargo en redes sociales luego de la polémica y expresó: “Por mi parte: el viernes se dio un momento muy choto al aire que no decodifiqué en el momento como para frenarlo”.

>> Leer más: Premios Oscar: por qué ver "Aún estoy aquí", el film que le dio a Brasil su primer Oscar

“No quisiera nunca que comentarios de esta índole sobre un encuentro íntimo con una mujer, sea quien sea, vuelvan a pasar ni en mi programa ni delante de mis narices sin intervenir”, indicó la conductora en su cuenta personal de X, aunque no pudo escaparle a las críticas de los usuarios.