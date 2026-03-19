Marvel estrenó el primer trailer de "Spider-Man: Brand New Day" y crecieron las expectativas

Tom Holland se vuelve a poner en la piel del Hombre Araña en la nueva película de Marvel que llega este mismo año a las salas de cine.

Tom Holland se vuelve a poner la máscara del Hombre Araña en la nueva película de Marvel

Sony Pictures dio a conocer el primer adelanto oficial de la nueva película del Hombre Araña, “Spider-Man: Brand New Day” , la cuarta entrega del aclamado superhéroe protagonizado por Tom Holland . Además, ya se sabe que la fecha oficial de estreno será el 31 de julio de 2026 y los fanáticos de Marvel se van preparando para llenar las salas de cine.

Según adelanta el trailer, la nueva película partirá del dilema moral que persigue al protagonista desde los eventos de “Spider-Man: No Way Home” . “Algo malo iba a pasar y la única forma de pararlo era hacer que todos se olvidaran de mí” , confiesa Peter Parker en el adelanto.

En cuanto al reparto, volverán caras conocidas en la saga como la de Zendaya en el papel de Mary Jane y Jacob Batalon encarnando al mejor amigo de Peter, Ned Leeds. Además, se confirmó la incorporación de Jon Bernthal como Frank Castle, alias “The Punisher”.

El gran conflicto de “Spider-Man: Brand New Day”

Tal como se supo a raíz del trailer, en esta nueva entrega, Peter Parker deberá afrontar diferentes complicaciones, pero la principal es, sin dudas, una transformación biológica en su cuerpo arácnido que redefinirá sus capacidades como superhéroe.

En estrecha relación con los ciclos de las arañas, el superhéroe sufrirá una serie de extrañas reacciones físicas, como despertar dentro de un capullo o no poder lanzar telas de araña como de costumbre. Así, deberá adaptarse a sus nuevas posibilidades y limitaciones para combatir al enemigo de esta película.

En este conflicto será esencial la participación del Dr. Bruce Banner (Mark Ruffalo), también conocido como Hulk, a quien acude Peter en busca de ayuda. Gracias al doctor, el superhéroe entiende que su ADN está experimentando ciertos cambios y que dicha transformación podría resultar peligrosa.

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Tensiones amorosas y escenas llenas de acción

La acción será parte fundamental de “Spider-Man: Brand New Day”. El trailer muestra enfrentamientos llenos de adrenalina contra un nuevo enemigo con poderes invisibles a simple vista. Por lo que, además de sus conflictos corporales e identitarios, Spiderman tendrá la presión de responder a esta nueva amenaza.

Por su parte, el amor nunca puede quedar ajeno a las cintas del hombre araña. En esta nueva entrega, Peter no puede reencontrarse de manera directa con Mary Jane en tanto ella ha perdido todo tipo de recuerdo de Peter, al igual que ha ocurrido con su mejor amigo Ned. De esta manera, su gran desafío será reconstruir su vínculo con Mary Jane, que en principio lo ve simplemente como “un amigable vecino”.

El trailer de “Spider-Man: Brand New Day”