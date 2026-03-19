La Capital | Zoom | Spider-Man

Marvel estrenó el primer trailer de "Spider-Man: Brand New Day" y crecieron las expectativas

Tom Holland se vuelve a poner en la piel del Hombre Araña en la nueva película de Marvel que llega este mismo año a las salas de cine.

19 de marzo 2026 · 15:47hs
Tom Holland se vuelve a poner la máscara del Hombre Araña en la nueva película de Marvel

Tom Holland se vuelve a poner la máscara del Hombre Araña en la nueva película de Marvel

Sony Pictures dio a conocer el primer adelanto oficial de la nueva película del Hombre Araña, “Spider-Man: Brand New Day”, la cuarta entrega del aclamado superhéroe protagonizado por Tom Holland. Además, ya se sabe que la fecha oficial de estreno será el 31 de julio de 2026 y los fanáticos de Marvel se van preparando para llenar las salas de cine.

Según adelanta el trailer, la nueva película partirá del dilema moral que persigue al protagonista desde los eventos de “Spider-Man: No Way Home”. “Algo malo iba a pasar y la única forma de pararlo era hacer que todos se olvidaran de mí”, confiesa Peter Parker en el adelanto.

En cuanto al reparto, volverán caras conocidas en la saga como la de Zendaya en el papel de Mary Jane y Jacob Batalon encarnando al mejor amigo de Peter, Ned Leeds. Además, se confirmó la incorporación de Jon Bernthal como Frank Castle, alias “The Punisher”.

spider man

>>Leer más: "Spider-Man: un nuevo día": todo lo que se sabe sobre la nueva película de El Hombre Araña

El gran conflicto de “Spider-Man: Brand New Day”

Tal como se supo a raíz del trailer, en esta nueva entrega, Peter Parker deberá afrontar diferentes complicaciones, pero la principal es, sin dudas, una transformación biológica en su cuerpo arácnido que redefinirá sus capacidades como superhéroe.

En estrecha relación con los ciclos de las arañas, el superhéroe sufrirá una serie de extrañas reacciones físicas, como despertar dentro de un capullo o no poder lanzar telas de araña como de costumbre. Así, deberá adaptarse a sus nuevas posibilidades y limitaciones para combatir al enemigo de esta película.

En este conflicto será esencial la participación del Dr. Bruce Banner (Mark Ruffalo), también conocido como Hulk, a quien acude Peter en busca de ayuda. Gracias al doctor, el superhéroe entiende que su ADN está experimentando ciertos cambios y que dicha transformación podría resultar peligrosa.

>>Leer más: Zendaya y Tom Holland se habrían casado: qué se sabe sobre su boda secreta

Tensiones amorosas y escenas llenas de acción

La acción será parte fundamental de “Spider-Man: Brand New Day”. El trailer muestra enfrentamientos llenos de adrenalina contra un nuevo enemigo con poderes invisibles a simple vista. Por lo que, además de sus conflictos corporales e identitarios, Spiderman tendrá la presión de responder a esta nueva amenaza.

Por su parte, el amor nunca puede quedar ajeno a las cintas del hombre araña. En esta nueva entrega, Peter no puede reencontrarse de manera directa con Mary Jane en tanto ella ha perdido todo tipo de recuerdo de Peter, al igual que ha ocurrido con su mejor amigo Ned. De esta manera, su gran desafío será reconstruir su vínculo con Mary Jane, que en principio lo ve simplemente como “un amigable vecino”.

El trailer de “Spider-Man: Brand New Day”

Embed

Noticias relacionadas
Donato de Santis anunció su salida de MasterChef Celebrity

Sorpresa y lágrimas en "MasterChef Celebrity": un jurado renunció después de más de diez años

Polémica en el pop nacional tras la interna de María Becerra y Tini Stoessel versus Emilia Mernes

Qué pasa entre Emilia Mernes, Tini Stoessel y María Becerra

Ca7riel y Paco Amoroso inregsaron al confesionario para nominar a Tini y Emilia

Ca7riel y Paco Amoroso llevaron a "Gran Hermano" el escándalo de Emilia Mernes y Tini

El elenco de Sólo Fanáticos en su Avant premiere

Se estrena "Sólo Fanáticos", el film de Leo Damario que explora el universo de Only Fans

Ver comentarios

Las más leídas

Un opositor en Newells sugirió que el partido que el Rojinegro le ganó a Huracán fue arreglado

Un opositor en Newell's sugirió que el partido que el Rojinegro le ganó a Huracán fue arreglado

Agredieron a periodistas que cubrían la manifestación de los hinchas de Newells

Agredieron a periodistas que cubrían la manifestación de los hinchas de Newell's

¿Se viene la lluvia? Alerta amarillo por tormentas en Rosario para el fin de semana

¿Se viene la lluvia? Alerta amarillo por tormentas en Rosario para el fin de semana

Newells no encuentra una salida para la crisis: un grupo de socios reclamó y hubo incidentes

Newell's no encuentra una salida para la crisis: un grupo de socios reclamó y hubo incidentes

Lo último

A Newells vamos a ir a ganar: el anticipo de un ex-Central que juega en Gimnasia de Mendoza

"A Newell's vamos a ir a ganar": el anticipo de un ex-Central que juega en Gimnasia de Mendoza

Ansés en abril: cronograma de pagos, aumento y detalles de cobro

Ansés en abril: cronograma de pagos, aumento y detalles de cobro

Newells recurrió a un astrólogo ante la crisis futbolística: No nos vamos a ir al descenso

Newell's recurrió a un astrólogo ante la crisis futbolística: "No nos vamos a ir al descenso"

Prohibición de cuidacoches: el Senado dio media sanción y delegó la aplicación en cada municipio

Tras una semana de debate y negociaciones, la Cámara alta aprobó con cambios el proyecto que prohíbe la actividad en la provincia y dispuso que cada municipio deberá definir su implementación a través de una ordenanza propia.

Prohibición de cuidacoches: el Senado dio media sanción y delegó la aplicación en cada municipio

Por Lucas Ameriso
Luz verde a la expansión del Mercado de Fisherton: tendrá 15 hectáreas y sumará obras
La Ciudad

Luz verde a la expansión del Mercado de Fisherton: tendrá 15 hectáreas y sumará obras

El alquiler de un monoambiente en Rosario ya supera al salario mínimo
Economía

El alquiler de un monoambiente en Rosario ya supera al salario mínimo

Acusan a dos presos de estafar en más de 30 millones de pesos a una mujer con discapacidad
Policiales

Acusan a dos presos de estafar en más de 30 millones de pesos a una mujer con discapacidad

La defensa de Patricio Serjal denuncia forum shopping en la elección del tribunal de apelación
Política

La defensa de Patricio Serjal denuncia "forum shopping" en la elección del tribunal de apelación

Operativos de seguridad en instituciones judías: Las amenazas globales no se pueden minimizar
La Ciudad

Operativos de seguridad en instituciones judías: "Las amenazas globales no se pueden minimizar"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un opositor en Newells sugirió que el partido que el Rojinegro le ganó a Huracán fue arreglado

Un opositor en Newell's sugirió que el partido que el Rojinegro le ganó a Huracán fue arreglado

Agredieron a periodistas que cubrían la manifestación de los hinchas de Newells

Agredieron a periodistas que cubrían la manifestación de los hinchas de Newell's

¿Se viene la lluvia? Alerta amarillo por tormentas en Rosario para el fin de semana

¿Se viene la lluvia? Alerta amarillo por tormentas en Rosario para el fin de semana

Newells no encuentra una salida para la crisis: un grupo de socios reclamó y hubo incidentes

Newell's no encuentra una salida para la crisis: un grupo de socios reclamó y hubo incidentes

Un santafesino fue seleccionado para estudiar en un castillo medieval

Un santafesino fue seleccionado para estudiar en un castillo medieval

Ovación
Newells recurrió a un astrólogo ante la crisis futbolística: No nos vamos a ir al descenso

Por Luis Castro
Ovación

Newell's recurrió a un astrólogo ante la crisis futbolística: "No nos vamos a ir al descenso"

Newells recurrió a un astrólogo ante la crisis futbolística: No nos vamos a ir al descenso

Newell's recurrió a un astrólogo ante la crisis futbolística: "No nos vamos a ir al descenso"

Calendario de la temporada 2026 de la Fórmula 1: todas las carreras de Colapinto

Calendario de la temporada 2026 de la Fórmula 1: todas las carreras de Colapinto

La selección argentina busca un nuevo rival para otro amistoso en la previa al Mundial

La selección argentina busca un nuevo rival para otro amistoso en la previa al Mundial

Policiales
Acusan a dos presos de estafar en más de 30 millones de pesos a una mujer con discapacidad
Policiales

Acusan a dos presos de estafar en más de 30 millones de pesos a una mujer con discapacidad

Operativos en zona oeste: desbarataron puntos de acopio y venta de piezas de motos robadas

Operativos en zona oeste: desbarataron puntos de acopio y venta de piezas de motos robadas

Otro condenado por el intento de homicidio de un kiosquero en Santa Lucía

Otro condenado por el intento de homicidio de un kiosquero en Santa Lucía

En una misma cuadra de Empalme, un ataque a tiros y la captura de dos ladrones

En una misma cuadra de Empalme, un ataque a tiros y la captura de dos ladrones

La Ciudad
Prohibición de cuidacoches: el Senado dio media sanción y delegó la aplicación en cada municipio

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Prohibición de cuidacoches: el Senado dio media sanción y delegó la aplicación en cada municipio

Luz verde a la expansión del Mercado de Fisherton: tendrá 15 hectáreas y sumará obras

Luz verde a la expansión del Mercado de Fisherton: tendrá 15 hectáreas y sumará obras

Operativos de seguridad en instituciones judías: Las amenazas globales no se pueden minimizar

Operativos de seguridad en instituciones judías: "Las amenazas globales no se pueden minimizar"

Honoris Causa de la UNR para Pilar Calveiro, destacada investigadora que sobrevivió al horror de la dictadura

Honoris Causa de la UNR para Pilar Calveiro, destacada investigadora que sobrevivió al horror de la dictadura

Ley de municipios: abrió el debate en Diputados y el PJ propone cambios

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Ley de municipios: abrió el debate en Diputados y el PJ propone cambios

Evangélicos santafesinos, ruido y dilema ante el fenómeno Dante Gebel

Por Facundo Borrego
Política

Evangélicos santafesinos, ruido y dilema ante el fenómeno Dante Gebel

Messi alcanzó los 900 goles en su carrera profesional, pero no lo disfrutó
Ovación

Messi alcanzó los 900 goles en su carrera profesional, pero no lo disfrutó

El tiempo en Rosario: jueves con pocas nubes y una máxima de 30º
La Ciudad

El tiempo en Rosario: jueves con pocas nubes y una máxima de 30º

Crecen las deudas de tarjetas y en Rosario suena un plan para cancelar expensas
La Ciudad

Crecen las deudas de tarjetas y en Rosario suena un plan para cancelar expensas

Otro condenado por el intento de homicidio de un kiosquero en Santa Lucía
POLICIALES

Otro condenado por el intento de homicidio de un kiosquero en Santa Lucía

Rugby: en el TRL, el Regional más competitivo, se juega por la Copa Banco Macro

Por Pablo Mihal
Ovación

Rugby: en el TRL, el Regional más competitivo, se juega por la Copa Banco Macro

Todo vacante en el Quini 6, con muchos ganadores en el Siempre Sale
Información General

Todo vacante en el Quini 6, con muchos ganadores en el Siempre Sale

Un opositor en Newells sugirió que el partido que el Rojinegro le ganó a Huracán fue arreglado
OVACIÓN

Un opositor en Newell's sugirió que el partido que el Rojinegro le ganó a Huracán fue arreglado

Para recibir a Central, Alfredo Berti tiene dos bajas en Independiente Rivadavia
OVACIÓN

Para recibir a Central, Alfredo Berti tiene dos bajas en Independiente Rivadavia

En el Gran Rosario, el desempleo es del 6,5 % y la subocupación del 13 %
Economía

En el Gran Rosario, el desempleo es del 6,5 % y la subocupación del 13 %

Pullaro lideró una reunión de gabinete ampliado y se despegó de Milei
Política

Pullaro lideró una reunión de gabinete ampliado y se despegó de Milei

Un jugador se enganchó un dedo en un cartel y sufrió una grave lesión
Ovación

Un jugador se enganchó un dedo en un cartel y sufrió una grave lesión

Rosario monitorea la viruela del mono, pero aseguran que no hay alerta sanitaria
Salud

Rosario monitorea la viruela del mono, pero aseguran que no hay alerta sanitaria

Va a juicio por difundir imágenes de sus compañeras desnudas creadas con IA
Información General

Va a juicio por difundir imágenes de sus compañeras desnudas creadas con IA

Un diputado compró un rifle por internet y lo recibió en el Congreso
Información General

Un diputado compró un rifle por internet y lo recibió en el Congreso

Detenido por matar a su padrastro, fue acusado de un crimen con alevosía

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Detenido por matar a su padrastro, fue acusado de un crimen con alevosía

YPF: la Justicia de EEUU suspendió las demandas y benefició a Argentina
Política

YPF: la Justicia de EEUU suspendió las demandas y benefició a Argentina

Se entregó Miguelito, buscado por la balacera a un supermercado y un crimen
Policiales

Se entregó "Miguelito", buscado por la balacera a un supermercado y un crimen

Santa Fe creó un fondo propio para sostener las escuelas técnicas
La Ciudad

Santa Fe creó un fondo propio para sostener las escuelas técnicas