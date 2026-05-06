Franco Fontanarrosa estrena dúo con el suizo Christy Doran en el Pasaje Pan

El músico rosarino se presenta por primera vez en la ciudad en este formato con uno de sus aliados histórico. El show será el sábado 9 en el Pasaje Pan

Franco Fontanarrosa es referente del jazz contemporáneo y la música experimental en Argentina. Desde los quince años, desarrolló un estilo único en el bajo que lo llevó a escenarios de todo el mundo. Hace más de diez años, cruzó su camino con el irlandés-suizo Christy Doran. De ese encuentro, no sólo surgió una amistad duradera sino también varios proyectos musicales. En los próximos días, debutan como dúo en una pequeña gira por Argentina que los traerá a Rosario. El show es el próximo el sábado 9 de mayo, a las 20, en el Pasaje Pa n (Córdoba 954)

La conexión entre Franco y Christy, de distintos extremos del mundo y distintas generaciones (el rosarino tiene 43 años y el suizo 76), sólo puede explicarse a través de los caminos de la música. “Yo empecé siendo su fan. A los 16 años yo lo escuchaba y flasheaba con un disco rarísimo que había llegado de Suiza”, contó el músico local en diálogo con La Capital. Unas décadas más tarde, New Bag (una de las bandas de Doran) tocó en Argentina y el show de apertura estuvo a cargo de La Mujer Barbuda (una de las bandas de Fontanarrosa). Poco después, empezaron a tocar juntos. Así comenzó a gestarse esa intimidad inimitable de la colaboración artística.

“El otro día cuando estaba en el aeropuerto esperando que llegue, hacía un repaso de todo eso. La verdad es muy lindo. Para mí, una de las cosas más increíbles de la música es cómo te vincula con las personas, sobre todo con las personas con las que hacés música. Es muy especial el vínculo que se genera con alguien con quien la pasás bien haciendo música, con quien compartís un proceso creativo. Más allá de Christy, a mí siempre me parece increíble cuando se da esa coincidencia feliz con alguien”, sumó Franco.

Un dúo con historia

Con el trío Christy Doran’s Sound Fountain, completado con Lukas Mantel en batería, se presentaron en China, Alemania, Grecia, Bolivia y Chile, además de Suiza y Argentina, y grabaron cuatro discos.

“Después de la pandemia, siendo que era un grupo donde uno de los integrantes estaban en Argentina y dos en Suiza, perdió un poco de músculo. Perdimos el impulso y se desarmó la idea de continuar activamente. Con Christy, con quien siempre seguimos en contacto por una cuestión de amistad, surgió la idea de hacer algo a dúo como un nuevo desafío”, compartió Fontanarrosa sobre este proyecto que estrenarán en Argentina, con un tour que recorrerá Buenos Aires, Rafaela, Santa Fe, Escobar, Junín y por supuesto Rosario.

“La realidad es que él llegó el lunes y por primera vez tocamos oficialmente como dúo. Estamos muy contento por ver qué se va desarrollando con el sonido del dúo en la medida en que vamos avanzando en los conciertos”, agregó el músico.

El sonido del dúo es una materia viva, en perpetua construcción, que se caracteriza por “una dualidad” dinámica, un diálogo “entre cosas muy improvisadas y libres, y cosas muy escritas y muy medidas”. En este sentido, hay composiciones previas de cada uno que se insertan en derivas de improvisación.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Franco Fontanarrosa (@franco_fontanarrosa)

>> Leer más: El Festival Late hace vibrar al Pasaje Pan con conciertos silenciosos

“Hace años que laburamos a distancia y siempre lo hacemos más o menos de la misma forma. Primero nos mandamos las partituras de los temas que compone él o que compongo yo. Capaz imponemos alguna observación, alguna pregunta de cómo tocar tal o cual cosa, capaz nos mandamos alguna grabación con el celu para que el otro escuche alguna referencia. Pero la realidad es que todo termina de definirse de manera rápida y repentina cuando nos encontramos”, detalló Franco.

De esta manera, en los nuevos shows aparecerá una mixtura entre creaciones individuales previas y algunas realizadas especialmente para el formato. “Hay algunas composiciones que vamos a estrenar nosotros, y hay algunas composiciones, tanto de Christy como mías, que ya se han tocado en otros formatos. Pero la música está bastante enfocada en que sea para el dúo”, agregó el rosarino.

Esa dualidad es lo que desde chico conmovió a Franco, y lo acercó a estilos como el de Doran. “También hay cierta tendencia rockera y visceral en su manera de tocar. Y que es muy particular tocando. A mí siempre me gustan los artistas que son muy particulares, que tocan de una manera que no toca nadie”, dijo. La construcción de esa singularidad se convirtió en uno de los principales motores de su búsqueda artística.

“Siempre los y las artistas que más me gustan son los que tienen un sello personal muy marcado. Eso es en general lo que me conmueve, que toca dos notas y ya te das cuenta quién es. Históricamente, uno de los primeros tipos que me flasheó en el bajo fue Les Claypoole, el bajista de Primus. Tengo al día de hoy el recuerdo de la primera vez que lo escuché y pensar que nunca en mi vida había escuchado a alguien tocar el bajo de esa forma. Después, fuera de la música, un tipo como David Lynch me genera lo mismo. De todos los rubros tengo ejemplos así”, se explayó Fontanarrosa, que no sólo por apellido se siente estrechamente vinculado con los universos visuales y otros lenguajes artísticos.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Franco Fontanarrosa (@franco_fontanarrosa)

>> Leer más: Javkin anunció la realización del segundo Festival Fontanarrosa

En un contexto donde todo, incluido el arte (devenido en “contenido”), está cada vez más prefabricado y es cada vez más previsible, arrojarse al talento y la potencia incontenibles de este par es una experiencia no sólo de época, sino del tiempo.

“Para mí, es una comunión de varias cosas. Más allá de nosotros, el concierto va a ser en el Pasaje Pan que para mí es un lugar hermoso, súper mágico y con un montón de carisma. Por nuestro lado, esa dualidad de nuestra música hace que sea muy introspectiva. Para mí lo lindo de escuchar ese tipo de propuestas es que la gente se pega viajes muy introspectivos, llega a lugares muy abstractos e internos de cada persona. Así que estar en el Pasaje Pan, y encima escuchar esta música, creo que puede ser una experiencia muy linda”, compartió Fontanarrosa

A diferencia de la mayoría de las presentaciones que se dan en el Pan en el marco del ciclo Late, este no será un silent concert. Es decir, el público no escuchará a través de auriculares sino de manera tradicional. “Yo ya había tocado en el ciclo y estuvo buenísimo. Teníamos ganas de hacerlo así, pero lo pensamos y nos pareció que la música que hacemos es mucho más orgánica, no tanto para ser escuchada por auriculares. Así que lo vamos a hacer con equipos”, cerró Franco.