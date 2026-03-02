Zendaya y Tom Holland se habrían casado: qué se sabe sobre su boda secreta

Aunque no hubo anuncio oficial, el estilista de la actriz dio a entender que la pareja habría celebrado su boda

Una de las parejas más queridas de Hollywood habría confirmado los rumores que venían circulando desde hace meses sobre su relación. Hace ya un tiempo, el medio TMZ había asegurado que Zendaya y Tom Holland se habrían comprometido . Ahora, su estilista confirmó que finalmente la pareja hollywoodense se casó.

Cabe recordar que a principios del año pasado surgieron fuertes rumores de que la pareja se había comprometido. Incluso, en los Golden Globe Awards, la actriz lució un diamante que desató especulaciones. En aquel momento, fuentes cercanas a la pareja confirmaron que la propuesta fue hecha entre Navidad y Año Nuevo. Por eso, la gala de los Golden Globes fue la primera vez en que se dejó ver el simbólico anillo , ya que se trató de la primera aparición pública de la pareja ese año tras el reciente compromiso.

En los últimos días, volvieron a ser tendencia en redes sociales luego de que comenzara a circular el fuerte rumor de que la actriz y el actor finalmente se habrían casado en secreto. Así lo dio a conocer el estilista de Zendaya, Law Roach.

Qué se sabe sobre la boda de Tom Holland y Zendaya

El histórico estilista de la actriz, Law Roach, se presentó en la gala de los Actors Guild Awards y, al ser consultado por la prensa sobre el vestido de Zendaya para su matrimonio con Tom Holland, reveló que el casamiento ya había sucedido.

En la alfombra roja del Shrine Auditorium and Expo Hall, en Los Ángeles, California, fue un periodista de Access Hollywood quien le preguntó: “Sabemos que no puedes decir mucho porque estás involucrado, pero estamos ansiosos por ver el vestido de Zendaya. ¿Hay algo que nos puedas adelantar?”.

En ese momento, el diseñador respondió: “La boda ya se celebró. Te la perdiste”.

La propuesta de Tom Holland a Zendaya

Cabe remarcar que, a principios de 2025, varios medios estadounidenses confirmaron que la pareja se había comprometido. Según se narra, el momento habría tenido lugar en la casa de uno de los familiares de Zendaya en Estados Unidos. Sin embargo, el momento de la propuesta habría sido protagonizado únicamente por la pareja, en un ambiente íntimo y cálido.

Desde que la relación de Tom y Zendaya se hizo pública en 2021, los fans esperaban este mágico momento. Cuando se conocieron en el set de "Spider-Man: Homecoming", el amor entre ambos fue inevitable y desde entonces mantuvieron una relación seria.

Si bien no son una pareja que se muestre demasiado públicamente, cada pequeña aparición convenció a los fans de que su vínculo es increíblemente tierno y valioso. Por eso el anuncio del compromiso se festejó en redes con mucha emoción por parte de sus fans.

>> Leer más: "Euforia": la temporada 3 ya tiene tráiler y fecha de estreno