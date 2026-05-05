Los Rolling Stones anunciaron un nuevo disco y consolidan más de seis décadas de historia

"Foreign Tongues" se lanzará el próximo 10 de julio. El álbum estará arraigado en el blues, el country y el rock, según expresó la banda

Tras más de seis décadas de historia, los Rolling Stones anunciaron el lanzamiento de un nuevo álbum. "Foreign T ongues" (lenguas extranjeras, en español) estará disponible a partir del próximo 10 de julio.

La icónica banda, formada en 1962, ya reveló la portada del disco y realizó un adelanto de dos singles: "In the Stars" y "Rough & Twisted". Ambas canciones pueden esucharse en las diferentes plataformas de música on demand.

"¡La noticia que todos esperaban! El nuevo álbum de estudio de The Rolling Stones, Foreign Tongues, se lanzará el 10 de julio y ya está disponible para reservar en varios formatos a través del enlace en la biografía", se puede leer en una publicación de la banda en Instagram, junto a un video donde se puede ver a Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood tocando en una sala de estudio.

"Foreign Tongues", el nuevo disco de Los Rolling Stones

Los Rolling Stones adelantaron que su nuevo álbum está "arraigado en el blues, el country y el rock". En ese sentido, su último álbum de estudio es Hackney Diamonds (2023), material que premiado con un Grammy.

El nuevo álbum contará con 14 canciones. Además de Jagger, Richards y Wood, habrá una aparición especial del baterista Charlie Watts, la cual fue grabada durante una de sus últimas sesiones antes de su fallecimiento en 2021.

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"Foreign Tongues" cuenta con la participación de artistas invitados como Steve Windwood, Paul McCarney, Robert Smith de The Cure y Chad Smith de los Red Hot Chili Peppers.

Por el momento, la banda solo confirmó el lanzamiento del álbum, pero no se conoce si planean realizar una gira por diferentes países para mostrar el nuevo material.