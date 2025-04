"Spider-Man: un nuevo día": todo lo que se sabe sobre la nueva película de El Hombre Araña

“Sé que los dejamos con un gran suspenso al final de No Way Home, así que Spider-Man: Brand New Day es un nuevo comienzo. Es exactamente eso. Eso es todo lo que puedo decir”, adelantó Tom Holland a través de un video en la CinemaCon 2025, quien se encargará una vez mas de ponerse bajo al piel de Peter Parker. A continuación, todo lo que se sabe sobre la trama de esta nueva aventura, la fecha de estreno y los detalles que promete Marvel para este regreso icónico.