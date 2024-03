Martín Seefeld pone el corazón en "Holter"

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Martin Seefeld (@seefeld.martin)

“Creo que se trata de entender que todos somos uno, que en general tenemos las mismas problemáticas afectivas. Después por supuesto depende de la situación que te toca vivir, porque quien no tiene sus necesidades básicas cubiertas, poco puede ocuparse de lo emocional, porque tiene que ir a buscar lo primordial. Pero cuando no es así, a veces uno tampoco se ocupa de lo emocional, ni de atender cómo conectar verdaderamente y vivir el aquí y ahora”, reflexionó Seefeld.

La invitación al presente está doblemente subrayada en “Holter” por las temáticas que aborda y por el acontecimiento teatral en sí mismo. “Creo que el aquí y ahora, que a veces se menciona como frase hecha, es un ejercicio muy importante para vivir de una manera más intensa. Por eso mismo quería llevar esta historia al teatro”, afirmó el actor.

A su vez, el espectáculo invita de forma contundente a una búsqueda de conexión con esa materia prima vital que conecta distintas subjetividades. “Todo el tiempo creemos que la vida está allá, y no nos damos cuenta de que es acá. De que mientras nos preocupamos por cosas que seguramente no van a suceder, y que si suceden nos vamos a tener que ocupar igual, la vida pasa. En un punto es preguntarnos por cómo estamos viviendo, si no estoy disfrutando de lo que tengo por pensar en lo que no tengo. Esa cosa de tener, tener. Tener otra casa, tener más plata. Después te das cuenta que todo es más chiquito, más finito”, dijo Seefeld.



Martín Seefeld Holter Martín Seefeld interpreta a Fernando en "Holter", la obra que llega al teatro Broadway este viernes 29.



>> Leer más: Diego Peretti reveló novedades sobre la película de los Los Simuladores

Para ejemplificar la capacidad de interpelación de “Holter”, el actor recordó un encuentro con un espectador. “El otro día después de una función en Córdoba, se me acercó un cardiólogo, que había tenido un problema del corazón y estaba totalmente hipocondríaco como el personaje. Me dio un abrazo, se quebró. Es muy fuerte lo que pasa. Uno intenta abrir un poco la cabeza y el corazón de la gente, y cuando se logra es una bendición”, aseveró.

La propuesta se articula a través de monólogos, de escenas ficcionadas, y de momentos musicales de canto y baile. Sobre el escenario, Carolina Solari y Joaquín Bonamico acompañan a Seefeld interpretando varios roles que completan la trama. “Son dos actores extraordinarios que entran y salen de personajes. Carolina hace cinco y Joaquin tres. La verdad que es fenomenal lo que sucede con ellos”, expresó el protagonista sobre sus compañeros de elenco.

“‘Holter’ es muy dinámica, te va trasladando de una emoción a otra, te enfrenta permanentemente con un espejo. Es muy festiva por momentos y muy emocionante por otros. Y tiene mucho humor en otros también. Lo que tratamos de buscar fue la mayor verdad posible, por lo menos nuestra verdad. Por supuesto, todo abordado desde el humor pero con la mayor profundidad y emoción posible”, sumó Seefeld.

Martín Seefeld Martín Seefeld junto a Carolina Solari en "Holter"

Personalmente, Martín no se siente exento del “viaje emocional” de “Holter”, a pesar de que lleva más de un año encabezándola. “La obra me interpela cada vez que la hago, porque me vuelve a traer al lugar donde quiero estar, y me aleja del Fernando que no quiero ser. Actoralmente, diría que es uno de los desafíos más grandes de mi carrera. Es una obra muy física y los cambios de ánimo y de emociones son muy fuertes y vertiginosos. Es un espectáculo que no deja de conmoverme cuando lo hago y de hacerme abrir los ojos todo el tiempo y decirme ‘Martín, estate atento’”, compartió el intérprete.

Sobre la incorporación de las secciones musicales, el actor aseguró que cada parte de la propuesta tiene una función narrativa dentro de la propuesta. “A mí me gusta mucho bailar, es una de las cosas que más me gusta, y tenía ganas de hacerlo. Y me pareció que era una forma muy linda de poder contar un determinado momento del espectáculo”, afirmó.

Martín también destacó la importancia de otros elementos escénicos en la puesta. “Los elementos de luz y sonido son un personaje más. Lo mismo con el concepto escenográfico: tiene una escenografía muy chica así que hay que ponerle el cuerpo”, destacó.

Finalmente, Seefeld compartió la alegría de volver a la ciudad con la obra y reencontrarse con el público local. “Yo amo ir a Rosario. Me encanta. Cada vez que voy lo disfruto mucho. Y cada vez que he ido, gracias a Dios, la gente me ha recibido con mucho cariño. Me gustaría que estén bien y que cada vez estén mejor. Ojalá que la gente quiera venir al teatro para pasar una gran noche, y que todos salgamos distintos a como entramos”, cerró el actor.