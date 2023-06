Marley va ser papá por segunda vez: será una nena y ya eligió nombre

El papá de Mirko contó en el programa de Florencia Peña que quiere tener una nena sí o sí: “Ya empecé el trámite. Estamos en la etapa en la que ya hay varios embriones y voy a elegir que la bebé sea mujer. Están haciendo los tests genéticos y me van a decir cuáles son varones y cuáles son mujeres”, afirmó. “Generalmente ponen dos embriones, porque puede que prenda uno solo, pero yo no sé qué hacer… ¡Imagínense si se vienen las mellizas! ¿Cómo me organizo?”, agregó.