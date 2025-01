Marina Calabró y Rolando Barbano apuntaron contra las críticas de otros periodistas "agresivos"

“Un día Marina comentó una foto mía y no veníamos comentando. Me tiró un piropo y al toque ella publica una foto y dije “ya con los fueguitos me quedo corto, tengo que subir la apuesta”. Y dije, “bueno le pongo algo más de nuestros chistes internos, un poco más picante””, aseguró Barbano.

En tanto, añadió: “Una cosa es criticar, yo te puedo criticar como sos vos como periodista, me puede gustar más o menos y otra cosa es que yo diga que me pareces algo descalificador”. A su vez, Calabró se sumó a las declaraciones y afirmó: “Yo siempre digo lo mismo, hice seis años Infama, cuatro años Intrusos, un año la columna con Lanata. No ando levantando dedito porque siento que ese dedito me señala a mí también”.

Marina Calabró contra Pampito

“Tengo como otro nivel de tolerancia y también porque uno tiene un recorrido en la mediatización”, sostuvo Marina, y agregó: “Contamos lo que sentimos, ¿y qué? ¿Es un pecado eso?”. Sin olvidar a quienes apuntaron contra ellos, recordó un episodio previo en el que Pampito se burló de ellos.

Calabró reconoció que le dolieron los comentarios del periodista Sebastián Perello Aciar sobre su relación y concluyó: “Se mandó una fea, pero no tengo el cuadernito negro. Creo que era mi amigo y cuando estaba en el piso dio información falsa y además que nunca chequeó conmigo, lo lamento”. Inmediatamente, el conductor intentó justificarse y pidió disculpas a su colega.