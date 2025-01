El hijo de Marcelo Tinelli evadió un control y chocó alcoholizado

El joven fue trasladado a la Policlínica de Balneario Buenos Aires, para una revisión preventiva, pero no presentaba lesiones. "La prueba de espirometría realizada en el lugar arrojó un resultado positivo de 0.27 gramos de alcohol en sangre ", aseguraron las autoridades uruguayas.

Tras el chequeo médico, habría sido traslado a la Seccional 12, para continuar con los procedimientos de rigor ante la violación de las normas, y enfrentaría contravenciones por exceso de velocidad y conducción bajo efectos del alcohol.

Quién es Francisco Tinelli y por qué no quiso participar del reality familiar

Con 26 años, Francisco es el único de los cinco hijos del conductor que no aparece en "Los Tinelli", el reality familiar que se estrenó la plataforma Prime Video el pasado 17 de enero. Fruto del vínculo de Marcelo con Paula Robles, al igual que su hermana Juanita, es el que se destaca del clan por elegir mantener un perfil bajo.



De hecho, después de un tiempo de dedicarse al modelaje, decidió dejar la actividad y abrir un restaurante de comida japonesa en Palermo. Además, tiene un proyecto de música electrónica. “La exposición siempre estuvo, pero intento vivir como si eso no existiera. El secreto es hacer la tuya, no engancharte con los prejuicios de los demás”, aseguró cuando se conoció su viraje al mundo empresarial. En aquel momento, también cerró su cuenta de Instagram, en la que tiene más de 600 mil seguidores, y borró todos los posteos.

“Tiki”, como lo llama cariñosamente su padre, es el notable ausente del reality, que transcurre en la casa que la familia tiene en Punta del Este, donde también tuvo lugar su mediático incidente vehicular.



Los Tinelli, en crisis

A la pública imprudencia al volante de Francisco, se suman los rumores de separación entre Cande Tinelli y Coti Sorokin que se dieron a conocer en las últimas horas. Según afirmaron en LAM, la pareja enfrenta "una crisis" a menos de un año de haberse casado. "No se fuman, o por lo menos no se fumaron todo este verano. Están atravesando una crisis importante porque ella está cansada de ciertas actitudes de él”, deslizaron.

Según contaron, ambos estuvieron en Punta del Este para el estreno de la serie de "Los Tinelli", la cual termina con el casamiento de ellos, el cual tuvo lugar el 24 de febrero de 2024. “El día que fui a la presentación en Uruguay, lo vi a Coti y nos saludamos de hecho. Después lo busqué para hacer la nota en vivo y ya no lo encontré más. Y nunca los vi juntos tampoco. No sé si hay registro juntos de ellos, alguna foto”, señaló De Brito.