Marcelo Tinelli le dedicó el Bailando 2023 a Silvina Luna: "Ojalá para ella haya justicia"

Y Tinelli continuó: "No quiero culpar a nadie, pero esto que le pasó a ella le pasó también a otro amigo mío, que es Mariano Caprarola”. El panelista de "La Jaula de la Moda" (Ciudad Magazine) murió apenas dos semanas antes que Silvina y también había sido operado por Aníbal Lotocki.

“Creo que la mala praxis es tremenda y estas cosas la verdad que no tienen que pasar, no deben pasar. Y por lo menos, lo que exigimos desde este medio es justicia”, enfatizó.

Tinelli pidió incluso perdón por no haber mencionado a Silvina Luna durante el debut. “Les pido disculpas a todos aquellos que me decían que no había hablado de Silvina, pero ayer en el medio del fragor, de todo lo que fue este primer día, esta fiesta, me olvidé de hablar de una persona a la que quise mucho y quiero mucho”, sostuvo. “En algún momento hasta tenía ganas de ir a saludarla y verla en el Hospital Italiano... y ya no hubo tiempo después”, se lamentó.

“Así que este programa y este Bailando 2023 te lo dedicamos a vos, Silvi”, dijo el conductor en el cierre de su discurso. Lo que siguieron fueron aplausos, una ovación para Silvina Luna.