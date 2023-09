Luis Novaresio recordó el incidente de la página porno: "La pasé mal" El periodista rosarino recordó el incidente que lo convirtió en trending topic en Twitter en 2016 y reveló que Javier Milei no le atiende el teléfono. 26 de septiembre 2023 · 11:23hs

El periodista rosarino Luis Novaresio fue entrevistado este martes por Nati Jota en Olga.

Luis Novaresio protagonizó uno de los momentos virales más de las redes sociales en la Argentina. Fue en 2016 cuando publicó inocentemente una foto de su gato junto a la pantalla de su computadora sin advertir que tenía abierta en el navegador una página porno y, gracias al aluvión incontenible de memes que provocó el incidente, tanto su mascota como su apellido se convirtieron en trending topic en Twitter.

El periodista rosarino, que comenzó su carrera televisiva en "De 12 a 14" y hoy conduce las mañanas por LN+, recordó el incidente este martes en una entrevista con Nati Jota en "Olga". "En ese momento la pasé mal", confesó Novaresio, quien relató con lujo de detalles el episodio que arrasó el planeta mediático, y añadió: "Después me empecé a reír y lo que más me dolía es que me decían 'nadie más mira esa página porno, es muy vieja'".

No es la primera vez que Novaresio cuenta la historia. En "PH", el programa que conduce Andy Kustnezoff por Telefé, contó: "Me entró a vivir un gato por la ventana. Una veterinaria me explicó que ellos eligen dónde vivir, y entonces se quedó. Un día me puse a escribir en la computadora y les juro que el gato lee, entonces le saqué una foto con el celular... sin tener en cuenta que alguien iba a hacer zoom en mi pantalla, en la que había una página de porno gay. Hay que se jodido en la vida para hacer eso".

Embed Hay mucha gente tapada de laburo en el mundo. pic.twitter.com/R6Ji2P0z6J — OLGA (@olgaenvivo) September 26, 2023 Esa vez admitiió: "Borré la foto y no dije nada. En análisis, me di cuenta de que el inconsciente sabe. Estaba desconcertado, en ese momento era tremendo, estaba en pareja con alguien que no quería que se haga público". Es una cuestión que, como él mismo reconoció, quedó atrás. En julio de 2021, se casó en una ceremonia íntima con Braulio Bauab a la que los potales de chimento le dieron una amplia cobertura.

Relación rota con Javier Milei Consultado sobre qué piensa que va a suceder en las elecciones presidenciales del próximo domingo 23 de octubre, Novaresio admitió que es muy difícil predecir un resultado y se atrevió a contar qué le gustaría que pasara. "Yo querría que el que gane sea un tipo que respete el sistema", se confesó el conductor de "Buen día Nación", y siguió: "A mí me da una gran duda, mezclada con temor, la irrupción de (Javier) Milei tal cual está". "Milei no me atiende más el teléfono, y venía a los programas, hacíamos re buenos programas, el tipo era un personaje", reveló, ante la consulta de cómo era su relación hoy con el candidato presidencial por La Libertad Avanza. Y fue más allá: "Yo nunca imaginé su chance de ser presidente, que hoy la tiene fuertemente". Luis Novaresio.mp4