Próceres de Los Palmeras: Cacho Deicas compartió su doloroso adiós a Marcos Camino

El excantante del grupo de cumbia santafesina le rindió homenaje al fundador y acordeonista, fallecido este martes en la capital provincial

"Hicimos todo para llevarles una felicidad que hoy se convierte en tristeza" , dijo Rubén "Cacho" Deicas este martes. Así resumió el sentimiento de quienes pasaron por Los Palmeras ante la muerte de Marcos Camino , uno de los fundadores del grupo de cumbia santafesina más famoso de Argentina.

Además de su rol como voz principal de la banda durante más de cuatro décadas, el cantante de 74 años fue amigo del acordeonista. Aunque el vínculo entre ambos se rompió definitivamente hace poco tiempo, el artista decidió dejar el conflicto de lado para referirse a la partida de uno de los referentes del género musical.

"Hoy me toca despedirme de un compañero de la vida" , anunció el vocalista mediante redes sociales. Luego, manifestó: "Con respeto, de parte mía y de toda mi familia, les acompañamos en sentimiento a sus seres queridos, como así también a los seguidores que comparten esta pérdida tan grande".

A la hora del adiós, Cacho eligió una de las fotos de la grabación del videoclip de "Atorrante" , la canción de Emanero en la que colaboraron junto a Ulises Bueno y Migrantes . Lejos de los colores estridentes que suelen usar Los Palmeras, ambos respetaron la etiqueta en el rodaje y posaron vestidos con trajes negros.

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Junto a la imagen de archivo de 2023, Deicas escribió que pasaron "una vida entera compartiendo buenos y malos momentos" con el acordeonista de 76 años. A continuación, manifestó: "Las hemos pasado todas y tuvimos la suerte de poder cumplir muchos anhelos juntos".

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"Que en paz descanses, Marcos", expresó el intérprete de "El bombón" y "Olvídala" en el mensaje publicado a través de su cuenta oficial de Instagram. Allí recibió múltiples comentarios de apoyo en medio del dolor por la muerte de uno de los fundadores de Los Palmeras.

El saludo de Cacho generó reacciones positivas sin distinción de género. El Brujo Ezequiel remarcó que el vocalista y el acordeonista formaron "la dupla de duplas" dentro de la banda. La cantante lírica Virginia Tola le agradeció el "ejemplo de gran persona" y acotó: "Al final, estamos un rato nada más en esta vida". Incluso los miembros de La Beriso se pronunciaron al respecto. "Una gran pérdida para la música, pusieron a Santa Fe en lo más alto. Se lo va a extrañar", dijeron los integrantes de la banda de rock bonaerense.

¿Cómo murió Marcos Camino?

Marcos Máximo Camino falleció en los estudios de grabación que tenían Los Palmeras sobre Alvear al 4900. La policía lo confirmó pasadas las 16, cuando recibió la denuncia de familiares del fundador del grupo de música.

Allegados al artista lo habían visto por última vez al mediodía. Después del llamado a las fuerzas de seguridad provinciales, el personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) fue a revisarlo y corroboró el deceso sin rastros de agresiones por parte de otra persona.

La denuncia generó un operativo con la participación de siete vehículos de la Policía de Santa Fe. También intervino el área de Homicidios de la Fiscalía Regional Primera para realizar distintos peritajes, mientras que el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial bajo la hipótesis de suicidio.

Horas más tarde, Los Palmeras anunciaron la organización del velatorio en una sala de la capital provincial. La despedida se programó entre las 14 y las 18 de este miércoles.