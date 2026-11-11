La Capital | Zoom | Los Palmeras

Próceres de Los Palmeras: Cacho Deicas compartió su doloroso adiós a Marcos Camino

El excantante del grupo de cumbia santafesina le rindió homenaje al fundador y acordeonista, fallecido este martes en la capital provincial

11 de noviembre 2026 · 07:43hs
Google Seguir a La Capital en Google
Marcos Camino y Cacho Deicas limaron asperezas y el acordeonista confirmó la continuidad de Los Palmeras.

Marcos Camino y Cacho Deicas limaron asperezas y el acordeonista confirmó la continuidad de Los Palmeras.

"Hicimos todo para llevarles una felicidad que hoy se convierte en tristeza", dijo Rubén "Cacho" Deicas este martes. Así resumió el sentimiento de quienes pasaron por Los Palmeras ante la muerte de Marcos Camino, uno de los fundadores del grupo de cumbia santafesina más famoso de Argentina.

Además de su rol como voz principal de la banda durante más de cuatro décadas, el cantante de 74 años fue amigo del acordeonista. Aunque el vínculo entre ambos se rompió definitivamente hace poco tiempo, el artista decidió dejar el conflicto de lado para referirse a la partida de uno de los referentes del género musical.

"Hoy me toca despedirme de un compañero de la vida", anunció el vocalista mediante redes sociales. Luego, manifestó: "Con respeto, de parte mía y de toda mi familia, les acompañamos en sentimiento a sus seres queridos, como así también a los seguidores que comparten esta pérdida tan grande".

¿Qué dijo Cacho Deicas sobre Marcos Camino?

A la hora del adiós, Cacho eligió una de las fotos de la grabación del videoclip de "Atorrante", la canción de Emanero en la que colaboraron junto a Ulises Bueno y Migrantes. Lejos de los colores estridentes que suelen usar Los Palmeras, ambos respetaron la etiqueta en el rodaje y posaron vestidos con trajes negros.

Junto a la imagen de archivo de 2023, Deicas escribió que pasaron "una vida entera compartiendo buenos y malos momentos" con el acordeonista de 76 años. A continuación, manifestó: "Las hemos pasado todas y tuvimos la suerte de poder cumplir muchos anhelos juntos".

>> Leer más: Marcos Camino, el hombre que hizo del acordeón una pasión y llevó la cumbia santafesina a todo el país

"Que en paz descanses, Marcos", expresó el intérprete de "El bombón" y "Olvídala" en el mensaje publicado a través de su cuenta oficial de Instagram. Allí recibió múltiples comentarios de apoyo en medio del dolor por la muerte de uno de los fundadores de Los Palmeras.

El saludo de Cacho generó reacciones positivas sin distinción de género. El Brujo Ezequiel remarcó que el vocalista y el acordeonista formaron "la dupla de duplas" dentro de la banda. La cantante lírica Virginia Tola le agradeció el "ejemplo de gran persona" y acotó: "Al final, estamos un rato nada más en esta vida". Incluso los miembros de La Beriso se pronunciaron al respecto. "Una gran pérdida para la música, pusieron a Santa Fe en lo más alto. Se lo va a extrañar", dijeron los integrantes de la banda de rock bonaerense.

¿Cómo murió Marcos Camino?

Marcos Máximo Camino falleció en los estudios de grabación que tenían Los Palmeras sobre Alvear al 4900. La policía lo confirmó pasadas las 16, cuando recibió la denuncia de familiares del fundador del grupo de música.

Allegados al artista lo habían visto por última vez al mediodía. Después del llamado a las fuerzas de seguridad provinciales, el personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) fue a revisarlo y corroboró el deceso sin rastros de agresiones por parte de otra persona.

La denuncia generó un operativo con la participación de siete vehículos de la Policía de Santa Fe. También intervino el área de Homicidios de la Fiscalía Regional Primera para realizar distintos peritajes, mientras que el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial bajo la hipótesis de suicidio.

Horas más tarde, Los Palmeras anunciaron la organización del velatorio en una sala de la capital provincial. La despedida se programó entre las 14 y las 18 de este miércoles.

Noticias relacionadas
el emotivo comunicado de los palmeras y el pedido especial de la banda

El emotivo comunicado de Los Palmeras y el pedido especial de la banda

 Marcos Camino falleció a sus 76 años

Murió Marcos Camino, fundador de Los Palmeras y referente de la cumbia santafesina

El guitarrista rosarino Carlos Casazza acaba de lanzar su segundo disco del año, en el que explora una sonoridad electrónica

El guitarrista rosarino Carlos Casazza publicó su segundo disco del año

El Papa León XIV cantó Alma misionera, uno de los himnos de los encuentros religiosos

"Alma misionera": la historia de la canción más hitera de la visita papal

Las más leídas

Murió Marcos Camino, fundador de Los Palmeras y referente de la cumbia santafesina

Murió Marcos Camino, fundador de Los Palmeras y referente de la cumbia santafesina

Crisis en un histórico equipo del ascenso de Rosario: se fue el presidente y asumió un vocal

Crisis en un histórico equipo del ascenso de Rosario: se fue el presidente y asumió un vocal

El formidable presente de un ex-Newells bicampeón: marcó 18 goles esta temporada

El formidable presente de un ex-Newell's bicampeón: marcó 18 goles esta temporada

La dura lesión del arquero cedido por Newells que debería regresar en enero

La dura lesión del arquero cedido por Newell's que debería regresar en enero

Lo último

El guitarrista rosarino Carlos Casazza publicó su segundo disco del año

El guitarrista rosarino Carlos Casazza publicó su segundo disco del año

Los Palmeras hicieron un show en memoria de Marcos Camino y regresan a Santa Fe para despedirlo

Los Palmeras hicieron un show en memoria de Marcos Camino y regresan a Santa Fe para despedirlo

Entregaron en Venado Tuerto 34 lotes a familias beneficiarias del programa Nuestro Terreno

Entregaron en Venado Tuerto 34 lotes a familias beneficiarias del programa Nuestro Terreno

Lo apuñalaron en el pecho y murió cuando lo llevaban al Policlínico San Martín

El homicidio sucedió en la noche del martes en Estudiante Aguilar y José María Rosa. La víctima tenía 30 años y una denuncia por violencia de género

Lo apuñalaron en el pecho y murió cuando lo llevaban al Policlínico San Martín
El gobierno de Santa Fe le contesta al perottismo por el déficit: Es porque hacemos obras
Política

El gobierno de Santa Fe le contesta al perottismo por el déficit: "Es porque hacemos obras"

Crecida del Paraná: se espera un pico cercano a la evacuación para fines de noviembre

Por Matías Petisce
La Ciudad

Crecida del Paraná: se espera un pico cercano a la evacuación para fines de noviembre

Danza con lobos para los equipos rosarinos, que podrían cruzarse en las semifinales

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Danza con lobos para los equipos rosarinos, que podrían cruzarse en las semifinales

Renovación del espacio público: inauguran seis plazas en doce días
La Ciudad

Renovación del espacio público: inauguran seis plazas en doce días

Detuvieron a un repartidor tras una tensa discusión con inspectores de tránsito
La Ciudad

Detuvieron a un repartidor tras una tensa discusión con inspectores de tránsito

Las más leídas
Murió Marcos Camino, fundador de Los Palmeras y referente de la cumbia santafesina

Murió Marcos Camino, fundador de Los Palmeras y referente de la cumbia santafesina

Crisis en un histórico equipo del ascenso de Rosario: se fue el presidente y asumió un vocal

Crisis en un histórico equipo del ascenso de Rosario: se fue el presidente y asumió un vocal

El formidable presente de un ex-Newells bicampeón: marcó 18 goles esta temporada

El formidable presente de un ex-Newell's bicampeón: marcó 18 goles esta temporada

La dura lesión del arquero cedido por Newells que debería regresar en enero

La dura lesión del arquero cedido por Newell's que debería regresar en enero

Juveniles de Newells y Central irán a la sub-20 y entrenarán con la selección

Juveniles de Newell's y Central irán a la sub-20 y entrenarán con la selección

Ovación
Danza con lobos para los equipos rosarinos, que podrían cruzarse en las semifinales

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Danza con lobos para los equipos rosarinos, que podrían cruzarse en las semifinales

Danza con lobos para los equipos rosarinos, que podrían cruzarse en las semifinales

Danza con lobos para los equipos rosarinos, que podrían cruzarse en las semifinales

A Central se le abrió el arco de enfrente, pese a que los 9 no están afilados

A Central se le abrió el arco de enfrente, pese a que los "9" no están afilados

El objetivo primario de Newells es la reinserción de los futbolistas ausentes

El objetivo primario de Newell's es la reinserción de los futbolistas ausentes

Policiales
Utilizan una pistola Taser para reducir a un hombre en un caso de violencia familiar
Policiales

Utilizan una pistola Taser para reducir a un hombre en un caso de violencia familiar

Lo apuñalaron en el pecho y murió cuando lo llevaban al Policlínico San Martín

Lo apuñalaron en el pecho y murió cuando lo llevaban al Policlínico San Martín

Piden 19 años de prisión para el acusado de un crimen en Villa Manuelita

Piden 19 años de prisión para el acusado de un crimen en Villa Manuelita

Megaoperativo de 147 policías contra una banda narco en barrio La Lagunita

Megaoperativo de 147 policías contra una banda narco en barrio La Lagunita

La Ciudad
De la Escuela Crisol a España: la historia del relojero rosarino que hizo del tiempo su oficio

Por Miguel Pisano
Rosarinos por el mundo

De la Escuela Crisol a España: la historia del relojero rosarino que hizo del tiempo su oficio

Detuvieron a un repartidor tras una tensa discusión con inspectores de tránsito

Detuvieron a un repartidor tras una tensa discusión con inspectores de tránsito

Crecida del Paraná: se espera un pico cercano a la evacuación para fines de noviembre

Crecida del Paraná: se espera un pico cercano a la evacuación para fines de noviembre

Renovación del espacio público: inauguran seis plazas en doce días

Renovación del espacio público: inauguran seis plazas en doce días

Una mujer atacó a tiros una casa e hirió a una nena de 5 años delante de su abuela
Policiales

Una mujer atacó a tiros una casa e hirió a una nena de 5 años delante de su abuela

En una decisión inédita, eligieron embajadores a dos hombres en Colectividades
La Ciudad

En una decisión inédita, eligieron embajadores a dos hombres en Colectividades

El ex-Central Gustavo Alfaro sería uno de los afectados por el banco de Paraguay
Ovación

El ex-Central Gustavo Alfaro sería uno de los afectados por el banco de Paraguay

El robo a la jubilada golpeada en su casa de Tiro Suizo no habría sido al azar
Policiales

El robo a la jubilada golpeada en su casa de Tiro Suizo no habría sido al azar

Renuevan pedido de testigos y recompensa para esclarecer resonante crimen
Policiales

Renuevan pedido de testigos y recompensa para esclarecer resonante crimen

Incendio arrasador en zona oeste: un almacén quedó destruido por el fuego
La ciudad

Incendio arrasador en zona oeste: un almacén quedó destruido por el fuego

Un hombre de 73 años falleció mientras esperaba la llegada del Papa a Córdoba
Información General

Un hombre de 73 años falleció mientras esperaba la llegada del Papa a Córdoba

Le reclamaron el pago de un viaje de Uber y dispararon contra su casa
Policiales

Le reclamaron el pago de un viaje de Uber y dispararon contra su casa

La UNR ganó la olimpíada nacional de estudiantes de Medicina
La Ciudad

La UNR ganó la olimpíada nacional de estudiantes de Medicina

Quini 6: de dónde es el apostador que se llevó 1.800 millones de pesos
Información General

Quini 6: de dónde es el apostador que se llevó 1.800 millones de pesos

Policías auxiliaron a una bebé de un mes con dificultades respiratorias
La región

Policías auxiliaron a una bebé de un mes con dificultades respiratorias

Agricultura y ganadería: el nuevo mapa productivo de Santa Fe
Agro

Agricultura y ganadería: el nuevo mapa productivo de Santa Fe

Otro crimen en el cordón industrial: mataron a un joven en San Lorenzo
Policiales

Otro crimen en el cordón industrial: mataron a un joven en San Lorenzo

Cayó un ascensor desde el sexto piso de un edificio en Santa Fe: ocho heridos
Información General

Cayó un ascensor desde el sexto piso de un edificio en Santa Fe: ocho heridos

Intentó acercarse al Papa con credencial falsa y le encontraron una pistola
Policiales

Intentó acercarse al Papa con credencial falsa y le encontraron una pistola

Rosario se sumó a la misa de León XIV con transmisiones especiales
La Ciudad

Rosario se sumó a la misa de León XIV con transmisiones especiales

León XIV se emocionó en el Cottolengo y dejó un mensaje sobre la discapacidad
Información General

León XIV se emocionó en el Cottolengo y dejó un mensaje sobre la discapacidad

Un romance con una espía china explotó en el gigante tecnológico Nvidia
Información General

Un romance con una espía china explotó en el gigante tecnológico Nvidia

Depredador sexual: Russell Brand fue condenado a 10 años y medio de prisión
Información General

"Depredador sexual": Russell Brand fue condenado a 10 años y medio de prisión

Volcó un auto con cinco monjas que iban a asistir a la misa del Papa
Información General

Volcó un auto con cinco monjas que iban a asistir a la misa del Papa