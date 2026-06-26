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Los Rolling Stones lanzan dos nuevas canciones, en anticipo de su nuevo disco

La legendaria banda compartió “Jealous Lover” y “Divine Intervention”. Esta última con la colaboración histórica de Robert Smith de The Cure

26 de junio 2026 · 10:40hs
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Los Rolling Stones estrenaron dos nuevas canciones de su próximo disco

Los Rolling Stones estrenaron dos nuevas canciones de su próximo disco

Los Rolling Stones presentaron dos nuevos singles de su próximo disco “Foreign Tongues”, que será publicado el 10 de julio. El primero es “Jealous Lover”, acompañado por un video protagonizado por Anya Taylor-Joy. El segundo es “Divine Intervention”, que cuenta con la colaboración histórica de Robert Smith de The Cure.

Considerada la cara A del sencillo doble, “Jealous Lover” es una muestra del sonido clásico de los Stones con mucho groove. A lo largo de la canción, Mick Jagger explora la parte más aguda de su registro.

Por su parte, “Divine Intervention” comienza como un rock de la vieja escuela, con riffs bluseros y una energía contagiosa. Sin embargo, pronto deriva en un estribillo sorprendentemente pop, para luego desembocar en un puente marcado por el característico toque gótico de la guitarra de Smith.

>> Leer más: Los Rolling Stones anunciaron un nuevo disco y consolidan más de seis décadas de historia

Todo lo que sabe del nuevo disco de los Rolling Stones

Estas canciones se suman a los otros dos adelantos del disco, “In the Stars” y “Rough and Twisted”. El videoclip de esta última llamó especialmente la atención por presentar versiones rejuvenecidas digitalmente de Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood.

“Foreign Tongues”, vigésimo quinto álbum de estudio de la legendaria banda, cuenta con producción de Andrew Watt. El trabajo también incluye participaciones de Paul McCartney, Robert Smith y Chad Smith, baterista de Red Hot Chili Peppers. Además, el fallecido baterista Charlie Watts aparecerá de manera póstuma gracias a una sesión de grabación realizada antes de su muerte, ocurrida en 2021.

Por el momento, no se espera que la banda emprenda una gira para presentar el álbum antes de 2027. Mientras tanto, ya están disponibles las preventas tanto de la edición estándar del vinilo como de una edición especial especial. También habrá cinco ediciones de colección en vinilo inspiradas en personajes de Marvel, dedicadas a Spider-Man, Captain America, Thor, Wolverine y Hulk.

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