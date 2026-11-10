Marcos Camino, el hombre que hizo del acordeón una pasión y llevó la cumbia santafesina a todo el país

Fue el alma musical de Los Palmeras durante más de cinco décadas. De los bailes de barrio a los grandes escenarios, construyó una historia marcada por la perseverancia, el amor por Santa Fe y una vida dedicada a la música. Su despedida de los escenarios, el legado a su hijo y las anécdotas que muestran su costado más humano.

Antes de llenar estadios, recorrer el mundo y convertirse en uno de los grandes referentes de la música popular argentina, Marcos Camino era un joven santafesino que soñaba con vivir de su acordeón. Había aprendido a tocarlo desde chico y encontró en la cumbia una manera de expresar su identidad. Lo que comenzó entre clubes de barrio y reuniones de amigos terminó convirtiéndose en una historia de más de medio siglo, con millones de personas bailando las canciones de Los Palmeras .

El músico, que murió este martes a los 76 años , fue mucho más que el fundador de una de las agrupaciones más populares del país. Fue el hombre que sostuvo durante décadas un sonido inconfundible, el del acordeón santafesino, y ayudó a transformar una expresión musical nacida en los barrios populares en un fenómeno capaz de atravesar generaciones y fronteras.

Nació en Santa Fe en 1950 y comenzó a tocar el acordeón a temprana edad. En 1972 puso en marcha el proyecto musical que terminaría convirtiéndose en Los Palmeras. En aquellos primeros años, el éxito estaba lejos de ser una certeza. La banda recorría clubes, vecinales y escenarios modestos, donde la cumbia encontraba su público entre familias y trabajadores.

Durante una entrevista realizada en 2019 para el Archivo de Historia Oral de la Universidad Nacional del Litoral, Camino repasó aquellos comienzos y la evolución de un grupo que, con el paso de los años, logró salir de los circuitos barriales para instalarse en los grandes escenarios.

Una disquería, un mate y el comienzo de Los Palmeras

Hay una imagen que ayuda a entender cómo nació una de las sociedades musicales más reconocidas de la Argentina. A comienzos de los años 70, en la esquina de Aristóbulo del Valle y Ángel Casanello, en el barrio santafesino María Selva, Marcos Camino atendía una disquería llamada Chani.

Por las mañanas recibía la visita de un amigo: Rubén "Cacho" Deicas, que llegaba en una Siambretta mientras trabajaba haciendo repartos. Compartían mates, facturas y largas conversaciones sobre música. Camino tenía su acordeón cerca y juntos imaginaban un futuro que todavía parecía lejano.

La escena fue reconstruida por la revista Rolling Stone en 2022, cuando Los Palmeras celebraban sus 50 años de trayectoria. Aquellos encuentros cotidianos terminaron formando parte de la historia de un grupo que cambiaría para siempre la música tropical argentina.

El vínculo entre Camino y Deicas se convirtió en uno de los pilares de la agrupación. Uno desde el acordeón y la dirección musical; el otro, con una voz que se volvería inseparable de las canciones del conjunto.

Los Palmeras atravesaron distintas formaciones, dificultades y cambios de época. Pero encontraron la manera de sostener una identidad propia y construir un repertorio que incluyó éxitos como El bombón asesino, Olvídala y La suavecita.

La historia de su mejor amigo, que resultó ser su hermano

Detrás del músico también había una vida atravesada por historias familiares sorprendentes. Una de las más conmovedoras la contó él mismo en distintas entrevistas: a los 20 años descubrió que su mejor amigo de la infancia era, en realidad, su hermano.

Se habían conocido cuando tenían nueve años y compartían el mismo banco en la escuela. Se llamaba Miguel Ocampo. Los dos tenían una fuerte conexión con la música y eran hinchas de Colón, pero desconocían el vínculo familiar que los unía.

La revelación llegó cuando el padre de Marcos le contó que aquel compañero de la infancia también era hijo suyo. El músico recordó que la noticia lo dejó profundamente impactado.

El reencuentro ocurrió aproximadamente un año después, durante una presentación musical. Miguel apareció entre el público y, cuando terminó el espectáculo, los dos se abrazaron.

Con el paso del tiempo, Camino convirtió aquella experiencia en una de las anécdotas más entrañables de su historia personal. En una entrevista recuperada por TN, recordó que ambos habían bromeado durante años sobre las tantas cosas que tenían en común, sin imaginar que efectivamente eran hermanos.

De los bailes de barrio a una noche inolvidable con Colón

El crecimiento de Los Palmeras llevó a Camino a escenarios que difícilmente habría imaginado en sus comienzos. La banda se presentó en grandes festivales, realizó colaboraciones con artistas de diferentes géneros y compartió proyectos con la Orquesta Sinfónica Provincial de Santa Fe.

Sin embargo, entre tantos recuerdos, había uno que ocupaba un lugar especial en su corazón: la actuación de Los Palmeras en la final de la Copa Sudamericana de 2019, cuando Colón enfrentó a Independiente del Valle en el estadio La Nueva Olla, de Asunción.

Camino era un reconocido hincha sabalero y aquella presentación tuvo para él una carga emocional particular. Miles de santafesinos habían viajado a Paraguay para acompañar al equipo y terminaron protagonizando una de las imágenes más recordadas de aquella jornada, cantando las canciones del grupo bajo la lluvia.

En una entrevista cuando anunció su retiro, el acordeonista eligió esa noche como uno de los momentos más importantes de su carrera. También destacó el trabajo junto a la Sinfónica de Santa Fe, un proyecto que permitió llevar sus canciones a un formato completamente diferente.

El retiro y la emoción de entregarle el legado a su hijo

En febrero de 2026, después de más de cinco décadas de actividad, Marcos Camino anunció que se retiraba de los escenarios. La decisión marcó el cierre de una etapa para Los Palmeras, aunque la agrupación continuó su camino con una nueva generación de músicos.

En una entrevista, explicó que nunca se había considerado una estrella, sino un trabajador de la música. Su relación con el oficio estaba asociada a la disciplina, el esfuerzo y la responsabilidad de sostener un proyecto artístico durante tantos años.

"Yo nunca me consideré artista, sino un trabajador de la música", expresó entonces.

Su despedida también estuvo atravesada por una emoción familiar. Su hijo, Marcos Camino Junior, asumió la responsabilidad de continuar al frente del grupo. Durante aquella entrevista radial, el joven le dedicó un mensaje de agradecimiento por la historia construida, que terminó quebrando emocionalmente a su padre.

"Si Rosario te levanta el pulgar, estás en lo mejor"

Camino había elegido retirarse mientras todavía se sentía en condiciones de hacerlo. Explicó que quería despedirse pleno y conservar el recuerdo de una vida dedicada a su pasión.

También había comenzado a imaginar una rutina diferente, lejos de las giras y los compromisos permanentes. Su hijo contó por entonces que pretendía disfrutar más de su familia, sus amigos y sus perros, aunque sin abandonar completamente la composición musical.

La conexión de Camino con Rosario también había quedado reflejada en sus palabras. Durante una entrevista radial de febrero, destacó la importancia que siempre tuvo la ciudad para Los Palmeras y dejó una frase que resumía el valor que le atribuía al público rosarino: "Si Rosario te levanta el pulgar, estás en lo mejor".