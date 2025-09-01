Llega un homenaje único a Fito Páez y Charly García, con artistas locales e invitados de lujo

El espectáculo “Plan Divino” cuenta con producción rosarina y tendrá su su primera fecha el 21 de noviembre en el Teatro El Círculo.

“Plan Divino” es un espectáculo único y hecho en Rosario para celebrar a los mejores artistas del rock nacional e internacional. La primera experiencia será un homenaje a la inconmensurable obra de Charly García y Fito Páez . El show inaugural será el viernes 21 de noviembre en el Teatro El Círculo, y después seguirá camino hacia Buenos Aires y otros destinos.

El espectáculo tendrá interpretaciones memorables a cargo del rosarino Tiago Galíndez (voz principal, ex Piano Bar), acompañado por Mia Folino (hija de Hilda Lizarazu , con una voz fresca y poderosa), y dos invitados de lujo: Pablo Guyot y Alfredo Toth, históricos miembros de GIT y de la banda estable de Charly García.

La banda está formada por talento joven local o de la zona: Tato Zeballos (guitarra y dirección musical), Yago Varas (bajo), Pato Massini (teclados), Pablo Falco (teclados), Agustín Borsini (batería), y Mery San Dámaso (coros, reciente participante de “La Voz Argentina”). Los primeros dos artistas son oriundos de San Lorenzo, y el resto son de Rosario.

Se trata de una mega banda en vivo, con más de diez músicos en escena y una formación que recupera el espíritu de las grandes producciones. La potencia de la base rockera se fusiona con los arreglos de vientos.

El repertorio recorre las mejores canciones de Fito Páez y Charly García, en un espectáculo que es pura celebración. “Plan Divino” continuará el año próximo con más homenajeados y nuevos invitados de lujo, con la premisa de que cada show será único e irrepetible.