Lizy Tagliani y la adopción: "Quiero ser algo importante en la vida de alguien"

La conductora, que debuta esta noche con un nuevo reality por la pantalla de Telefe, volvió a hablar de su deseo de ser madre. "Si un día me dice mamá me muero de emoción", confesó

En ese sentido, confesó que lo vive súper relajada. "¿Sabés cómo me lo tomo? Como cualquier forma de ser mamá, ¿entendés? Que en esas formas de buscar ser mamá, puede suceder o no, y está dentro de las posibilidades. Entonces, no es algo que me angustia" , indicó.

Y agregó: "Sí hablamos, tenemos nuestro lugar, imaginamos el colegio, cómo va a ser la vida. Lo que sí me sucede es que yo no tengo la necesidad de ser mamá por ser mamá. Yo quiero ser algo importante en la vida de alguien. Hablaba con Sebastián que si algún día se levanta y me dice: “Mamá”, no sé... creo que me muero de emoción". Aunque aclaró: "Pero si no, igual si me dice Lizy, si me dice tía, prima".

La conductora ya había adelantado que no descarta la posibilidad de adopción múltiple si ese fuera el caso: "En la adopción está la posibilidad que venga con hermanitos y no me gustaría romper el vínculo", indicó hace un tiempo.

Lizy se prepara para estar al frente de Got Talent Argentina, por la pantalla de Telefe y con producción de RGB Entertainment. El reality de talentos donde no importa cuál sea la destreza y que no cuenta con límite de edad más célebre del mundo arrancá este lunes. Estará secundada por un jugado integrado por su colega Florencia Peña, los cantantes Abel Pintos y La Joaqui, además del coreógrafo y bailarín uruguayo Emir Abdul.