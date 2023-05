Lizy Tagliani contó que inició los trámites para adoptar un hijo

Después, compartió intimidades sobre sus deseos y expectativas relacionados a la maternidad: "Es algo personal, pero en este proyecto está Sebastián. Si él se suma, no tendría ningún problema, pero es algo personal. No quiero ser una mamá ni por cambiar los pañales, ni por ir a un evento con mi hijo. Tengo la necesidad de devolverle todo lo que la vida me dio a una persona ", dijo.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCsJKIfYL2YB%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABALVSDm7ZB8sy4EUO5gZAk0fW58RzMsTGidlM1711t89KzFHCJwCukCFpZBZAZAkOWE8eIBzKi7SsXigqDdBTZCcslgAfFOROdli46yiKshCz2EaZArnqdDN2gw47GZApBszqJQJls5rJLVwyQi0QgmbPYA83t9o6WqPdbaqaVn4pjFwAUlEHgOkZD View this post on Instagram A post shared by Lizy Tagliani (@lizytagliani)

>> Leer más: Lizy Tagliani se casó por civil y armó una gran fiesta

Más adelante, respecto a la decisión de adoptar, aseveró: "Me gustaría compartir mi vida y transmitirla a alguien que realmente necesite una familia. No me viene el rollo por ser la mamá de la tapa de la revista”. Lizy insistió sobre lo genuino de su deseo y deslizó una sutil crítica a otras figuras del espectáculo que mediatizan sus maternidades.

Finalmente, adelantó que no descarta la posibilidad de adopción múltiple si ese fuera el caso: "En la adopción está la posibilidad que venga con hermanitos y no me gustaría romper el vínculo", concluyó.