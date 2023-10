"Lennons": un beatle en Argentina en una película disparatada

Disparatada. Esa es la primera respuesta que surge si alguien pregunta cómo es “Lennons”. O bien el neologismo “delirazo”, como dijo el mismísimo Gastón Pauls, protagonista del film, en una entrevista con La Capital. El tema es cómo posicionarse ante una propuesta atípica como la de José María Cicala, un director que partió de una idea bizarra, con personajes intencionalmente sobreactuados, para contar una historia que a priori es divertida pero que tiene un problema de base: no hace reír. Y ese punto flaco se arrastra a lo largo de una trama demasiado extensa para lo que hay que contar (dura una hora y cincuenta minutos), sobre todo en la primera mitad de la película. Ambientada en 1980, “Lennons” es la historia de Canelón, un buscavidas bien argento, que no es otro que Gastón Pauls, quien se pone al hombro un personaje, al que maneja con soltura pero sin demasiada gracia, por meras cuestiones de guión. Su criatura remite de inmediato a su inolvidable Juan Perugia de “Todos contra Juan”, pero aquí es un personaje más vulnerable, algo mentiroso y con ansias del éxito inmediato, que a todas las palabras le agrega la letra s. Este productor de baja monta conoce a un hombre con el mismo look de John Lennon (Javier Parisi) y ya sueña con montañas de dólares detrás de un objetivo: Lennons (así, con "s" al final) llega a la Argentina. En ese derrotero desfilarán personajes también extremos, como el villano fanático de Los Beatles (Luciano Cáceres), en un guiño a Juan Alberto Badía, que quiere destruir a Canelón; un productor de una discográfica exitosa que juega al golf en la oficina mientras hace negocios (Luis Machín), y una galería de roles secundarios que van desde Maite Lanata a Malena Guinzburg y Pachu Peña. El cierre del film quizá sea lo más atractivo, en parte porque la resolución es tan bizarra como la historia. Es que cuando la estafa se descubre y Canelón y el falso Lennon van a juicio, aparece un juez muy especial, que no es otro que el mismísimo Nito Mestre, para determinar justicia de una manera tan concluyente y lógica (que es preferible no spoilear), que termina siendo lograda. La película fue la primera producción argentina rodada tras la pandemia y ese contexto basado en la necesidad de liberar tanta angustia reprimida explica de alguna manera el concepto de esta propuesta. Eso sí, no es tan sencillo entrar en el código que propone el director. Y es indispensable meterse en esa sintonía para que la película sea, al menos por momentos, algo disfrutable.