"Las redes sociales me hicieron cortar con mi ex", aseguró Julieta Poggio

Tras blanquear que tuvo una relación con Marcos Ginocchio, la ex Gran Hermano habló sobre la ruptura con su novio.

La ex Gran Hermano Julieta Poggio se refirió al motivo su ruptura con Lucca Bardelli, quien fue su novio durante su estadía en el reality de Telefé.

"Las redes sociales me hicieron cortar con mi ex”, dijo la protagonista de Coqueluche en Luzu TV. La ex GH aseguró que Bardelli le fue infiel y que, en parte, tomo su decisión de cortar por el hate que recibía en las redes.

“Yo apenas salí de GH, me enteré de todo. Yo era la cornuda del país. La gente me lo decía y ahí me enteré de todo”, confesó la influencer.