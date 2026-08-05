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Lali, Emilia Mernes, Dolores Fonzi y más: artistas contra la reforma de la Ley de Tierras

A horas del debate en el Senado, cantantes y actores utilizaron sus redes sociales para expresar su rechazo a la inciativa

5 de agosto 2026 · 14:09hs
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Una serie de artistas se posicionaron en contra de la reforma de la Ley de Tierras

Una serie de artistas se posicionaron en contra de la reforma de la Ley de Tierras

Este jueves 6 de agosto, el Senado debatirá el proyecto de Ley de Tierras, una iniciativa impulsada por el gobierno de Javier Milei que propone modificar el régimen de propiedad de tierras rurales en la Argentina. A pocas horas de que se lleve adelante el debate, una serie de referentes de la cultura compartieron mensajes cerca de la Ley de Tierras. Lali Espósito, Emilia Mernes, Dolores Fonzi, Ca7riel y Tini son algunos de los artistas que se pronunciaron en sus redes sociales.

De distintas maneras, compartieron mensajes en sus redes sociales para expresarse contra el proyecto que se debatirá en el Congreso. Algunos llamaron a asistir a la marcha convocada en rechazo de la iniciativa, mientras que otros simplemente republicaron un video con críticas al proyecto de ley.

>> Leer más: De qué se trata la ley de tierras que se debatirá en el Senado: las claves del proyecto

Los videos de los artistas

Lali, la cantante pop que hace pocas horas anunció una tercera fecha en River Plate, volvió a involucrarse en un tema de interés público y convocó a marchar este jueves 6 de agosto frente al Congreso, en rechazo al proyecto de ley de tierras impulsado por el gobierno de Javier Milei.

En primer lugar, Lali compartió en sus historias de Instagram un reposteo de una publicación que convocaba a la movilización con el mensaje: “Argentina no está en venta. El 6 de agosto al Congreso”. Más tarde, publicó un video hablando directamente a cámara. “Nos encontramos el jueves en la plaza, en el Congreso, para defender nuestra tierra, el agua y nuestros recursos estratégicos. Es muy importante que estemos todos ahí”, expresó.

Otro de los artistas que se pronunció fue Ca7riel. En sus historias de Instagram compartió un video en el que advirtió: “Ojo que quieren vender la Patagonia”, y agregó: “Cuando los gringos paguen la primera cuota, te va a entrar enterota”.

Por su parte, la actriz Juana Molina también publicó un video dirigido a sus seguidores. “Hola, buenas. ¿Cómo les va? Estaba pensando en algo importantísimo que es lo que va a pasar el 6 de agosto. Muchas veces la gente se preocupa más por quién dice las cosas que por escuchar qué se está diciendo”, comenzó.

Luego, continuó: “Porque hasta el más idiota puede decir una genialidad y el más brillante puede decir una estupidez. Entonces, no es porque vos estés de acuerdo con un gobierno o con otro que tengas que estar de acuerdo con todo lo que hace. Y acá me parece que no importa para nada quién impulsó la idea. Lo importante es que no se haga”. En la descripción del video, escribió: "Nos vemos este jueves 6 de agosto en el Congreso"

>> Leer más: Lali hará un tercer show en River Plate: cuándo será y cómo conseguir las entradas

Las publicaciones de los artistas

Otros artistas también se pronunciaron a través de sus redes sociales, compartiendo historias con mensajes y republicando publicaciones de otros usuarios en rechazo al proyecto.

La actriz Dolores Fonzi, compartió una publicación en la que escribió: “Es importante. Es ahora. Es por vos y por los que vienen. Quieren vender todo. Nos vemos en la calle para frenar la embestida”.

Asimismo, Emilia Mernes, re- compartió un video publicado por Amnistía Internacional en sus historias. En el video, la organización convoca a marchar el 6 de agosto frente al Congreso en contra de la modificación de la ley de Tierras.

Por su parte, Tini Stoessel publicó una imagen de la bandera argentina acompañada por una breve mensaje: “La patria no se vende”.

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