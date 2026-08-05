La Capital | La Ciudad | Rosario

Proponen que haya bolsas gratuitas en las plazas de Rosario para juntar caca de perro

El proyecto contempla una prueba piloto en la plaza Santa Rosa con dispensadores gratuitos para facilitar la recolección de excrementos y mejorar la limpieza

5 de agosto 2026 · 11:37hs
Google Seguir a La Capital en Google
Rosario podría tener dispensadores de bolsas para recoger excrementos de perros

Foto: Virginia Benedetto / La Capital

Rosario podría tener dispensadores de bolsas para recoger excrementos de perros

El Concejo Municipal dio un paso para avanzar con una prueba piloto de dispensadores comunitarios de bolsas para recoger las deposiciones de perros en un espacio público de Rosario. La iniciativa, que surgió a partir del pedido de un particular, obtuvo despacho favorable en la comisión de Ambiente y ahora deberá ser analizada por la comisión de Presupuesto y Hacienda antes de continuar su tratamiento legislativo.

La presencia de excrementos de mascotas en veredas, plazas y parques es uno de los reclamos más frecuentes vinculados a la convivencia en el espacio público. Aunque la normativa vigente obliga a los dueños a recoger las deposiciones de sus animales, en la práctica muchos vecinos denuncian que esa obligación no siempre se cumple, lo que genera problemas de higiene y malestar entre quienes utilizan esos lugares para caminar, hacer actividad física o llevar a sus hijos a jugar.

En ese contexto, el proyecto propone encomendar al Departamento Ejecutivo que, a través de la Secretaría de Ambiente y Espacio Público o del área que la reemplace, evalúe la factibilidad técnica y operativa de instalar estos dispositivos en la plaza Santa Rosa, ubicada entre las calles San Juan, Entre Ríos, Mendoza y Corrientes.

>> Leer más: Cinco trucos para eliminar el olor a perro de la casa

La intención es que los dueños de animales de compañía puedan acceder gratuitamente a bolsas para retirar los excrementos de sus mascotas, con el objetivo de facilitar el cumplimiento de esa obligación, mejorar la limpieza del espacio público y fomentar la tenencia responsable.

Una prueba piloto

El proyecto no plantea una implementación masiva, sino una prueba piloto de 90 días para evaluar si la experiencia resulta efectiva antes de extenderla a otros espacios verdes de Rosario.

En caso de avanzar, será la Municipalidad la encargada de definir la cantidad de dispensadores, su ubicación, el diseño, los materiales y las condiciones de seguridad. El expediente también establece que no podrán colocarse sobre árboles, para evitar daños al arbolado público.

Además, el municipio deberá realizar un seguimiento del funcionamiento del sistema, evaluar el nivel de utilización, el estado de conservación de los dispositivos y su impacto en la limpieza de la plaza.

Participación de los vecinos

Uno de los aspectos novedosos de la propuesta es que la reposición de las bolsas no estará a cargo del municipio, sino que será voluntaria y comunitaria.

Podrán colaborar la comunidad educativa, vecinos, organizaciones e instituciones de la zona, aportando bolsas limpias y aptas para su utilización. De todos modos, el proyecto aclara que la existencia de estos dispensadores no reemplaza la obligación legal de cada dueño de recoger los excrementos de su mascota, tal como establecen las ordenanzas vigentes sobre tenencia responsable de animales.

Si la experiencia arroja resultados positivos, el Ejecutivo podrá analizar la posibilidad de mantener los dispositivos o replicar el sistema en otras plazas y parques de Rosario.

Noticias relacionadas
El Chevrolet Aveo abandonado en Felipe Moré y Virasoro.

Robo millonario en una casa de la zona oeste de Rosario: amenazaron a un matrimonio

El arzobispo de Rosario explicó por qué León XIV no vendrá a la ciudad

El arzobispo de Rosario lamentó que el Papa no visite la ciudad: "Hubiésemos querido recibirlo"

La gira del Papa León XIV en Suadámerica incluirá la visita a Uruguay, Argentina y Perú

Rosario, fuera de la ruta del Papa León XIV en Argentina: cuál es el único antecedente

La jefe del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, defendió el proyecto de tierras con Rosario como ejemplo 

Ley de tierras: Bullrich usó de ejemplo la seguridad de Rosario para defender el proyecto

Ver comentarios

Las más leídas

Sorpresa por el departamento donde vive Facundo Moyano: de quién sería la propiedad

Sorpresa por el departamento donde vive Facundo Moyano: de quién sería la propiedad

El enigmático mensaje del joven acusado de cometer el femicidio en barrio Agote

El enigmático mensaje del joven acusado de cometer el femicidio en barrio Agote

Femicidio en barrio Agote: afirman que Débora Bordón no era pareja del detenido

Femicidio en barrio Agote: afirman que Débora Bordón no era pareja del detenido

La histórica disco Contrabando pide pista para seguir bailando

La histórica disco Contrabando pide pista para seguir bailando

Lo último

Robo millonario en una casa de la zona oeste de Rosario: amenazaron a un matrimonio

Robo millonario en una casa de la zona oeste de Rosario: amenazaron a un matrimonio

Una nueva encuesta anticipa gran paridad para 2027 y revela quién ganaría en un ajustado balotaje

Una nueva encuesta anticipa gran paridad para 2027 y revela quién ganaría en un ajustado balotaje

Rodas-Messi, una comparación que emula a la del Trinche Carlovich con Diego Maradona

Rodas-Messi, una comparación que emula a la del Trinche Carlovich con Diego Maradona

Robo millonario en una casa de la zona oeste de Rosario: amenazaron a un matrimonio

Al menos tres delincuentes armados redujeron a una pareja de alrededor de 70 años en una vivienda de Gálvez al 5200. Huyeron por los techos y abandonaron un auto a pocas cuadras.
Robo millonario en una casa de la zona oeste de Rosario: amenazaron a un matrimonio
Rosario quedó bajo doble alerta meteorológica por tormentas y vientos fuertes
La Ciudad

Rosario quedó bajo doble alerta meteorológica por tormentas y vientos fuertes

El gobierno tomó posesión de un edificio céntrico decomisado al empresario Lelo Pérez
Policiales

El gobierno tomó posesión de un edificio céntrico decomisado al empresario Lelo Pérez

Choque múltiple fatal en la ruta 34: un automovilista falleció cerca de Luis Palacios
La Región

Choque múltiple fatal en la ruta 34: un automovilista falleció cerca de Luis Palacios

La histórica disco Contrabando pide pista para seguir bailando

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

La histórica disco Contrabando pide pista para seguir bailando

Una nueva encuesta anticipa gran paridad para 2027 y revela quién ganaría en un ajustado balotaje
Política

Una nueva encuesta anticipa gran paridad para 2027 y revela quién ganaría en un ajustado balotaje

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Sorpresa por el departamento donde vive Facundo Moyano: de quién sería la propiedad

Sorpresa por el departamento donde vive Facundo Moyano: de quién sería la propiedad

El enigmático mensaje del joven acusado de cometer el femicidio en barrio Agote

El enigmático mensaje del joven acusado de cometer el femicidio en barrio Agote

Femicidio en barrio Agote: afirman que Débora Bordón no era pareja del detenido

Femicidio en barrio Agote: afirman que Débora Bordón no era pareja del detenido

La histórica disco Contrabando pide pista para seguir bailando

La histórica disco Contrabando pide pista para seguir bailando

Marcha atrás con el permiso para que una integrante de Los Monos con domiciliaria vaya al shopping

Marcha atrás con el permiso para que una integrante de Los Monos con domiciliaria vaya al shopping

Ovación
Newells recuperó a dos soldados en el mediocampo, pero su goleador entrenó diferenciado
Ovación

Newell's recuperó a dos soldados en el mediocampo, pero su goleador entrenó diferenciado

Newells recuperó a dos soldados en el mediocampo, pero su goleador entrenó diferenciado

Newell's recuperó a dos soldados en el mediocampo, pero su goleador entrenó diferenciado

Franco Colapinto está entre los mejores de la Fórmula 1: el ranking oficial de pilotos

Franco Colapinto está entre los mejores de la Fórmula 1: el ranking oficial de pilotos

La reflexión de Papu Gómez, exjugador de la selección: A veces toca romperse

La reflexión de Papu Gómez, exjugador de la selección: "A veces toca romperse"

Policiales
Robo millonario en una casa de la zona oeste de Rosario: amenazaron a un matrimonio
Policiales

Robo millonario en una casa de la zona oeste de Rosario: amenazaron a un matrimonio

Pablo Javkin opinó sobre la ley de tierras: Debe discutirse dónde se aplican los porcentajes

Pablo Javkin opinó sobre la ley de tierras: "Debe discutirse dónde se aplican los porcentajes"

Preocupación por amenazas a testigos del juicio suspendido a un narco del barrio Ludueña

Preocupación por amenazas a testigos del juicio suspendido a un narco del barrio Ludueña

La integrante de Los Monos que pidió ir al shopping quedará libre en una semana

La integrante de Los Monos que pidió ir al shopping quedará libre en una semana

La Ciudad
Juegos Suramericanos 2026: tres ciudades fuera de Santa Fe alojarán disciplinas específicas
La Ciudad

Juegos Suramericanos 2026: tres ciudades fuera de Santa Fe alojarán disciplinas específicas

Rosario quedó bajo doble alerta meteorológica por tormentas y vientos fuertes

Rosario quedó bajo doble alerta meteorológica por tormentas y vientos fuertes

Proponen que haya bolsas gratuitas en las plazas de Rosario para juntar caca de perro

Proponen que haya bolsas gratuitas en las plazas de Rosario para juntar caca de perro

El arzobispo de Rosario lamentó que el Papa no visite la ciudad: Hubiésemos querido recibirlo

El arzobispo de Rosario lamentó que el Papa no visite la ciudad: "Hubiésemos querido recibirlo"

Aeropuerto: abren los sobres para concesionar 11 locales comerciales

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Aeropuerto: abren los sobres para concesionar 11 locales comerciales

Villa Gobernador Gálvez: detenido por golpear y herir con un cuchillo a su pareja
Policiales

Villa Gobernador Gálvez: detenido por golpear y herir con un cuchillo a su pareja

La nueva revolución del agro ocurre en los datos: la IA acelera el desarrollo de bioproductos

Por Patricia Martino
Agro

La nueva revolución del agro ocurre en los datos: la IA acelera el desarrollo de bioproductos

Brasil retiró formalmente a su embajador de la Argentina
Política

Brasil retiró formalmente a su embajador de la Argentina

Marcha atrás con el permiso para que una integrante de Los Monos con domiciliaria vaya al shopping
Policiales

Marcha atrás con el permiso para que una integrante de Los Monos con domiciliaria vaya al shopping

El tiempo en Rosario: miércoles con cielo nublado y ambiente agradable
La Ciudad

El tiempo en Rosario: miércoles con cielo nublado y ambiente agradable

Avanza la causa del fentanilo contaminado: detuvieron a dos exfuncionarias de Anmat
Información general

Avanza la causa del fentanilo contaminado: detuvieron a dos exfuncionarias de Anmat

Ley de tierras: Villarruel autorizó a una senadora kirchnerista a votar por Zoom
Política

Ley de tierras: Villarruel autorizó a una senadora kirchnerista a votar por Zoom

Ley de tierras: Bullrich dice que el oficialismo gana la votación por un voto
Política

Ley de tierras: Bullrich dice que el oficialismo gana la votación por un voto

Rescataron a un perro que estuvo tres días atrapado en un pozo de la zona sur
La Ciudad

Rescataron a un perro que estuvo tres días atrapado en un pozo de la zona sur

Un senador de Santa Fe se grabó manejando en la ruta mientras tomaba mate y usaba el celular
Política

Un senador de Santa Fe se grabó manejando en la ruta mientras tomaba mate y usaba el celular

Javkin: Volvió Rosario, volvió Aapresid
La Ciudad

Javkin: "Volvió Rosario, volvió Aapresid"

Le gatilló en la cara a su ex, se trabó el arma y la apuñaló: quedó preso por intento de femicidio
Policiales

Le gatilló en la cara a su ex, se trabó el arma y la apuñaló: quedó preso por intento de femicidio

Megaoperativo en Tablada, Alvear y Vía Honda contra una banda narco
Policiales

Megaoperativo en Tablada, Alvear y Vía Honda contra una banda narco

Conflicto portuario: el gobierno acordó una baja del 20% en las tarifas y los prácticos levantaron el paro
Información General

Conflicto portuario: el gobierno acordó una baja del 20% en las tarifas y los prácticos levantaron el paro

Micaela Albornoz está en Brasil: aseguran que no quiere volver a la Argentina
La Ciudad

Micaela Albornoz está en Brasil: aseguran que no quiere volver a la Argentina

Ratner fue reelecto para conducir el Sindicato Municipal de Rosario
Política

Ratner fue reelecto para conducir el Sindicato Municipal de Rosario

El campo pidió reglas claras y menos presión fiscal en la apertura del Congreso Aapresid

Por Álvaro Torriglia y Lucía Cuffia
Apertura oficial

El campo pidió reglas claras y menos presión fiscal en la apertura del Congreso Aapresid

Audaz robo en zona oeste: sustraen $12 millones y abandonan un auto a dos cuadras
Policiales

Audaz robo en zona oeste: sustraen $12 millones y abandonan un auto a dos cuadras

Santa Fe va a la Corte nacional por el fallo sobre el tope jubilatorio
Política

Santa Fe va a la Corte nacional por el fallo sobre el tope jubilatorio