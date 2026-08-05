Proponen que haya bolsas gratuitas en las plazas de Rosario para juntar caca de perro

El proyecto contempla una prueba piloto en la plaza Santa Rosa con dispensadores gratuitos para facilitar la recolección de excrementos y mejorar la limpieza

El Concejo Municipal dio un paso para avanzar con una prueba piloto de dispensadores comunitarios de bolsas para recoger las deposiciones de perros en un espacio público de Rosario . La iniciativa, que surgió a partir del pedido de un particula r, obtuvo despacho favorable en la comisión de Ambiente y ahora deberá ser analizada por la comisión de Presupuesto y Hacienda antes de continuar su tratamiento legislativo.

La presencia de excrementos de mascotas en veredas, plazas y parques es uno de los reclamos más frecuentes vinculados a la convivencia en el espacio público. Aunque la normativa vigente obliga a los dueños a recoger las deposiciones de sus animales, en la práctica muchos vecinos denuncian que esa obligación no siempre se cumple, lo que genera problemas de higiene y malestar entre quienes utilizan esos lugares para caminar, hacer actividad física o llevar a sus hijos a jugar.

En ese contexto, el proyecto propone encomendar al Departamento Ejecutivo que, a través de la Secretaría de Ambiente y Espacio Público o del área que la reemplace, evalúe la factibilidad técnica y operativa de instalar estos dispositivos en la plaza Santa Rosa , ubicada entre las calles San Juan, Entre Ríos, Mendoza y Corrientes.

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La intención es que los dueños de animales de compañía puedan acceder gratuitamente a bolsas para retirar los excrementos de sus mascotas, con el objetivo de facilitar el cumplimiento de esa obligación, mejorar la limpieza del espacio público y fomentar la tenencia responsable.

Una prueba piloto

El proyecto no plantea una implementación masiva, sino una prueba piloto de 90 días para evaluar si la experiencia resulta efectiva antes de extenderla a otros espacios verdes de Rosario.

En caso de avanzar, será la Municipalidad la encargada de definir la cantidad de dispensadores, su ubicación, el diseño, los materiales y las condiciones de seguridad. El expediente también establece que no podrán colocarse sobre árboles, para evitar daños al arbolado público.

Además, el municipio deberá realizar un seguimiento del funcionamiento del sistema, evaluar el nivel de utilización, el estado de conservación de los dispositivos y su impacto en la limpieza de la plaza.

Participación de los vecinos

Uno de los aspectos novedosos de la propuesta es que la reposición de las bolsas no estará a cargo del municipio, sino que será voluntaria y comunitaria.

Podrán colaborar la comunidad educativa, vecinos, organizaciones e instituciones de la zona, aportando bolsas limpias y aptas para su utilización. De todos modos, el proyecto aclara que la existencia de estos dispensadores no reemplaza la obligación legal de cada dueño de recoger los excrementos de su mascota, tal como establecen las ordenanzas vigentes sobre tenencia responsable de animales.

Si la experiencia arroja resultados positivos, el Ejecutivo podrá analizar la posibilidad de mantener los dispositivos o replicar el sistema en otras plazas y parques de Rosario.