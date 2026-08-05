La Capital | edificio

El gobierno provincial tomó posesión de un edificio céntrico decomisado al empresario Lelo Pérez

El inmueble está ubicado en Buenos Aires al 1000. La Justicia había ordenado su decomiso y este miércoles fue desalojado

5 de agosto 2026 · 11:29hs
Google Seguir a La Capital en Google
El edificio de Buenos Aires al 1000

Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

El edificio de Buenos Aires al 1000, en pleno centro. Hoy se realizó el operativo de desalojo y Provincia tomó posesión del inmueble

El gobierno de Santa Fe tomó posesión este miércoles de un edificio de tres pisos ubicado en Buenos Aires al 1000, en pleno centro de Rosario, que fue decomisado en una causa judicial por lavado de activos en la que fue condenado el empresario Leandro David “Lelo” Pérez, también conocido en su faceta más popular como expareja de la vedette Vicky Xipolitaquis.

Se trata de un inmueble que contiene 27 departamentos, algunos de los cuales estaban habitados por inquilinos y otros usurpados, según indicaron los funcionarios provinciales, y que hoy ante la medida judicial fueron desalojados en medio de un operativo en el que participó la policía, pero en el que no hubo incidentes.

El edificio ingresará en los próximos meses en la lista de bienes incautados al delito con destino a una subasta pública que se realizaría entre marzo y abril del año que viene.

El secretario de Gestión de Registros Provinciales del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública de Santa Fe, Matías Figueroa Escauriza, uno de los funcionarios que estuvo al frente del procedimiento realizado esta mañana brindó precisiones sobre el operativo.

“Se hizo el decomiso de esta propiedad en el marco de una causa judicial vinculada al lavado de activos. Es un inmueble que se compró con plata sucia, a través de una mega causa judicial por estafa inmobiliaria que fue muy conocida en Rosario. Se determinó la condena al titular de este inmueble y también el decomiso de este bien”, expresó Figueroa Escauriza, quien estuvo acompañado durante el procedimiento por el secretario de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad, Federico Angelini.

Intento de usurpación en el edificio

En declaraciones a la prensa, Figueroa Escauriza recordó que una vez que la Secretaría de Gestión de Registros “se anotició de la decisión judicial del decomiso, se coordinó con el Ministerio de Justicia y Seguridad y con el Ministerio Público de la Acusación para realizar esta medida. Tal como nos pidió el gobernador Pullaro, les quitamos los bienes a los delincuentes para debilitar sus estructuras criminales y para que dejen de tener dinero y no puedan seguir cometiendo daños en las calles”.

>> Leer más: El empresario Lelo Pérez fue detenido junto a policías y serán indagados por lavado narco

El funcionario provincial remarcó que este miércoles “se tomó posesión de esta propiedad, luego de que ayer se produjera un intento de usurpación. Las mismas personas que estaban aquí habían incentivado a otras personas para que ingresaran y ocuparan departamentos. Hoy, a través de una orden de allanamiento y desalojo inmediato, estamos tomando posesión de este inmueble, siendo uno más de los que venimos decomisando, tal como lo hicimos con Los Monos, con Esteban Alvardo y en este caso, en una causa por lavado de activos”.

Figueroa Escauriza también se refirió a las personas que vivían en el edificio y que esta mañana fueron desalojadas. “Este lugar funcionaba como un hotel. Había gente que alquilaba mensualmente, pagaba a mes vencido y sin contrato. Hace más de un mes, venimos por primera vez y notificamos a todas las personas que vivían allí y al encargado. Dejamos notificaciones en cada uno de los 27 departamentos con un plazo hasta el 25 de julio para desalojar el inmueble. La semana pasada volvimos y como todavía había gente viviendo, les dimos plazo de una semana más para que encuentren un lugar".

>> Leer más: Procesan por lavado de activos a un reconocido narco de la ciudad santafesina de Frontera

El secretario de Registros Provinciales señaló que “Pérez compró esta propiedad muy cara. Tiene 27 departamentos que todos los meses le generaban más dinero. Los imputados levantaban 20 millones de pesos por mes. Cada día que pasaba era plata que recaudaban. Eso es lo que ahora se cortará. Hoy se hizo el decomiso, la toma de posesión y se desalojó a la gente que anoche se metió en este lugar para usurparlo. Alguien incentivó a que más de 15 personas ingresen anoche en este lugar. Quienes estaban de buena fe viviendo ahí, ya se fueron; quedaban dos familias a las que estamos atendiendo. El resto, unas 15 personas, se tuvieron que ir. No queremos que esto se convierta en un aguantadero en pleno centro de Rosario”, subrayó Figueroa Escauriza.

Por su parte, Federico Angelini, funcionario del Ministerio de Justicia y Seguridad, expresó que “la política base del gobierno provincial es que los delincuentes estén en la cárcel y que sus bienes sean decomisados. Se irá en contra de toda la cadena que comete delitos. Se persigue a aquel que está en el narcomenudeo hasta aquel que distribuye drogas y al que comete delitos con armas, pero también se va contra el delincuente de guantes blancos o los que se enriquecieron muchísimo todos estos años con muchísimo sufrimiento de los rosarinos”.

“Es fundamental avanzar en este tipo de causas de lavado de activos. No nos quedamos con los delincuentes barriales. Pero este tipo de causas tienen mucha complejidad, pero gracias a los equipos de los ministerios de Gobierno y de Seguridad y del Ministerio Público de la Acusación se pudo avanzar en este caso. Hoy los bienes están del lado correcto y los delincuentes sin el dinero que ganaban”, destacó Angelini.

Noticias relacionadas
El lugar mantiene la estética de otra época. Abre en horario de oficina, de 8 a 17.

La historia del último bar escondido en el microcentro de Rosario

En marzo de 2016, el Concejo Municipal declaró al Merceditas de San Martín como Institución Benemérita de Rosario.

El jardín de infantes más antiguo de Rosario intenta restaurar su edificio

Ver comentarios

Las más leídas

Sorpresa por el departamento donde vive Facundo Moyano: de quién sería la propiedad

Sorpresa por el departamento donde vive Facundo Moyano: de quién sería la propiedad

El enigmático mensaje del joven acusado de cometer el femicidio en barrio Agote

El enigmático mensaje del joven acusado de cometer el femicidio en barrio Agote

Femicidio en barrio Agote: afirman que Débora Bordón no era pareja del detenido

Femicidio en barrio Agote: afirman que Débora Bordón no era pareja del detenido

La histórica disco Contrabando pide pista para seguir bailando

La histórica disco Contrabando pide pista para seguir bailando

Lo último

El Plan de la Mariposa volvió a Rosario antes de su show en Metropolitano

El Plan de la Mariposa volvió a Rosario antes de su show en Metropolitano

Agenda de teatro en Rosario: funciones todos los días, para todos los gustos

Agenda de teatro en Rosario: funciones todos los días, para todos los gustos

Robo millonario en una casa de la zona oeste de Rosario: amenazaron a un matrimonio

Robo millonario en una casa de la zona oeste de Rosario: amenazaron a un matrimonio

Robo millonario en una casa de la zona oeste de Rosario: amenazaron a un matrimonio

Al menos tres delincuentes armados redujeron a una pareja de alrededor de 70 años en una vivienda de Gálvez al 5200. Huyeron por los techos y abandonaron un auto a pocas cuadras.
Robo millonario en una casa de la zona oeste de Rosario: amenazaron a un matrimonio
Rosario quedó bajo doble alerta meteorológica por tormentas y vientos fuertes
La Ciudad

Rosario quedó bajo doble alerta meteorológica por tormentas y vientos fuertes

El gobierno tomó posesión de un edificio céntrico decomisado al empresario Lelo Pérez
Policiales

El gobierno tomó posesión de un edificio céntrico decomisado al empresario Lelo Pérez

Choque múltiple fatal en la ruta 34: un automovilista falleció cerca de Luis Palacios
La Región

Choque múltiple fatal en la ruta 34: un automovilista falleció cerca de Luis Palacios

La histórica disco Contrabando pide pista para seguir bailando

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

La histórica disco Contrabando pide pista para seguir bailando

Una nueva encuesta anticipa gran paridad para 2027 y revela quién ganaría en un ajustado balotaje
Política

Una nueva encuesta anticipa gran paridad para 2027 y revela quién ganaría en un ajustado balotaje

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Sorpresa por el departamento donde vive Facundo Moyano: de quién sería la propiedad

Sorpresa por el departamento donde vive Facundo Moyano: de quién sería la propiedad

El enigmático mensaje del joven acusado de cometer el femicidio en barrio Agote

El enigmático mensaje del joven acusado de cometer el femicidio en barrio Agote

Femicidio en barrio Agote: afirman que Débora Bordón no era pareja del detenido

Femicidio en barrio Agote: afirman que Débora Bordón no era pareja del detenido

La histórica disco Contrabando pide pista para seguir bailando

La histórica disco Contrabando pide pista para seguir bailando

Marcha atrás con el permiso para que una integrante de Los Monos con domiciliaria vaya al shopping

Marcha atrás con el permiso para que una integrante de Los Monos con domiciliaria vaya al shopping

Ovación
Rodas-Messi, una comparación que emula a la del Trinche Carlovich con Diego Maradona
Ovación

Rodas-Messi, una comparación que emula a la del Trinche Carlovich con Diego Maradona

Rodas-Messi, una comparación que emula a la del Trinche Carlovich con Diego Maradona

Rodas-Messi, una comparación que emula a la del Trinche Carlovich con Diego Maradona

Newells recuperó a dos mediocampistas, pero su goleador entrenó diferenciado

Newell's recuperó a dos mediocampistas, pero su goleador entrenó diferenciado

Franco Colapinto está entre los mejores de la Fórmula 1: el ranking oficial de pilotos

Franco Colapinto está entre los mejores de la Fórmula 1: el ranking oficial de pilotos

Policiales
Robo millonario en una casa de la zona oeste de Rosario: amenazaron a un matrimonio
Policiales

Robo millonario en una casa de la zona oeste de Rosario: amenazaron a un matrimonio

Pablo Javkin opinó sobre la ley de tierras: Debe discutirse dónde se aplican los porcentajes

Pablo Javkin opinó sobre la ley de tierras: "Debe discutirse dónde se aplican los porcentajes"

Preocupación por amenazas a testigos del juicio suspendido a un narco del barrio Ludueña

Preocupación por amenazas a testigos del juicio suspendido a un narco del barrio Ludueña

La integrante de Los Monos que pidió ir al shopping quedará libre en una semana

La integrante de Los Monos que pidió ir al shopping quedará libre en una semana

La Ciudad
Juegos Suramericanos 2026: tres ciudades fuera de Santa Fe alojarán disciplinas específicas
La Ciudad

Juegos Suramericanos 2026: tres ciudades fuera de Santa Fe alojarán disciplinas específicas

Rosario quedó bajo doble alerta meteorológica por tormentas y vientos fuertes

Rosario quedó bajo doble alerta meteorológica por tormentas y vientos fuertes

Proponen que haya bolsas gratuitas en las plazas de Rosario para juntar caca de perro

Proponen que haya bolsas gratuitas en las plazas de Rosario para juntar caca de perro

El arzobispo de Rosario lamentó que el Papa no visite la ciudad: Hubiésemos querido recibirlo

El arzobispo de Rosario lamentó que el Papa no visite la ciudad: "Hubiésemos querido recibirlo"

Aeropuerto: abren los sobres para concesionar 11 locales comerciales

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Aeropuerto: abren los sobres para concesionar 11 locales comerciales

Villa Gobernador Gálvez: detenido por golpear y herir con un cuchillo a su pareja
Policiales

Villa Gobernador Gálvez: detenido por golpear y herir con un cuchillo a su pareja

La nueva revolución del agro ocurre en los datos: la IA acelera el desarrollo de bioproductos

Por Patricia Martino
Agro

La nueva revolución del agro ocurre en los datos: la IA acelera el desarrollo de bioproductos

Brasil retiró formalmente a su embajador de la Argentina
Política

Brasil retiró formalmente a su embajador de la Argentina

Marcha atrás con el permiso para que una integrante de Los Monos con domiciliaria vaya al shopping
Policiales

Marcha atrás con el permiso para que una integrante de Los Monos con domiciliaria vaya al shopping

El tiempo en Rosario: miércoles con cielo nublado y ambiente agradable
La Ciudad

El tiempo en Rosario: miércoles con cielo nublado y ambiente agradable

Avanza la causa del fentanilo contaminado: detuvieron a dos exfuncionarias de Anmat
Información general

Avanza la causa del fentanilo contaminado: detuvieron a dos exfuncionarias de Anmat

Ley de tierras: Villarruel autorizó a una senadora kirchnerista a votar por Zoom
Política

Ley de tierras: Villarruel autorizó a una senadora kirchnerista a votar por Zoom

Ley de tierras: Bullrich dice que el oficialismo gana la votación por un voto
Política

Ley de tierras: Bullrich dice que el oficialismo gana la votación por un voto

Rescataron a un perro que estuvo tres días atrapado en un pozo de la zona sur
La Ciudad

Rescataron a un perro que estuvo tres días atrapado en un pozo de la zona sur

Un senador de Santa Fe se grabó manejando en la ruta mientras tomaba mate y usaba el celular
Política

Un senador de Santa Fe se grabó manejando en la ruta mientras tomaba mate y usaba el celular

Javkin: Volvió Rosario, volvió Aapresid
La Ciudad

Javkin: "Volvió Rosario, volvió Aapresid"

Le gatilló en la cara a su ex, se trabó el arma y la apuñaló: quedó preso por intento de femicidio
Policiales

Le gatilló en la cara a su ex, se trabó el arma y la apuñaló: quedó preso por intento de femicidio

Megaoperativo en Tablada, Alvear y Vía Honda contra una banda narco
Policiales

Megaoperativo en Tablada, Alvear y Vía Honda contra una banda narco

Conflicto portuario: el gobierno acordó una baja del 20% en las tarifas y los prácticos levantaron el paro
Información General

Conflicto portuario: el gobierno acordó una baja del 20% en las tarifas y los prácticos levantaron el paro

Micaela Albornoz está en Brasil: aseguran que no quiere volver a la Argentina
La Ciudad

Micaela Albornoz está en Brasil: aseguran que no quiere volver a la Argentina

Ratner fue reelecto para conducir el Sindicato Municipal de Rosario
Política

Ratner fue reelecto para conducir el Sindicato Municipal de Rosario

El campo pidió reglas claras y menos presión fiscal en la apertura del Congreso Aapresid

Por Álvaro Torriglia y Lucía Cuffia
Apertura oficial

El campo pidió reglas claras y menos presión fiscal en la apertura del Congreso Aapresid

Audaz robo en zona oeste: sustraen $12 millones y abandonan un auto a dos cuadras
Policiales

Audaz robo en zona oeste: sustraen $12 millones y abandonan un auto a dos cuadras

Santa Fe va a la Corte nacional por el fallo sobre el tope jubilatorio
Política

Santa Fe va a la Corte nacional por el fallo sobre el tope jubilatorio