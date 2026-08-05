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Preocupación por amenazas a testigos del juicio suspendido a un narco del barrio Ludueña

El fiscal de la causa pide que no se exponga a los testigos y que se validen testimonios ya brindados. Hubo seis detenidos por amenazas

5 de agosto 2026 · 11:01hs
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Preocupación por amenazas a testigos del juicio suspendido a un narco del barrio Ludueña.

Preocupación por amenazas a testigos del juicio suspendido a un narco del barrio Ludueña.

Mientras se esperan novedades sobre el devenir del juicio suspendido a Jonatan Almada, que estaba en el banquillo como organizador de una asociación ilícita del barrio Ludueña, este martes se realizaron allanamientos por amenazas a los testigos que declararon en el debate. Los aprehendidos son familiares de otros dos miembros de la organización que ya fueron condenados en procedimientos abreviados.

La banda que integró Jonatan Almada fue orquestada desde la cárcel de Piñero por los presos Matías César, Andy Benítez y Julián Aguirre para operar en el barrio Ludueña. Allí, cuando todavía estaban libres, Almada y su amigo Mauro Gerez fueron los organizadores territoriales que estuvieron detrás de decenas de extorsiones, usurpaciones, balaceras y homicidios.

>> Leer más: Polémica en la Justicia local por la suspensión del juicio al gerente de una banda criminal

Más de treinta miembros de la banda fueron condenados por el fiscal Pablo Socca en procedimientos abreviados. Almada fue el único que llegó a juicio oral, pero el trámite se suspendió cuando la defensa del acusado alegó que una de las juezas integrantes del tribunal había dictado sentencia en los abreviados previos.

El debate se suspendió cuando ya habían declarado varios testigos, la mayoría de ellos vecinos de Ludueña que son conocidos por las víctimas. El fiscal había advertido que se trataba de testimonios delicados, que la suspensión del debate podía derivar en que tenga que reiniciarse y por lo tanto que los testigos deban volver a declarar. Ese llamado de atención cobra otro sentido ahora, con seis nuevos detenidos por amenazar a quienes habían testificado.

Detenidos por amenazas

Este martes por la madrugada, hubo dos tandas de allanamientos realizados por la Policía de Investigaciones por orden del fiscal Socca. La mayoría de ellos fueron en Ludueña, barrio en el que operó la organización y donde viven los testigos. En once operativos fueron aprehendidas seis personas relacionadas a Mauro Gerez, oriundo del barrio y sindicado como jefe de sicarios de la organización.

>> Leer más: Juzgan al "gerente" de una banda narco que sembró violencia en Ludueña: piden 46 años de prisión

Los detenidos son Gonzalo E., sobrino de Gerez; Maricel G., hermana; Ludmila E. y Estefania E., primas; y Camila H., novia del recluso. Además, fue aprehendido Kevin "Yerba" A., considerado miembro de la banda desde que era menor de edad. En otra tanda de allanamientos, realizados también en Ludueña, fue aprehendida Sandra W., pareja de Andy Benítez, ya condenado como jefe de la banda que ahora quedó comprometido, junto a Almada, por una nueva acusación vinculada a usurpaciones y administración de alquileres.

En cuanto a las amenazas, lo que trascendió hasta que se exponga más información en la audiencia imputativa, es que las víctimas fueron amenazadas días antes del inicio del juicio. Puntualmente, hubo disparos contra una vivienda y una agresión con arma blanca, base de la acusación por amenazas calificadas, abuso de armas y lesiones leves que se desarrollará en una audiencia en los próximos días.

Juicio suspendido y preocupación

El juicio se suspendió la semana pasada, tras una semana de audiencias, cuando la defensora de Jonatan Almada advirtió que la jueza Lorena Aronne ya había dictado sentencia a otros miembros de la organización. Su argumento fue que existía la posibilidad de afectar "garantías constitucionales en orden a la imparcialidad del juzgador". Por lo tanto la magistrada, antes de que la recusen, comunicó la decisión de apartarse del tribunal.

>>Leer más: Narcomenudeo y extorsiones: va a juicio el "gerente de una empresa criminal" del barrio Ludueña

El juicio está suspendido y todavía no se sabe si se va a reanudar o si volverá a comenzar con un nuevo tribunal. En ese marco el fiscal Socca solicitó que los testigos que ya declararon no vuelvan a ser llamados y que se mantenga la validez de esos testimonios. El funcionario entiende que no son responsables de las circunstancias que provocaron la suspensión del juicio.

Jonatan Almada era uno de las piezas claves de la banda que entre 2021 y 2023 copó las calles de Ludueña y se enfrentó a balazos con otra pandilla de la zona. La Fiscalía pidió 40 años de prisión como condena por una serie de delitos violentos. Lo consideró "gerente de una empresa criminal" que estuvo detrás de usurpaciones, extorsiones, narcomenudeo y homicidios.

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