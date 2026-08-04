La Capital | Información General | Facundo Moyano

Rompió el silencio la joven rosarina que salió corriendo del departamento de Facundo Moyano: "No me pegó"

La joven de 23 años declaró desde el Hospital Pirovano, negó haber sido agredida por el sindicalista y atribuyó el confuso episodio al consumo de drogas

4 de agosto 2026 · 14:56hs
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Candela  Arizaga fue detenida esta madrugada junto a Facundo Moyano

Candela  Arizaga fue detenida esta madrugada junto a Facundo Moyano

Candela Arizaga, la joven rosarina de 23 de años, que fue demorada esta madrugada de martes en Buenos Aires en el marco de un confuso episodio con Facundo Moyano declaró ante la justicia mientras era atendida en el Hospital Pirovano. "No me pegó", afirmó la mujer.

Según fuentes judiciales, Arizaga habló ante los funcionarios judiciales y remarcó que Facundo Moyano no la agredió y que el confuso episodio fue "producto del consumo de drogas".

Según las primeras informaciones, cerca de las 5 la joven de 23 años salió corriendo semidesnuda de un edificio ubicado sobre la avenida del Libertador, en la Ciudad de Buenos Aires. Minutos después, efectivos de la Policía de la Ciudad interceptaron Moyano mientras seguía a la mujer por la vía pública. La Policía localizó a ambos a unos 350 metros del edificio del que habían salido.

Moyano fue trasladado a la Comisaría Vecinal 13A donde quedó detenido y la joven fue derivada al Hospital Pirovano, donde fue atendida por una pequeña herida en una de sus rodillas –producto de una caída cuando corría por la calle- y habló ante la justicia.

“Tanto ella como Moyano vienen de una noche traumática, movida y con excesos, vamos a esperar que ella determine si quiere o no la instar la acción penal y si, en verdad, entiende que hubo violencia de género. Todavía no tenemos algo determinante, pero sí va a ampliar su declaración indagatoria ante el fiscal”, dijo el abogado Diego Storto, a Infobae.

La detención de Moyano y allanamiento

La declaración de Arizaga es importante para la causa que tiene a cargo el fiscal auxiliar Julián Pistone, de la Unidad de Flagrancia Norte del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires.

A Moyano se lo acusa de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad, en contexto de violencia de género. La causa se tramita en el Juzgado Correccional N°4, subrogado por la magistrada Julia Correa.

El fiscal Pistone solicitó allanar el departamento de avenida del Libertador al 5400, mientras que el sindicalista se negó a exámenes toxicológicos. Según la versión de la mujer que publicó Infobae, ambos habían consumido sustancias.

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Candela tiene 23 años, es rosarina y de Central. 

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