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Lali hará un tercer show en River Plate: cuándo será y cómo conseguir las entradas

Tras agotar dos presentaciones en el Monumental, la cantante se volverá a presentar en una fecha muy especial

3 de agosto 2026 · 14:14hs
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Lali anunció un tercer show en el estadio River Plate

Lali anunció un tercer show en el estadio River Plate

Luego de hacer historia hace apenas dos meses al convocar a más de 160.000 personas en dos estadios River Plate, Lali Espósito anunció una tercera y última fecha en el Monumental con la gira "No vayas a atender cuando el demonio llama". La cantante pop volverá al estadio más grande del país para ponerle el broche de oro a su tour y las entradas saldrán a la venta en los próximos días.

Cabe recordar que el sábado 6 y domingo 7 de junio, la artista pop se presentó en el Estadio River Plate con dos shows inolvidables. La cantante desplegó un espectáculo de nivel internacional que combinó música, invitados especiales, una puesta en escena impactante y un emotivo homenaje al Indio Solari. Estos dos River llegaron después de un 2025 excepcional, en el que Lali regresó al Estadio Vélez y se convirtió en la primera artista en realizar cinco shows completamente agotados en un mismo año en ese estadio, convocando a más de 200.000 personas y consolidando un récord histórico para el pop argentino.

Este año, Lali volvió a consagrarse en los Premios Gardel 2026 al recibir dos nuevas estatuillas: Mejor Canción Pop, junto a Miranda!, por Mejor que Vos, y Mejor Álbum Artista Pop por "No vayas a atender cuando el demonio llama".

Ahora, con un show renovado y una producción a la altura de los grandes escenarios del mundo, Lali se prepara para el cierre de su gira con una última fecha en el estadio que alberga a más de 85.000 personas.

>> Leer más: Lali llenó dos River, homenajeó al Indio Solari y volvió a lanzar una indirecta a Milei

Cuándo es el tercer River de Lali

Lali hará su tercer show en el Estadio River Plate el próximo 26 de septiembre. Se trata de una en una fecha que tiene un significado muy especial: ese día se cumplirán exactamente dos años del lanzamiento de “Fanático”, la canción que dio inicio a una era que transformó el pop argentino y marcó un antes y un después en la carrera de la artista.

Cuándo y cómo comprar entradas

Las entradas para este tercer concierto saldrán a la venta por la plataforma www.allaccess.com.ar.

Desde el miércoles 5 de agosto a las 11 hs se habilitará la preventa con Banco Macro Visa. Una vez agotada la preventa, se habilitará la venta general de entradas.

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