Juegos Suramericanos 2026: tres ciudades fuera de Santa Fe alojarán disciplinas específicas

Además de las ciudades de Santa Fe, Rosario y Rafaela, el certamen tendrá actividad en Mar del Plata, Vicente López y Paraná

Maximiliano Pullaro en la presentación de los Juegos Suramericanos.

Los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 ampliarán su alcance territorial con la incorporación de tres nuevas subsedes fuera de la provincia. Mar del Plata, Vicente López y Paraná recibirán competencias oficiales de surf, bowling y sóftbol, respectivamente , durante el certamen que se desarrollará del 12 al 26 de septiembre de 2026.

Si bien Santa Fe, Rosario y Rafaela serán las sedes principales del evento y concentrarán la mayor parte de las disciplinas, la organización confirmó que algunos deportes se disputarán en otras ciudades del país debido a sus condiciones deportivas y a la infraestructura disponible.

Los Juegos Suramericanos reunirán a más de 4.000 atletas de 15 países, que competirán en 43 deportes y 60 disciplinas . La organización destacó que se tratará del acontecimiento deportivo más importante en la historia de la provincia de Santa Fe.

Mar del Plata será la sede de las pruebas de surf, que se desarrollarán entre el 19 y el 25 de septiembre en Playa Grande.

La ciudad fue elegida por su trayectoria en la organización de competencias nacionales e internacionales y por contar con condiciones naturales ideales para esta disciplina.

Podrán participar atletas de los países cuyos Comités Olímpicos estén afiliados a la Organización Deportiva Suramericana (ODESUR) y cuyas federaciones nacionales integren la Confederación Sudamericana de Surf.

Además, la competencia otorgará plazas clasificatorias para los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

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Vicente López albergará el bowling

Las competencias de bowling se disputarán del 15 al 19 de septiembre en el Bowling Center del Shopping Norcenter, ubicado en el partido bonaerense de Vicente López.

El recinto cuenta con pistas profesionales y equipamiento homologado para competencias internacionales.

Cada país podrá inscribir hasta dos atletas masculinos y dos femeninos, bajo las normas de la Federación Internacional de Bowling (IBF) y de la Confederación Sudamericana de Bowling.

Al igual que el surf, el torneo también entregará plazas para los Juegos Panamericanos Lima 2027.

Paraná será sede del sóftbol

La ciudad de Paraná recibirá las competencias de sóftbol en el Estadio Mundialista "Ingeniero Nafaldo Cargnel", uno de los escenarios más importantes de la disciplina en la región.

El torneo femenino se disputará del 15 al 19 de septiembre, mientras que el masculino tendrá lugar entre el 21 y el 25 de septiembre.

Cada selección podrá inscribir un plantel de hasta 15 jugadores.

La elección de Paraná responde a la fuerte tradición que tiene Entre Ríos en el sóftbol, deporte en el que la provincia se consolidó como una de las principales potencias de la región.