La murga rosarina Y Parió La Abuela vuelve a escena con humor, política y espíritu carnavalero

El grupo con más de quince años de trayectoria estrena su nuevo espectáculo este sábado 8 de agosto, a las 20, en el Teatro de Lavardén

Con más de 15 años de trayectoria, la murga rosarina Y Parió La Abuela estrena su nuevo espectáculo, "El Más Acá… ¿Hay vida después del nacimiento?": una obra que combina música, teatro, humor y crítica social para preguntarse, desde la tradición de la murga uruguaya, por qué a veces nos olvidamos de vivir. El evento es el sábado 8 de agosto a las 20 en la Sala Lavardén (Mendoza y Sarmiento).

La trama sigue a un hipocondríaco que recibe una inesperada predicción sobre su futuro y, convencido de que su final está cerca, emprende una frenética búsqueda para evitarlo. En el camino intenta cambiar sus hábitos, organiza su propio funeral y se comunica con el más allá, enfrentando las contradicciones de una sociedad cada vez más fragmentada.

Entre el humor, la música y la crítica social, "El más acá" propone una pregunta tan simple como incómoda: ¿por qué a veces nos olvidamos de vivir? A través de canciones, personajes disparatados y una mirada profundamente carnavalera , la murga invita a reflexionar sobre la memoria, la comunidad y la necesidad de construir sentido colectivamente. Porque quizás la verdadera pregunta no sea qué hay después de la muerte, sino qué hacer durante la vida.

En escena, más de 20 artistas despliegan canto, actuación y comicidad en una propuesta pensada desde y para lo colectivo, fiel al estilo de la murga uruguaya.

Sobre la murga

Y Parió La Abuela es una murga de estilo uruguayo nacida en Rosario, con más de 15 años de trayectoria. A lo largo de su recorrido presentó distintos espectáculos, participó de encuentros y festivales y llevó su canto a teatros, centros culturales, carnavales barriales y espacios públicos de la ciudad y la región.

Conformada por más de 20 artistas, la agrupación trabaja de manera autogestiva y colectiva, integrando canto coral, percusión, actuación, humor y crítica social. Además de sus producciones artísticas, organiza cada año actividades de carnaval en el barrio Abasto junto a organizaciones de la zona y sostiene una permanente formación en las distintas disciplinas que componen el género.

En reconocimiento a su trayectoria y a su aporte a la cultura local, este año Y Parió La Abuela fue distinguida por el Concejo Municipal de Rosario como Artista Destacada de la ciudad.

