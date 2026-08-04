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Brasil retiró formalmente a su embajador de la Argentina

Se trata de una sanción diplomática sin precedentes que llega como respuesta a las declaraciones de Milei, quien trató a Lula de "ladrón" y "presidiario"

4 de agosto 2026 · 20:50hs
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Brasil retiró formalmente a su embajador de la Argentina

Foto: Archivo / La Capital.

Brasil retiró formalmente a su embajador en Argentina, Julio Bitelli, y rebajó la relación bilateral al nivel de encargado de negocios. Esta sanción diplomática sin precedentes recientes se tomó tras reiteradas declaraciones de Javier Milei, quien calificó al mandatario Luiz Inácio "Lula" da Silva de "ladrón" y "presidiario".

La crisis comenzó semanas atrás, cuando el Planalto inicialmente llamó a consultas a su embajador tras la participación de Milei en un evento político opositor en Brasil. La falta de disculpas y la escalada verbal posterior derivaron en esta severa ruptura diplomática.

En Brasil señalaron que la "reiteración de ofensas" hacia Lula da Silva hizo inevitable la decisión, luego de que Milei insistiera en entrevistas que las condenas del líder brasileño fueron anuladas por un "error administrativo" y no por inocencia.

Los ataques de Milei

En una entrevista hace dos días con la señal de noticias La Nación+, Milei dijo que Lula “es ladrón, es un corrupto", que "fue condenado, estuvo preso, con lo cual es cierto lo de presidiario", y que "lo liberaron por una falla administrativa, no por ser inocente".

>>Leer más: Milei redobló su ataque contra Lula: "Es un ladrón, un corrupto y un presidiario"

El presidente explicó de ese modo los calificativos con los que atacó a su par de Brasil durante su visita al vecino país para participar del lanzamiento de la campaña electoral del candidato de la ultraderecha Flavio Bolsonaro.

Milei dijo que sus críticas surgieron de manera espontánea y las enmarcó en su defensa de "las ideas de la libertad". En ese sentido, sostuvo que dirigentes de la izquierda latinoamericana lo han descalificado en reiteradas oportunidades sin recibir cuestionamientos similares.

También mencionó entre quienes, según dijo, lo han insultado al presidente de Colombia, Gustavo Petro, al exmandatario boliviano Evo Morales, al expresidente ecuatoriano Rafael Correa y al jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez.

Por su parte, Lula había ironizado frente a las críticas de Milei. "¿Quién es ese tipo?", contestó entre sonrisas cuando le preguntaron por el líder de La Libertad Avanza (LLA), durante una actividad oficial.

>>Leer más: Lula ironizó sobre Milei en medio de la crisis diplomática: "¿Quién es ese tipo?"

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