La reflexión de Papu Gómez, exjugador de la selección: "A veces toca romperse"

Mientras transita una dura rehabilitación tras ser operado del tobillo en abril, el volante compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales

Los problemas físicos actuales golpearon a Papu Gómez, el exjugador de la selección argentina.

El presente futbolístico e institucional de Alejandro "Papu" Gómez es complejo. Tras superar una dura sanción por dopaje y concretar su regreso a la actividad oficial en Padova de la Serie B de Italia, el volante debió someterse a una intervención quirúrgica en su tobillo derecho el pasado mes de abril.

En plena etapa de recuperación, el mediocampista generó gran repercusión este martes al publicar un profundo y reflexivo mensaje en sus cuentas oficiales. Bajo el título "Todo pasa" y acompañado por una fotografía donde se lo observa realizando trabajos de kinesiología en el gimnasio , el campeón del mundo dejó ver su lado más vulnerable.

"Te prometo que el mundo no se va a acabar hoy. Aunque sientas que el pecho te pesa una tonelada, no te rindas. A veces toca romperse un ratito para que entre un poco de luz por las grietas" , inició el campeón del mundo.

En otro de los pasajes de la publicación, el futbolista reflexionó sobre la resiliencia ante la adversidad. "Llorá lo que tengas que llorar, secá tus lágrimas y recordá que la tormenta siempre termina en calma. Mirá tus manos: han librado batallas de las que nadie se enteró y acá seguís", sostuvo.

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Tras cerrar con un mensaje de aliento "Te lo juro: todo pasa", el jugador optó por restringir la caja de comentarios habilitando únicamente a un grupo selecto de usuarios.

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Pese a ello, uno de los primeros en dejarle muestras de apoyo fue su colega Jonás Gutiérrez, quien le escribió: "Dale, mi amigo, con todo".

El calvario físico y su última etapa en Italia

Los problemas físicos actuales golpearon al exjugador de la selección argentina justo cuando había logrado reencontrarse con su mejor versión en el fútbol italiano.

Tras fichar por Padova entre 2025 y 2026, el mediocampista ofensivo se había ganado un lugar de absoluta relevancia dentro del plantel, luciendo la camiseta número 10 y portando la cinta de capitán en varios encuentros.