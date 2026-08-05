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La integrante de Los Monos que pidió ir al shopping quedará libre en una semana

El fiscal federal a cargo del control de la condena a Bárbara Cantero explicó por qué se revirtió en cuestión de horas la orden del juez Otmar Paulucci

5 de agosto 2026 · 10:29hs
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La mujer vinculada a Los Monos fue detenida en 2022

Foto: PFA.

La mujer vinculada a Los Monos fue detenida en 2022, tras allanamientos en Vía Honda.

La Justicia rosarina suspendió finalmente la autorización de la salida de una integrante de Los Monos para ir al shopping. Luego de esta respuesta negativa sobre una medida que había sido aprobada unas horas antes, Bárbara Cantero quedará en libertad una semana después, según explicaron este miércoles fuentes oficiales.

El fiscal federal Tomás Malaponte le confirmó a LT8 que la prisión domiciliaria de la hija del exjefe de la banda fue dictada hasta el martes 11 de agosto. Después de esa fecha quedará cumplida la condena correspondiente a una causa sobre narcotráfico en Vía Honda.

El funcionario a cargo del control del régimen de privación de la libertad apuntó que se opuso al pedido de la defensa para habilitar la salida transitoria de la detenida junto a su hijo. "Entendimos que no era necesario", señaló en cuanto al análisis de la situación de la familia y los antecedentes de la causa.

¿Por qué Bárbara Cantero no tuvo permiso para ir al shopping?

La hija de Máximo Ariel "Viejo" Cantero fue condenada a cuatro años de cárcel en 2022 y le concedieron el arresto domiciliario. Sus representantes legales pidieron permiso para que fuera este miércoles a Portal Rosario. A la hora de la solicitud ante el juez federal Otmar Paulucci, argumentaron que la visita era necesaria para comprar indumentaria, calzado y otros artículos que necesitan sus hijos menores de edad.

Aunque el Ministerio Público Fiscal (MPF) se pronunció en contra, el magistrado firmó la autorización el día anterior a la fecha elegida. A la hora de explicar su decisión, se refirió al interés superior del niño, la necesidad de garantizar el bienestar integral, la salud y la satisfacción de las necesidades básicas por encima de las restricciones penales de los progenitores.

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Malaponte apuntó que el pedido de la defensa se formuló con el fin de afianzar y mejorar los vínculos sociales y familiares, uno de los tres casos previstos por la ley nacional 24.660 a la hora de otorgar salidas transitorias. "Entendimos que no era necesario el afianzamiento porque la detenida estaba en arresto domiciliario para estar junto a los chicos. Si el motivo hubiese sido otro, la opinión de la fiscalía hubiese sido otra también", manifestó.

A partir de la respuesta favorable de Paulucci, el fiscal federal interpuso un recurso de reposición para que el juez revea la decisión, algo que finalmente ocurrió. Al respecto, el funcionario del MPF remarcó que "todo pasó en el plazo de 24 horas".

¿Por qué condenaron a Bárbara Cantero?

Desde el MPF recordaron que Bárbara Yamila Cantero fue detenida en el inicio de la causa sobre tráfico de estupefacientes. Al cabo del proceso, la condenaron como partícipe secundaria dentro de la banda comandada por su padre.

El fiscal Malaponte remarcó que la mujer era un "eslabón no primordial de la organización" dedicada a la venta de drogas en Vía Honda y otros barrios de Rosario. Dado que tenía que cuidar a sus hijos menores de edad, el arresto y la pena de prisión posterior se cumplieron mediante el uso de una pulsera electrónica para verificar su ubicación.

De acuerdo a la hipótesis de los investigadores, el Viejo comandaba la red de comercialización detrás de las rejas junto a dos de sus hijos: Ariel Maximiliano "Chanchón" Cantero y Alexis Claudio "Tartita" Schneider. La hermana de estos últimos era uno de los nexos para coordinar la actividad en el sudoeste de Rosario.

Los tres reclusos fueron identificados en agosto de 2022 como los principales responsables de organizar la venta de drogas desde la cárcel de Piñero. Durante el operativo también se inspeccionó otra celda de Coronda para verificar el vínculo con otro recluso dentro de la misma banda.

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