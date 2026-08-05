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Newell's recuperó a dos soldados en el mediocampo, pero su goleador entrenó diferenciado

Kudelka recibió buenas noticias este miércoles, mientras prepara la visita a Defensa y Justicia. Además, hay optimismo por Matías Cóccaro

5 de agosto 2026 · 13:36hs
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Fran Kudelka recibió buenas noticias y Newells recuperó a dos mediocampistas.

Fran Kudelka recibió buenas noticias y Newell's recuperó a dos mediocampistas.

Newell's comenzó el miércoles con buenas noticias de cara a su visita a Defensa y Justicia, en uno de los estadios en los que menos puntos sumó en los últimos años. Tras el empate ante Boca, Frank Darío Kudelka recuperó dos soldados en la mitad de la cancha y prepara el equipo para viajar a Florencio Varela.

Luego de sus lesiones, Rodrigo Herrera y Jerónimo Gómez Mattar volvieron a trabajar a la par de sus compañeros y se pusieron a disposición del entrenador, según pudo averiguar Ovación.

Esta posición le generó dolores de cabeza a la Lepra en las primeras jornadas del Clausura. El ex-Platense había sufrido un esguince grave de codo izquierdo en los días previos al debut, por lo que quedó fuera de la convocatoria de los partidos ante Talleres, Independiente y Boca.

Ante la ausencia de Herrera, Gómez Mattar ocupó su lugar en la victoria 1-0 ante la T en la primera fecha en el Coloso, pero en el final del partido el mediocampista de 17 años sufrió una distensión que lo dejó fuera de las canchas por dos semanas. Finalmente, ambos mediocampistas se entrenan a la par y podrían estar disponibles para visitar al Halcón.

Jerónimo Gómez Mattar fue titular ante Talleres, pero sufrió una distensión.

Jerónimo Gómez Mattar fue titular ante Talleres, pero sufrió una distensión.

Alerta Cóccaro y afuera Núñez

Matías Cóccaro fue una de las figuras de Newell's en la igualdad con el Xeneize del domingo pasado, partido en el que se mostró muy participativo, anotó el primer tanto de su equipo y fue clave para el inicio de la jugada del segundo, que terminó con el gol de Luca Regiardo.

>> Leer más: Newell's: el Zorro Cóccaro empezó a hacer de las suyas en el Parque

No obstante, el Zorro salió reemplazado en el segundo tiempo y mostró gestos de dolor. Según pudo averiguar Ovación, el delantero entrenó diferenciado en las últimas horas, pero desde el cuerpo técnico de Kudelka se mantienen optimistas con que pueda estar disponible para enfrentar a Defensa y Justicia.

Por otro lado, Walter Núñez fue el único futbolista de la Lepra que no está disponible y se mantiene en proceso de recuperación luego de sufrir un esguince de tobillo derecho en la derrota del jueves pasado ante Independiente como visitante, donde fue sustituido durante la primera etapa.

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