Franco Colapinto está entre los mejores de la Fórmula 1: el ranking oficial de pilotos

El argentino atraviesa una gran temporada con Alpine, su primera completa en la máxima categoría. En esta nota, el listado completo del Power Ranking de la F1

Franco Colapinto atraviesa una gran temporada con Alpine en este 2026 , su primera campaña completa como titular en la Fórmula 1 . A pesar del complicado momento de la escudería francesa en este receso, el argentino fue destacado como uno de los 10 mejores pilotos por las redes sociales oficiales de la categoría.

El informe del Power Rankings de la F1 , una clasificación que mide los rendimientos individuales de los corredores más allá de las capacidades del auto que manejan , evaluó a cada uno de los 22 pilotos en lo que va de la temporada y reconoció al pilarense de 23 años.

Colapinto acumuló un promedio de 7 puntos sobre 10 posibles y se estableció en el 10º puesto de la tabla general , igualado en puntaje con el francés Isack Hadjar, que logró estabilidad con la compleja segunda butaca de Red Bull.

Las actuaciones del pilarense en la primera parte del año elevaron las expectativas, ya que logró sumar puntos en seis de las once carreras que se disputaron, con un total de 19 unidades que lo ubican en el 12º lugar en el campeonato.

Cómo funciona el Power Ranking de la Fórmula 1

Esta clasificación funciona a través de un panel de cinco expertos que luego de cada Gran Premio de la F1 asigna una calificación individual a cada piloto según su actuación a lo largo de todo el fin de semana, por lo que incluye también la clasificación previa y, en caso de tener, las carreras sprint.

Este análisis tiene la premisa de dejar de lado el potencial del auto en la calificación de los pilotos, por lo que se promedian los puntajes de los jueces para obtener una nota final según la capacidad del corredor.

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A lo largo del año, se acumularon las valoraciones de cada uno en una tabla general que, luego de once fechas disputadas, dieron un balance de los mejores pilotos de la máxima categoría del automovilismo durante 2026.

Los mejores pilotos de la F1

El ranking de la temporada lo encabeza Kimi Antonelli, la joven estrella de Mercedes que también lidera el Campeonato de Pilotos en absoluta soledad, con 219 puntos en total. El italiano sumó un promedio de 8,9 en el ranking y, con solamente 19 años, mira a todos desde arriba.

En tanto, Lewis Hamilton, de Ferrari, y Max Verstappen, de Red Bull, aparecen en la segunda posición compartida y completan el podio con 8 de valoración cada uno. El cuarto puesto tiene un triple empate entre Pierre Gasly, compañero de Colapinto en Alpine; Liam Lawson, de Racing Bulls; y George Russell, de Mercedes, todos con 7,6.

Por detrás, el debutante Arvid Lindblad, de Racing Bulls, está igualado con el vigente campeón Lando Norris, de McLaren, en el séptimo lugar, los dos con un puntaje de 7,5. A su vez, Charles Leclerc, de Ferrari, figura en el noveno puesto en soledad, con una valoración de 7,4. Finalmente, Colapinto y Hadjar están igualados en el décimo con 7,0 cada uno.

La actuación de Franco Colapinto

La propia página web oficial de la F1 acompañó la puntuación de cada piloto con un análisis escrito sobre su rendimiento, en el que destacaron que Colapinto “mejoró notablemente en la consistencia durante su primera temporada completa en la F1 con Alpine”.

“Seis carreras puntuando han sumado puntos al total de Alpine, junto con los de su compañero Gasly, lo que les permite ocupar un respetable sexto lugar en el Campeonato de Constructores (donde ocupaban el quinto puesto hasta que Racing Bull los superó)”, agregaron en el informe.

Dicho análisis concluyó que “si Colapinto mantiene este nivel y le exige más a Gasly, sus posibilidades de permanecer en el equipo una temporada más no se verán perjudicadas”, por lo que el argentino va por buen camino para sostener su butaca en la escudería francesa.