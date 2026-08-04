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Avanza la causa del fentanilo contaminado: detuvieron a dos exfuncionarias de Anmat

El juez Ernesto Kreplak solicitó información al Ministerio de Salud de la Nación, y el abogado de las víctimas calificó las detenciones como un avance positivo

4 de agosto 2026 · 17:29hs
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Nélida Agustina Bisio

Nélida Agustina Bisio, extitular de la Anmat, que fue detenida este martes

La causa por las 114 muertes por fentanilo contaminado dio un nuevo paso este martes cuando dos exfuncionarias de la Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica (Anmat) quedaron detenidas. Por otro lado, el juzgado Nº 3 de La Plata solicitó información clave al Ministerio de Salud de la Nación.

El juez Ernestro Kreplak, a cargo del Juzgado Nº3 de La Plata, solicitó la detención de Nélida Agustina Bisio, exresponsable de la Anmat , y de Gabriela Mantecón Fumadó, extitular del Instituto Nacional de Medicamentos (Iname), que dependía del organismo regulatorio. Su rol, como cabeza de las instituciones, era evitar que los fármacos contaminados circulen, en este caso, debían frenar la distribución de las ampollas de fentanilo adulteradas.

Las dos exfuncionarias enfrentarán mañana a la Justicia y serán indagadas, además conocerán el delito que se las imputa. Si bien había sido una insistencia de las querellas desde hace más de un año, el juez pidió las detenciones en las últimas horas. "Nos alegra porque es un planteo que venimos haciendo. Nosotros entendemos que más allá del accionar delictivo de los laboratorios, no hubo control de Anmat porque ya había irregularidades denunciadas contra los laboratorios", dijo a La Capital Lucas Carril, abogado de unas 25 víctimas por fentanilo contaminado, 8 de ellas de Rosario.

>> Leer más: "Fue una masacre": familiares de víctimas del fentanilo contaminado hablaron ante los diputados en Rosario

Carril reconoció que será un "proceso largo y complejo" porque es una causa federal, pero las últimas noticias respecto a la causa "es un punto de tranquilidad".

Las detenidas

La primera en irse de la administración pública tras el estallido de la causa de fentanilo contaminado fue la abogada Mantecón Fumadó, del Iname. Fue una decisión del gobierno nacional inclusive antes de los resultados de los sumarios internos que ordenó el Ministerio de Salud de la Nación. Según esa investigación, la ex-Iname había desconocido un informe de marzo de 2025 con las irregularidades en la producción de medicamentos en HLB Pharma y Laboratorios Ramallo.

Mantecón Fumadó fue designada en el Iname en 2022, pero su carrera en el Estado comenzó en 1999 como asesora jurídica en el Ministerio de Salud. Tres años más tarde pasó a ser directora nacional de Registro, Fiscalización y Sanidad de Fronteras. Y en 2005 dio el salto a la Anmat siendo asesora jurídica del Iname.

Por su parte, Bisio tuvo la oportunidad de renunciar. Lo hizo recién en enero de 2026, ocho meses más tarde del estallido del escándalo. En su momento, presentó "motivos personales" para dejar el organismo.

Bisio es médica recibida en la Universidad Nacional de Buenos Aires y se hizo cargo de Anmat el 27 de diciembre de 2023 por poco más de dos años. Ingresó al organismo en 1993, en la Dirección de Evaluación de Medicamentos, en la que se desempeñó hasta 2011. Luego fue consultora técnica del Programa de Fiscalización de Promoción de Medicamentos. También tuvo un breve paso como directora de Evaluación y Registro de Medicamentos, en el Iname.

Pedido de información

Además de las detenciones, Kreplak solicitó documentación al Ministerio de Salud de la Nación. Lo hizo a través de una medida administrativa, sin tener que activar a la Policía Federal para un allanamiento.

>> Leer más: Fentanilo contaminado en Rosario: "Hay un montón de familias que necesitan saber la verdad"

En concreto, pidió una orden de requerimiento y según fuentes de la cartera de salud se entregó toda la documentación pedida y que está vinculada con los ingresos y egresos de expedientes y actuaciones administrativas.

Estas medidas se sumaron al secretario de sumario dictado a fines de julio con el objetivo de resguardar información para no entorpecer la investigación.

La causa Fentanilo

Hace más de un año se inició la investigación judicial tras detectarse anomalías en ampollas de fentanilo elaboradas por HLB Pharma Group y Laboratorios Ramallo. Según la información incorporada al expediente, los lotes afectados fueron producidos entre fines de 2024 y principios de 2025 y presentaban contaminación con Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii, dos bacterias asociadas a infecciones intrahospitalarias graves, entre ellas neumonías y bacteriemias.

>> Leer más: Fentanilo contaminado: las historias de tres familias que luchan por conocer la verdad

La causa por fentanilo contaminado ya tiene 13 procesados, entre ellos el propietario de los laboratorios Ramallo y HLB Pharma, Ariel García Furfaro, su hermano Diego y su madre, Nilda Furfaro.

Según los números oficiales, hay 114 muertos y 50 sobrevivientes en todo el país. Sólo en Santa Fe registra 59 víctimas entre fallecidos y sobrevivientes, de las cuales 49 corresponden a Rosario, el distrito con mayor cantidad de casos en todo el país.

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