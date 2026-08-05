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Rodas-Messi, una comparación que emula a la del Trinche Carlovich con Diego Maradona

Personalidades del fútbol calificaron a Billy Rodas como lo mejor que vieron en inferiores, entre ellos Mauro Zárate y Nahuel Guzmán

5 de agosto 2026 · 14:48hs
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Gustavo Rodas

Gustavo Rodas, Lionel Messi y el encuentro entre Diego Maradona y Tomás Felipe Carlovich.

Muchos aseveran que Tomás Felipe Carlovich fue mejor jugador que Diego Armando Maradona, tan es así que en un encuentro entre ambos el 14 de febrero de 2020 en un hotel de Rosario, donde concentraba Gimnasia (LP), el Diez le firmó una camiseta de Central Córdoba con la inolvidable frase: "Al Trinche, que fue mejor que yo". Cuando eran pibes, casi con cierta semejanza se hablaba de un tal Gustavo Rodas y su comparación con Lionel Messi, al menos dicho por muchos que los dirigieron o jugaron con ellos.

El amor por la pelota y el talento eran similares, pero cada uno eligió caminos distintos. Diego transitó por uno arduo que lo llevó a ser el mejor jugador del mundo. El Trinche prefirió el potrero, el ascenso y, sobre todo, la diversión. Disfrutar de los amigos y los asados sin abocarse a ser profesional al ciento por ciento.

Algo similar ocurrió con Messi y Rodas. En sus etapas formativas, eran las dos promesas de las divisiones inferiores de Newell's que sobresalían por sobre el resto. La Pulga era categoría 87, Billy 86, y al igual que las dos leyendas, cada uno tomaría rumbos diferentes. O, en realidad, abrazarían el fútbol de maneras opuestas.

>>Leer más: "Trinche, vos fuiste mejor que yo; eso me firmó Diego en una camiseta"

Messi partió hacia Barcelona para luego convertirse en el mejor de todos los tiempos, mientras que Rodas eligió los torneos relámpagos en Villa Banana, el poco compromiso con el fútbol profesional y el apego con sus amigos.

La reacción de excompañeros en el fútbol

La entrevista realizada a Billy Rodas por La Capital tomó gran repercusión en la redes sociales entre los que lo vieron jugar. Muchos comentaron que era de un nivel superlativo. Mauro Zárate, aquel que surgió de Vélez, jugó en Boca y en varios equipos de Europa, sin dudar sostuvo: "Hasta hoy no vi un jugador mejor que él en inferiores. Crack total". "Qué equipazo, loco", escribió el Patón Guzmán al pie de una foto con Rodas junto a Laucha Formica, Ezequiel Garay y el Gordo Sperduti.

>>Leer más: El "otro Messi" que pudo ser crack y no quiso: "El fútbol no era mi pasión"

El exjugador de Newell's Gastón Aguirre opinó: "Qué crack. Nos sacaba a pasear". Otros que reaccionaron y que vieron la calidad que tenía fueron los exrojinegros Luciano Vella, Germán Rivera, Miguel Torrén, Alexis Machuca, Matías Fondato y Chino Torres. Los ex-Boca Jonathan Artura y Gastón Sauro y hasta un entrenador de inferiores que lo tuvo entre los 11 y 12 años, Antonio Domínguez, quien publicó: "Potrero mil por mil, tremendo diamante en bruto. Sólo Dios sabe por qué no fue el grandísimo jugador que avisorábamos".

Billy Rodas fue un jugador con gambeta, remate potente con los dos perfiles y tenía gol, pero había algo que le impidió triunfar: el fútbol profesional no era su pasión. Él sólo quería divertirse con la pelota, le gustaba jugar con sus amigos, compartir asados hasta altas horas, irse a la esquina a tomar algo y andar en bicicleta. Demasiadas cosas que no conjugan con un jugador de élite y frenaron lo que pudo ser.

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Con Messi jugué cuando lo subían porque se veía que era bueno. Tuvimos la chance de jugar algunos encuentros, contó Gustavo Rodas.

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