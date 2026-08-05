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Rosario quedó bajo doble alerta meteorológica por tormentas y vientos fuertes

El pronóstico anticipa un jueves sumamente inestable. Además de la lluvia abundante, el reporte no descarta caída de granizo y ráfagas de hasta 90 km/h

5 de agosto 2026 · 12:57hs
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El alerta meteorológica entra en vigencia a la mañana.

Leonardo Vincenti / La Capital

El alerta meteorológica entra en vigencia a la mañana.

Después de varios días con mal tiempo y prácticamente sin sol, el panorama local se complicó con una doble alerta meteorológica en Rosario. De acuerdo al aviso oficial, este jueves se esperan tormentas y vientos fuertes desde la mañana, de modo que conviene tomar precauciones adicionales para salir a la calle.

El pronóstico anticipa una jornada con alta probabilidad de lluvia hasta la tarde. En particular, se anuncia la posibilidad de precipitaciones abundantes en poco tiempo, entre otros fenómenos que pueden generar riesgo en la ciudad y la región.

Así como se emitió un aviso especial sobre el impacto que pueden tener las tormentas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) publicó una segunda alerta amarilla por vientos que se extiende hasta la noche en Rosario. En este caso, el área de cobertura también abarca los departamentos San Lorenzo, Iriondo y Constitución.

¿Qué dice el alerta meteorológica en Rosario?

El alerta para este jueves anuncia lluvias abundantes y otros fenómenos similares entre la mañana y la tarde. En ese período de tiempo es posible que se produzcan ráfagas de viento con picos de 90 kilómetros por hora, caída de granizo y actividad eléctrica frecuente.

De acuerdo al cálculo de los especialistas, antes del anochecer pueden acumularse entre 30 y 60 milímetros de agua de lluvia en la región que incluye a Rosario. Sin embargo, este no es el único problema a considerar en el transcurso del día.

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El segundo aviso del SMN es una advertencia sobre el impacto del viento desde el sur, con una velocidad variable entre 30 y 50 kilómetros por hora. Con respecto a esta cuestión, el alerta se extiende hasta el final de la jornada con posibles picos de 75 kmh en la medición de las ráfagas.

Según el pronóstico, después del mediodía se reduce la probabilidad de lluvias y sólo se esperan eventos aislados. A partir del viernes se viene una mejora importante en cuanto al tiempo y el sol volverá a salir a pleno en Rosario, aunque también se prevé un marcado descenso de temperatura con una mínima de 5 grados que irá bajando levemente en los días siguientes.

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