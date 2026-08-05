Positano Wine Festival en Metropolitano

En el marco del Día del amigo, se realizó una nueva edición de la degustación de vinos más grande de la ciudad, que ya se transformó en un clásico de Rosario. Con más de 80 etiquetas de distintas bodegas, música en vivo, DJ´s, food trucks, barra de tragos y la mejor compañía, el salón Metropolitano fue el protagonista de la noche.