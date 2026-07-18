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La Sole habló de las chances de cantar el himno en la final del Mundial: "Sería un honor"

La artista santafesina se expresó sobre los rumores de que podría ser la encargada de entonar el himno en el partido entre Argentina y España

18 de julio 2026 · 16:21hs
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Soledad Pastorutti habló sobre la posibilidad de cantar el himno en la final del Mundial 2026

Soledad Pastorutti habló sobre la posibilidad de cantar el himno en la final del Mundial 2026

Argentina y España se enfrentarán este domingo en la final del Mundial 2026. Entre todas las incógnitas y anticipaciones ante una jornada histórica, una de las preguntas que surgió en los últimos días fue quién cantará el Himno Nacional argentino antes del partido. Uno de los nombres que sonó fuerte fue el de Soledad Pastorutti, que tiene un estrecho vínculo con la selección.

La primera versión involucró a Lali Espósito, que fue la encargada de entonar el Himno en la final de Qatar. Descartada esa posibilidad, se habló también de María Becerra. La artista está de gira por Europa y este sábado anunció cambios en el horario de su presentación en el Festival Big Sound de Pontevedra (España). Está anunciada a las once de la noche, es decir las cinco de la tarde de Nueva York. Todo indicaría que le da tiempo a viajar para la final, programada para las tres de la tarde en la sede estadounidense.

Otra posibilidad concreta es Soledad Pastorutti, que ya cantó varias veces para la selección argentina en distintas instancias y hasta hizo emocionar a Messi con su interpretación de “Brindis” en el homenaje de la Conmebol a los campeones del mundo.

La Sole tocó el viernes por la noche en el Festival del Tamal en Chicoana, Salta. Después de su presentación, habló con los medios locales, que obviamente le preguntaron por la chance de cantar en la final.

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Qué dijo la Sole sobre cantar el himno en la final

“Sería un milagro, la verdad. Por el momento no se sabe demasiado. En realidad no puedo decir mucho, esa es la verdad, pero siempre estoy dentro de los nombres y le he cantado muchas veces a la selección”, dijo la santafesina, que aseguró que sería “un gran honor”.

“El himno que amo, nuestro himno nacional. Es una gran responsabilidad”, agregó. Además, afirmó que “todos los artistas” que aman a la Argentina y están viendo “esta película” de la selección en el Mundial querrían tener la posibilidad de ser parte de la jornada del domingo.

>> Leer más: La Sole celebró en Cosquín 30 años de carrera: fiesta inagotable bajo la lluvia

“La alegría que ellos nos transmiten, lo que le está pasando a Messi, a Lionel, tan merecido. Es un ejemplo para nosotros, para seguir, para entender que a veces hay valores que dejamos de lado”, cerró.

A pocas horas de la final, todavía no se sabe a ciencia cierta si algún artista argentino cantará el himno. Por el lado de España, la situación es diferente porque su himno no tiene letra. Lo único confirmado es que Jennifer Hudson cantará el himno de Estados Unidos en la ceremonia de apertura de la final, que tendrá lugar durante la hora y media antes del partido.

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