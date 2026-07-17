¿Quién mató a Eduardo Trasante? El misterio sigue a seis años del crimen del exconcejal

Se cumple un nuevo aniversario del asesinato del pastor y ex edil rosarino. Hay cuatro condenados pero no se sabe quiénes fueron los sicarios ni los autores intelectuales

Esta semana se cumplieron seis años del asesinato de Eduardo Trasante , pastor y exconcejal de Rosario, además de referente de familiares de víctimas de la violencia urbana . En 2024, se realizó el juicio a cuatro personas que coordinaron el robo y la entrega del auto que usaron los sicarios . Sin embargo, todavía se desconoce quiénes fueron los autores materiales e intelectuales, así como el movil del crimen que conmocionó a la ciudad.

Eduardo Trasante fue una figura pública clave cuando Rosario comenzó a vivir su período más crítico con el incremento de homicidios vinculados a disputas territoriales. Su hijo Jeremías fue una de las víctimas del triple crimen de Villa Moreno , ocurrido el 1º de enero de 2012 cuando fueron confundidos por miembros de una banda barrial. Dos años después otro de sus hijos, Jairo, fue asesinado a la salida de un boliche del centro de la ciudad. A partir de esos episodios, Trasante se convirtió en un vocero de los reclamos por justicia por todas las víctimas de la violencia , una representación social que le permitió ser electo como concejal del partido Ciudad Futura.

Para mediados de 2020, en plena pandemia de Covid19, los homicidios habían vuelto a aumentar en la ciudad luego de un marcado descenso durante los meses de abril y mayo debido al aislamiento social obligatorio. En junio de aquel año se registraron 17 asesinatos y la seguridad pública volvía a ser un tema central en la agenda local. El mes siguiente el sobresalto no fue solo cuantitativo sino también por uno de los crímenes más impactantes de los últimos años: a plena tarde del 14 de julio dos sicarios ingresaron a la casa del pastor Trasante y lo mataron a tiros delante de su familia.

Cómo fue el asesinato del exconcejal

Las cámaras de vigilancia de la zona de San Nicolás al 3600, donde vivía Trasante, registraron el momento en el que a las 14.42 del 14 de julio de 2020 un Peugeot 308 blanco con una puerta abollada frenó por unos segundos frente a la casa del pastor. El auto continuó unas cuadras hasta frenar en un pasaje, donde bajaron dos personas que regresaron a pie a la vivienda.

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Una vez en la puerta, llamaron y atendió una hija de Carolina, la pareja de Trasante, que como no los reconoció volvió y le avisó a su madre. La mujer fue a atender y ahí le preguntaron por "el Edu", para luego decirles que iban de parte de una hija del ex concejal a la cual mencionaron por su apodo. Al abrir la puerta, Carolina fue encañonada y los sicarios ingresaron por la fuerza.

La secuencia fue relatada por Carolina durante el juicio. "A vos y a tus hijos no les va a pasar nada", le dijo uno de los sicarios una vez que estaban dentro de la casa. Trasante estaba en la planta alta. "Llamalo, hacelo que baje", le pidieron a ella. "Eduardo ¿podés venir?", acató Carolina. Cuando el pastor se asomó por las escaleras apenas alcanzó a bajar unos escalones, se agachó para asomarse y en ese momento le dispararon.

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"Ey, Edu", dijo Carolina que uno de los sicarios pronunció antes de gatillar. Ese balazo impactó en una mano de Trasante, que tal vez por reflejo había alcanzado a levantarla a la altura de su cara. Un segundo disparo, inmediato, le pegó en la cabeza. "Él cayó automáticamente debajo de un escritorio que teníamos al pie de la escalera", recordó la mujer.

¿Quién mató a Eduardo Trasante?

A seis años de aquel asesinato, todavía impera la pregunta que alzaron los compañeros de la víctima del partido Ciudad Futura: ¿quién mató a Trasante? En la investigación se pudo reconstruir la secuencia del asesinato por el relato de los familiares que fueron testigos, pero nunca se descubrió la identidad de los sicarios ni de los autores intelectuales. Tampoco se conoció el móvil del crimen ni se consolidó ninguna hipótesis sobre conflictos personales de Trasante.

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Julio Andrés "Peruano" Rodríguez Granthon, preso como jefe narco en la cárcel federal de Marcos Paz, fue señalado como quien desde el encierro encargó comprar el auto robado que iban a utilizar los sicarios que matarían a Trasante. De esa logística se ocuparon Alejo Leiva, Facundo López y Brian Álvarez. Los fiscales Gastón Ávila y Matías Edery sostuvieron la acusación con la hipótesis de que todos coordinaron las acciones necesarias para que se concretara el asesinato del exconcejal sabiendo que ese era el objetivo. Todos fueron condenados a prisión perpetua como coautores de homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas y agravado por el uso de arma de fuego. En el caso de Leiva y Álvarez se les agregó el encubrimiento.

Durante todos estos años sobrevoló la sospecha de que un entramado más complejo que el descubierto movió los hilos para concretar el crimen. Un aspecto que abonó esa conjetura es la participación de Rodríguez Granthon, quien desde la cárcel mantuvo contacto con distintos estamentos del crimen organizado. Al finalizar el juicio los fiscales indicaron que durante el debate habían surgido "algunas líneas, puntualmente sobre una persona muy concreta" respecto de uno de los autores materiales. Sin embargo a más de dos años de aquella sentencia no hubo novedades en la causa.